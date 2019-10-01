Определились стартовые составы «Валенсии» и «Аякса» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который пройдет в Испании. Полузащитник сборной России Денис Черышев остался на скамейке запасных хозяев.

Экономика BCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей Управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер объяснил РБК, что в 2010–2018 годах в России произошел «феноменальный» рост числа безналичных карточных трансакций.

Политика Путин уволил главу ФСИН Геннадия Корниенко Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.

Политика Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.

Шоу-бизнес Пугачева сделала замечание Билану Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.

Здоровье В онкоцентре Блохина подписали четыре заявления об увольнении Руководство Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина подписало четыре из пяти поданных сотрудниками заявлений об увольнении.

Авто Кроссовер Lifan X70 возвращается на российский рынок Китайский кроссовер Lifan X70, продажи которого из-за проблем на черкесском заводе Derways прекратились в мае 2019 года, возвращается в Россию.

Единоборства Головкин и Деревянченко провели открытую тренировку Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана и украинец Сергей Деревянченко провели открытую тренировку в преддверии боя, который состоится ранним утром 6 октября мск.

Политика Путин потребовал не заниматься фокусами с зарплатой медиков «Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты», — заявил президент и подчеркнул, что допускать «фокусов» со снижением доплат при увеличении оклада допускать нельзя.

Политика В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Единоборства Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

Экономика Глава En+ сообщил о звонках Дерипаски с одними лишь поздравлениями Бизнесмен Олег Дерипаска, который в рамках договоренностей с американскими властями о выводе En+ Group из санкционного списка отказался от акционерного и управленческого контроля в основанной им компании, не оказывает влияния на руководство группы.

Происшествия Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.