Лига чемпионов

LiveSport.ruLiveSport.ruВаленсия — Аякс 0:3

Валенсия — Аякс
0 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Месталья»
8′
Хаким Зиеш
12′
Йоэл Велтман
27′
Николас Тальяфико
34′
Куинси Промес
Жауме Коста
45′+1′
Макси Гомес
Ли Кан Ин
57′
60′
Лисандро Мартинес
61′
Андре Онана
67′
Донни ван де Бек
Франсис Коклен
Тьерри Коррея
70′
Ли Кан Ин
72′
Эсекиэль Гарай
76′
Ферран Торрес
Денис Черышев
76′
81′
Куинси Промес
81′
Куинси Промес
Давид Нерес
82′
Дэйли Блинд
85′
Хаким Зиеш
Клас-Ян Хунтелар
88′
Донни ван де Бек
Сим Де Йонг
Определились стартовые составы «Валенсии» и «Аякса» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который пройдет в Испании. Полузащитник сборной России Денис Черышев остался на скамейке запасных хозяев.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Селадес на матч Примеры с «Атлетиком» впервые выпустил Черышева в основе

Бомбардир.ру01:16

Зиеш положил нереальный гол, а «Аякс» второй тур побеждает 3:0. Еще и Промес забил

Sports.ruвчера в 20:09

Неудержимый Промес и безумный матч на «Энфилде»

Спорт-Экспрессвчера в 17:30

«Валенсия» крупно проиграла «Аяксу», Черышев вышел на замену

Sport24.ruвчера в 16:51

Промес помог «Аяксу» обыграть «Валенсию», «Челси» оказался сильнее «Лилля»

Sportbox.RUвчера в 16:54

Гол Промеса помог «Аяксу» разгромить «Валенсию» в ЛЧ, «Лилль» уступил «Челси»

Чемпионатвчера в 16:56

Черышев попал в заявку «Валенсии» на матч Лиги чемпионов

Газета.Ru01 октября в 16:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 03:45, Ашберн
Шоу-бизнес

Леди Гага удивила поклонников необычным названием нового альбома

Российская газета вчера в 22:05
Экономика

Минздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков

Минтруд и Минздрав разработают законопроект, который позволит правительству устанавливать требования к отраслевым системам оплаты труда.
Ведомости вчера в 13:14
Общество

Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса

В сети стало вирусным видео, снятое в подземке Лос-Анджелеса. На кадрах бездомная женщина поёт отрывок из арии O mio babbino caro.
RT на русском 30 сентября в 09:51
Армия и оружие

На базе Хмеймим в Сирии укрытия для вертолетов будут готовы к ноябрю

Мусаев добавил, что в рамках госконтракта на базе Хмеймим также предусмотрены строительство двух дорог, реконструкция одной уже существующей и строительство проезда, который соединит площадки размещения вертолетов и самолетов.
Военное дело вчера в 23:53
Происшествия

Под Саратовом задержаны избившие до смерти мужчину полицейские

Известия вчера в 05:26
Театры

Галина Волчек попросила у труппы «Современника» подыскать ей помощника

REGNUM вчера в 23:36
Политика

Британия приветствовала подписание «формулы Штайнмайера»

Британский МИД поприветствовал подписание «формулы Штайнмайера» и заявления России и Украины, свидетельствующие о стремлении к миру в Донбассе.
Политика Сегодня вчера в 19:41
Происшествия

Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов

Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Происшествия

В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса

В подмосковной Балашихе задержали подростка, убившего девочку из параллельного класса, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 03:18
Культура

Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая

Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.
Слово и Дело вчера в 16:09
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк выступит на телевидении после окончания лечения

Откровенное интервью актриса Анастасия Заворотнюк даст на телевидении возможно уж в ближайшее время, об этом говорил концертный директор артистки Стас Христов.
Ugpressa.ru 01 октября в 16:38
Политика

В Нидерландах потребовали изучить роль Украины в крушении MH17

Нижняя палата представителей Нидерландов потребовала подробнее расследовать роль Украины в катастрофе рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, передает портал nos.nl.
Радио Sputnik вчера в 03:07
Хоккей

Овечкин и Орлов принесли «Вашингтону» победу на старте сезона в НХЛ

Интерфакс-Спорт 01:28
Армия и оружие

Россия завершает модернизацию одной из мощнейших пушек в мире

Компания «Уралтрансмаш» (входит в «Уралвагонзавод») приступила к завершающему этапу модернизации одной из самых мощных в мире самоходных пушек «Малка».
Известия вчера в 21:12
Политика

Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США

Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.
Известия вчера в 09:31
Шоу-бизнес

Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском

Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва 01 октября в 11:54
Единоборства

Емельяненко и Кокляев подрались в московском баре

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили потасовку в ресторанном комплексе в центре Москвы.
Известия вчера в 23:30
Происшествия

В Москве проверят информацию об издевательствах над школьником

Ранее в социальных сетях появилась информация об издевательствах над учеником столичной школы №1536, согласно которой одноклассники опустили его головой в унитаз.
РИА Новости 03:32
Происшествия

СКР предъявил обвинение командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ 100

Коммерсантъ вчера в 09:54
Недвижимость

Рост цен на жилье в России прекратился

В среднем по всем городам «квадрат» упал в цене почти на 2 процента, а общая стоимость квартиры — на 1,4 процента.
Lenta.ru вчера в 05:45
Футбол

«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов

Lenta.ru вчера в 16:53
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

Курс рубля несколько усилил снижение к доллару и евро после старта торгов, следует из данных Московской биржи.
ПРАЙМ 01 октября в 03:09
Авто

Минпромторг предложил не менять утильсбор для подержанных автомобилей

Минпромторг РФ предложил не повышать утилизированный сбор для подержанных автомобилей (старше трёх лет) при новой индексации.
News.ru 02:53
Игры

Глава Blizzard заявил, что приоритетными для компании остаются ПК-игры

Руководитель Blizzard Дж. Аллен Брэк заявил, что его компания продолжает оставаться прежде всего разработчиком игр для ПК.
REGNUM 02:33
Происшествия

В Новосибирске срезанная ветка тополя убила женщину

REGNUM вчера в 09:10
Здоровье

Эндокринолог рассказала об опасности самолечения витаминами

Фатима Дзгоева подчеркивает, что пациент должен принимать витамины под контролем врача, который способен оценить определенные клинические проявления.
Российская газета вчера в 02:18
Кино

Вышел трейлер комедии Гая Ричи «Джентльмены»

В Сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
Культуромания вчера в 14:28
Здоровье

Ученые назвали признаки близкого сердечного приступа у женщин

Кубанские новости 01 октября в 01:40
Политика

Путин поздравил Меркель и Штайнмайера с объединением ГДР и ФРГ

REGNUM 03:37
Политика

Появилось видео с митинга против «капитуляции» из-за Донбасса в Киеве

В Киеве на майдане Незалежности вечером 2 октября собрались демонстранты, выступающие против подписания «формулы Штайнмайера», которая вводит особый статус для Донбасса.
РБК вчера в 17:56
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное