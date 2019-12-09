Испанская "Валенсия" и лондонский "Челси" вышли в плей-офф футбольной Лиги чемпионов. В матче шестого тура группы H "Челси" на своем поле обыграл французский "Лилль" со счетом 2:1. У хозяев голы забили Тэмми Абрахам (19-я минута) и Сесар Аспиликуэта (35), у проигравших отличился Лоик Реми (78).

«Валенсия» и «Челси» пробились в плей-офф Лиги чемпионов

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