Лига чемпионов

РИА НовостиРИА Новости«Валенсия» и «Челси» пробились в плей-офф Лиги чемпионов

Аякс — Валенсия
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Амстердам Арена»
Эдсон Альварес
10′
24′
Родриго Морено
Эдсон Альварес
Серджино Дест
46′
54′
Кевин Гамейро
Ману Вальехо
Ноа Ланг
Клас-Ян Хунтелар
70′
79′
Жауме Доменек
Николас Тальяфико
79′
Андре Онана
81′
81′
Даниэль Парехо
Донни ван де Бек
83′
86′
Ману Вальехо
Николас Тальяфико
Сим Де Йонг
89′
90′+3′
Габриэл Паулиста
Душан Тадич
90′+4′
90′+5′
Ферран Торрес
Элиаким Мангаля
Испанская "Валенсия" и лондонский "Челси" вышли в плей-офф футбольной Лиги чемпионов. В матче шестого тура группы H "Челси" на своем поле обыграл французский "Лилль" со счетом 2:1. У хозяев голы забили Тэмми Абрахам (19-я минута) и Сесар Аспиликуэта (35), у проигравших отличился Лоик Реми (78).
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