Лига чемпионов

LiveSport.ruLiveSport.ruВаленсия — Аякс 0:3

Валенсия — Аякс
0 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Месталья»
8′
Хаким Зиеш
12′
Йоэл Велтман
27′
Николас Тальяфико
34′
Куинси Промес
Жауме Коста
45′+1′
Макси Гомес
Ли Кан Ин
57′
60′
Лисандро Мартинес
61′
Андре Онана
67′
Донни ван де Бек
Франсис Коклен
Тьерри Коррея
70′
Ли Кан Ин
72′
Эсекиэль Гарай
76′
Ферран Торрес
Денис Черышев
76′
81′
Куинси Промес
81′
Куинси Промес
Давид Нерес
82′
Дэйли Блинд
85′
Хаким Зиеш
Клас-Ян Хунтелар
88′
Донни ван де Бек
Сим Де Йонг
Определились стартовые составы «Валенсии» и «Аякса» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который пройдет в Испании. Полузащитник сборной России Денис Черышев остался на скамейке запасных хозяев.
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