Лига чемпионов
Вести.Ru«Валенсия» Черышева обыграла «Аякс» и вышла в плей-офф Лиги чемпионов
Эдсон Альварес
|10′
|24′
Родриго Морено
Эдсон Альварес
Серджино Дест
|46′
|54′
Кевин Гамейро
Ману Вальехо
Ноа Ланг
Клас-Ян Хунтелар
|70′
|79′
Жауме Доменек
Николас Тальяфико
|79′
Андре Онана
|81′
|81′
Даниэль Парехо
Донни ван де Бек
|83′
|86′
Ману Вальехо
Николас Тальяфико
Сим Де Йонг
|89′
|90′+3′
Габриэл Паулиста
Душан Тадич
|90′+4′
|90′+5′
Ферран Торрес
Элиаким Мангаля
|61%
|Владение мячом
|39%
|80%
|Процент точных передач
|66%
|9
|Удары в сторону ворот
|4
|3
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|3
|3
|Офсайды
|–
|13
|Угловые
|2
|13
|Отборы
|18
|20
|Фолы
|7
|5
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|1
Аякс
Расстановка 4‑2‑1‑3
24
Онана
12
Мазрауи
3
Велтман
17
Блинд
15
Де Йонг
28
Дест
6
ван де Бек
21
Мартинес
22
Зиеш
10
Тадич
9
Хунтелар
1
Доменек
18
Васс
5
Паулиста
12
Диакаби
14
Гайя
4
Мангал
17
Коклен
10
Парехо
8
Солер
15
Вальехо
19
Родриго
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
Футболисты испанской "Валенсии" в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против голландского "Аякса" сумели на выезде добиться минимальной победы со счетом 1:0 и вышли из группы H вместе с английским "Челси". Единственный гол в матче был забит на 24-й минуте усилиями Родриго.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Валенсия» и «Челси» вышли в плей-офф Лиги чемпионов, «Аякс» весной сыграет в Лиге Европы
Спорт-Экспрессвчера в 16:55
Прогноз и ставка на матч «Аякс» - «Валенсия», 6-й тур квалификации Лиги чемпионов
ODDS.ru09 декабря в 12:13
«Валенсия» и «Челси» вышли в плей-офф Лиги чемпионов. «Аякс» отправится в Лигу Европы
Sport24.ruвчера в 16:54
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 03:45, Ашберн
Гаджеты
Компания Xiaomi представила новый смартфон Redmi K30
Футбол
«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов
После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Политика
Путин поддержал идею наказания чиновников за хамство в адрес граждан
Президент России Владимир Путин поддержал идею о привлечении к ответственности чиновников за оскорбления и хамство в адрес граждан.
Политика
Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве двух девушек
В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемого в убийстве двух девушек летом 2018 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельбы "Калибрами" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен" в Черном море.
Единоборства
Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага
Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Политика
Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже
Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Энергетика
США прогнозируют продление сокращения нефтедобычи ОПЕК+ ещё на год
На продление до конца будущего года сокращения добычи нефти со стороны ОПЕК+ рассчитывает американский минфин, сообщает 10 декабря пресс-службе ведомства.
Происшествия
Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии
Соседка убитой в Москве студентки Российского университета дружбы народов (РУДН) раскрыла детали трагедии. Об этом сообщает телеканал «360».
Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Футбол
Игорь Меньщиков покинул пост главного тренера волгоградского «Ротора»
Кто же всё-таки займёт пост главного тренера волгоградских футболистов, пока не сообщается.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети
Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Армия и оружие
Турция пригрозила закрыть американскую военную авиабазу Инджирлик
Власти Турции могут закрыть американскую военную авиабазу Инджирлик в случае, если Соединенные Штаты введут санкции против Анкары из-за покупки С-400.
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил о наличии у России «козырей» в газовом споре
Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал итоги переговоров России и Украины по газовому вопросу, которые состоялись в рамках «нормандского» саммита в Париже.
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом
Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.
Политика
Контролировавший Молдавию олигарх попросил убежище на Украине
Бежавший из Молдавии олигарх и бывший председатель Демократической партии (ДПМ) Владимир Плахотнюк подал ходатайство о предоставлении политического убежища на Украине.
Происшествия
В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Происшествия
В Екатеринбурге горит лакокрасочный завод
В Екатеринбурге горит Уральский завод лакокрасочных изделий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.
Политика
Лавров и Помпео провели переговоры в Вашингтоне
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео провели переговоры в Вашингтоне.
Происшествия
СК опроверг слухи о новом уголовном деле против якутского «шамана»
В якутском управлении СК РФ в среду опровергли слухи о возбуждении нового уголовного дела в отношении местного "шамана" Александра Габышева.
Политика
В США сенатор заблокировал проект о санкциях за вмешательство в выборы
Сенатор-республиканец Майк Крапо заблокировал попытку принять резолюцию, направленную на предотвращение "вмешательства" в американские выборы со стороны России и других стран, и нацеленную на введение санкций, сообщает газета Hill.
Происшествия
В Волгоградской области перевернулся рейсовый автобус
Автобус Neoplan с пассажирами перевернулся в Михайловском районе Волгоградской области, как минимум четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
Политика
Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
Политика
25 лет назад Москва ввела войска в Чечню
25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Политика
Как Владимир Путин в Париже узнал Владимира Зеленского и как они не услышали друг друга
Как Владимир Путин в Париже узнал Владимира Зеленского и как они не услышали друг друга 10 декабря в Париже закончилась встреча в "нормандском формате".
Экономика
СП: Господдержку аграриям в ЮФО предоставляли с нарушениями
Господдержку предприятиям АПК в Южном федеральном округе в 2017-2019 годах предоставляли с нарушениями, установила Счетная палата (СП) по итогам проверки.
Происшествия
СМИ сообщили о более 30 пострадавших при взрыве в Афганистане
Не менее 30 человек пострадали в результате взрыва рядом с авиабазой НАТО в афганском районе Баграм в провинции Парван.