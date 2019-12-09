Испанская "Валенсия" сумела обыграть голландский "Аякс" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Амстердаме на стадионе "Йохан Кройф Арена" и завершилась в пользу гостей со счетом 0:1. Единственный мяч в составе победителей забил на 24-ой минуте Родриго.

Футбол «Наполи» отправил в отставку Анчелотти Итальянский "Наполи" отправил в отставку с поста главного тренера клуба Карло Анчелотти. Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев.

Политика Лавров прокомментировал встречу с Трампом «Состоялась встреча в Белом доме с президентом Дональдом Трампом, которая прошла в атмосфере, я считаю, взаимопонимания, прежде всего в том, что касается ответственности России и США за положение дел в мире», — приводит слова Лаврова ТАСС.

Политика Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.

Экономика Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.

Происшествия Автомобиль со взрывчаткой взорвался в Афганистане Заложенная в автомобиль бомба взорвалась в Афганистане рядом с конвоем НАТО. Об этом сообщает агентство Pajhwok в Twitter.

Происшествия В Волгоградской области перевернулся рейсовый автобус Автобус Neoplan с пассажирами перевернулся в Михайловском районе Волгоградской области, как минимум четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.

Экономика Автодилеры попросили ограничить тарифы по бесконтактным платежам Ограничить тарифы комиссии при приобретении товаров с помощью Системы быстрых платежей (СБП) попросили Центробанк продавцы автомобилей.

Футбол «Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.

Политика Чижов допустил «новое начало» в отношениях России и ЕС На сегодняшний день отношения РФ и ЕС больше всего, по мнению Чижова, отравляют санкции, различные механизмы сотрудничества «простаивают», при этом зависимость сторон друг от друга остается.

Хоккей Два паса Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Эдмонтон» "Каролина" Андрея Свечникова, оформившего 2 голевые передачи, одержала выездную победу над "Эдмонтоном" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:3. Также 2 голевых паса сделал капитан и лидер "Ойлерз" Коннор Макдэвид, который при этом не сумел по ходу третьего периода реализовать буллит.

Общество ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.

Происшествия Житель Саратовской области напал на двух полицейских с ножом По версии следствия, двое сотрудников полиции во вторник прибыли домой к 48-летнему жителю села в Балтайском районе, но хозяин дома, увидев полицейских, напал на них с ножом, ранив одного из них в живот.

Политика «Нагло огрызнулся на Зеленского»: Соловьёв одним фото возмутил укроСМИ "Российский топ-пропагандист нагло огрызнулся на Зеленского", - под таким заголовком вышла в одном из русофобских СМИ - украинском "Обозревателе" - новость о том, что Соловьёв дал ответ президенту Незалежной.

Хоккей «Даллас» уволил главного тренера Джим Монтгомери был уволен с поста тренера Даллас Старз. Об этом сообщает официальный сайт клуба.