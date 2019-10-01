Лига чемпионов
LiveSport.ruВаленсия — Аякс 0:3
|8′
Хаким Зиеш
|12′
Йоэл Велтман
|27′
Николас Тальяфико
|34′
Куинси Промес
Жауме Коста
|45′+1′
Макси Гомес
Ли Кан Ин
|57′
|60′
Лисандро Мартинес
|61′
Андре Онана
|67′
Донни ван де Бек
Франсис Коклен
Тьерри Коррея
|70′
Ли Кан Ин
|72′
Эсекиэль Гарай
|76′
Ферран Торрес
Денис Черышев
|76′
|81′
Куинси Промес
|81′
Куинси Промес
Давид Нерес
|82′
Дэйли Блинд
|85′
Хаким Зиеш
Клас-Ян Хунтелар
|88′
Донни ван де Бек
Сим Де Йонг
|54%
|Владение мячом
|46%
|87%
|Процент точных передач
|83%
|5
|Удары в сторону ворот
|4
|4
|Удары в створ ворот
|7
|3
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|2
|4
|Угловые
|2
|17
|Отборы
|13
|8
|Фолы
|22
|3
|Желтые карточки
|6
|–
|Красные карточки
|–
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
13
Силлесен
18
Васс
24
Гарай
5
Паулиста
3
Коста
11
Черышев
2
Коррея
10
Парехо
7
Гедеш
16
Ли Кан Ин
19
Родриго
24
Онана
28
Дест
3
Велтман
17
Блинд
31
Тальяфико
4
Альварес
15
Де Йонг
21
Мартинес
9
Хунтелар
10
Тадич
7
Нерес
Аякс
Расстановка 4‑2‑1‑3
Определились стартовые составы «Валенсии» и «Аякса» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который пройдет в Испании. Полузащитник сборной России Денис Черышев остался на скамейке запасных хозяев.
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Зиеш положил нереальный гол, а «Аякс» второй тур побеждает 3:0. Еще и Промес забил
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