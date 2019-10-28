Футбол
Sportbox.RU«Валенсия» Черышева в гостях проиграла «Осасуне»
«Осасуна» на своем поле обыграла «Валенсию» в матче 10-го тура чемпионата Испании. Хозяева победили во встрече со счетом 3:1. Отметим, что гости с середины первого тайма играли в меньшинстве после удаления автора своего гола Родриго.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 18:47, Вашингтон
Происшествия
Вел бизнес «силовыми методами»: на Камчатке завершено следствие по делу предпринимателя Дрозда
Следственным Управлением Следственной части УМВД России по Камчатскому краю закончено расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении предпринимателя, который вел бизнес «силовыми методами», сообщили в полиции.
Камчатка-Информ 17:17
Экономика
Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Коммерсантъ 24 октября в 22:26
Космос
Космонавты призвали россиян восхищаться своей страной
Российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка напутствовали с борта МКС участников акции «Географический диктант».
News.ru 07:00
Общество
Бизнесмены стали сильнее бояться искусственного интеллекта
Опрос показал, что в ИИ в той или иной мере инвестируют 90% компаний, а девять из десяти руководителей согласны с тем, что эти технологии предоставляют выгодную возможность для развития бизнеса.
РБК 17:00
Армия и оружие
Сенаторы оценили доклад о захвате Калининграда силами НАТО
План, в котором расписан сценарий возможной потери Россией Калининграда при столкновении со странами НАТО, — из области фантастики.
РБК 15:55
Футбол
«Севилья» победила «Хетафе» в матче Примеры
«Севилья» одержала победу над «Хетафе» в матче десятого тура испанской Примеры.
RT на русском 16:03
Общество
В Калифорнии введен режим ЧС из-за пожаров
В Калифорнии введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом пожаров на своей странице в Twitter сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом.
Газета.Ru 16:51
Футбол
Нидерландскому футболисту выбили зубы на поле
Защитник нидерландского клуба "АЗ Алкмаар" Пантелис Хатцидиакос лишился двух зубов на матче 11-го туда чемпионата Голландии против ПСВ, сообщает lenta.ru.
РЕН ТВ 16:15
Кино
Новый «Zомбилэнд» могут снять в России
В российском прокате оказался получивший невероятный резонанс боевик «Zомбилэнд: Контрольный выстрел».
OvideO.ru вчера в 16:29
Армия и оружие
Российские атомные подлодки испытают новое оружие в Норвежском море
Российские атомные подлодки «Нижний Новгород» и «Псков» испытают новое оружие в водах Норвежского моря, сообщает «Интерфакс».
Рифей-Пермь вчера в 10:12
Экономика
Доход SK Hynix за год вырос на 40%, но прибыль упала на 89%
Операционная прибыль за год сократилась на 93%, чистая прибыль — на 89%.
iXBT.com 25 октября в 03:21
Политика
В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия добровольцев из Золотого
Изъято оружие, о котором президент Украины Владимир Зеленский поспорил с бойцами добровольческого батальона «Азов» в поселке Золотое Луганской области, сообщил на своей странице в Facebook замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.
Коммерсантъ 17:42
Происшествия
У семьи россиян забрали 9-летнюю девочку весом 7 килограммов
В городе Зеленодольск (Республика Татарстан) у семьи Карабаевых забрали девятилетнюю девочку с ДЦП весом 7 килограммов.
Lenta.ru 11:19
Транспорт
Минтранс предложил оплачивать проезд пластиковыми бутылками
Министерство транспорта разрабатывает приборы по приему пластиковых и алюминиевых бутылок, за сдачу которых будут начисляться бонусы на оплату проезда.
Gazeta.SPb 17:32
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» продолжили аномальный рост третий день подряд
Акции «Сургутнефтегаза» третий день подряд обновляют рекордную стоимость.
РБК 25 октября в 05:05
Фигурное катание
Трусова и Ханю исполнили параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп перед показательными выступлениями на Гран-при Skate Canada.
Газета.Ru 15:42
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов мог расстрелять своих сослуживцев из-за дедовщины. Такой версии не исключает его отец, пишет 72.ru.
REGNUM 14:36
Происшествия
ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума
В отношении Банина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
РБК 07:23
Энергетика
Минфин назвал условия предоставления льгот «Роснефти» и Худайнатову
Инфраструктура для Арктики Минфин и Минэнерго в пятницу, 25 октября, обнародовали условия предоставления льгот для новой нефтегазовой провинции в Арктике.
РБК 17:00
Общество
Суд вынес приговор украинцу за ношение футболки с гербом СССР
В Кривом Роге суд признал виновным жителя Украины и назначил ему наказание в виде испытательного срока на один год за ношение футболки с гербом СССР.
RT на русском 06:41
Политика
Посол России в США назвал главную опасность прекращения ДРСМД
Опасность прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США состоит в том, что такие ракеты могут появиться на территории Европы.
РБК 18:44
Космос
Американский космоплан вернулся с секретной миссии
На американском космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в воскресенье, 27 октября, приземлился экспериментальный беспилотный космоплан ВВС США X-37B.
Вести.Ru 13:35
Гаджеты
Apple предупредила владельцев iPhone 5 о необходимости обновить iOS
Apple начала предупреждать владельцев смартфонов iPhone 5 о необходимости обновить операционную систему до версии iOS 10.3.4 до 3 ноября.
UfaTime.ru 10:31
Наука
В Коми нашли останки древнейшего предка всех наземных позвоночных
В Коми ученые обнаружили хорошо сохранившиеся окаменелости раннего тетрапода, говорится в научном журнале Nature.
Аргументы и Факты 24 октября в 11:02
Политика
Путин попросил закрыть от журналистов принесенную Эрдоганом карту
Президент России Владимир Путин во время переговоров попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть от журналистов карту, которую он принес с собой.
РБК 10:16
Политика
Кадыров прокомментировал гибель лидера ИГ цитатой из Гоголя
Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров, комментируя информацию о гибели в Сирии главы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади, процитировал русского классика Николая Гоголя.
Журналистская правда 03:48
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в контрабанде нефти из Сирии
РБК вчера в 03:16
Политика
США ужесточают правила торговли гуманитарными товарами с Ираном
Министерство финансов и госдепартамент США объявили о создании нового гуманитарного механизма для обеспечения беспрецедентной прозрачности гуманитарной торговли с Ираном, — цитирует сообщение РИА Новости.
News.ru 25 октября в 15:51