Лига чемпионов

Вести.RuВести.Ru«Валенсия» Черышева обыграла «Аякс» и вышла в плей-офф Лиги чемпионов

Аякс — Валенсия
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Амстердам Арена»
Эдсон Альварес
10′
24′
Родриго Морено
Эдсон Альварес
Серджино Дест
46′
54′
Кевин Гамейро
Ману Вальехо
Ноа Ланг
Клас-Ян Хунтелар
70′
79′
Жауме Доменек
Николас Тальяфико
79′
Андре Онана
81′
81′
Даниэль Парехо
Донни ван де Бек
83′
86′
Ману Вальехо
Николас Тальяфико
Сим Де Йонг
89′
90′+3′
Габриэл Паулиста
Душан Тадич
90′+4′
90′+5′
Ферран Торрес
Элиаким Мангаля
Футболисты испанской "Валенсии" в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против голландского "Аякса" сумели на выезде добиться минимальной победы со счетом 1:0 и вышли из группы H вместе с английским "Челси". Единственный гол в матче был забит на 24-й минуте усилиями Родриго.
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