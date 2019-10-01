Лига чемпионов
LiveSport.ruВаленсия — Аякс 0:3
|8′
Хаким Зиеш
|12′
Йоэл Велтман
|27′
Николас Тальяфико
|34′
Куинси Промес
Жауме Коста
|45′+1′
Макси Гомес
Ли Кан Ин
|57′
|60′
Лисандро Мартинес
|61′
Андре Онана
|67′
Донни ван де Бек
Франсис Коклен
Тьерри Коррея
|70′
Ли Кан Ин
|72′
Эсекиэль Гарай
|76′
Ферран Торрес
Денис Черышев
|76′
|81′
Куинси Промес
|81′
Куинси Промес
Давид Нерес
|82′
Дэйли Блинд
|85′
Хаким Зиеш
Клас-Ян Хунтелар
|88′
Донни ван де Бек
Сим Де Йонг
|54%
|Владение мячом
|46%
|87%
|Процент точных передач
|83%
|5
|Удары в сторону ворот
|4
|4
|Удары в створ ворот
|7
|3
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|2
|4
|Угловые
|2
|17
|Отборы
|13
|8
|Фолы
|22
|3
|Желтые карточки
|6
|–
|Красные карточки
|–
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
13
Силлесен
18
Васс
24
Гарай
5
Паулиста
3
Коста
11
Черышев
2
Коррея
10
Парехо
7
Гедеш
16
Ли Кан Ин
19
Родриго
24
Онана
28
Дест
3
Велтман
17
Блинд
31
Тальяфико
4
Альварес
15
Де Йонг
21
Мартинес
9
Хунтелар
10
Тадич
7
Нерес
Аякс
Расстановка 4‑2‑1‑3
Определились стартовые составы «Валенсии» и «Аякса» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который пройдет в Испании. Полузащитник сборной России Денис Черышев остался на скамейке запасных хозяев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 23:12, Ашберн
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru 08:59
Здоровье
В России отзывают популярный препарат от язвы желудка
Росздравнадзор отзывает из обращения препарат от язвы желудка «Зантак».
BFM.ru 14:30
Футбол
«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
Lenta.ru 16:53
Политика
МИД Венгрии указал на бездействие Украины в языковом вопросе
Пока никаких реальных шагов, направленных на решение языкового вопроса, Украина не сделала, — заявил он.
iReactor 22:58
Политика
Трамп возобновил помощь Украине после звонка сенатора
Трамп отметил в ходе разговора с сенатором, что его не устраивает сложившаяся ситуация, при которой только США дают деньги Киеву.
Московский Комсомолец 16:18
Политика
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение его слов о либерализме
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» поправил журналиста NBC News Кира Симмонса, который выступает модератором дискуссии.
РБК 11:17
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Сбербанк проводит расследование в связи с утечкой в сеть персональных данных клиентов. Об этом сообщается в пресс-релизе банка на сайте.
Lenta.ru 22:19
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 16:18
Общество
Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке
Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».
REGNUM 20:10
Политика
В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США
Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
REGNUM 14:12
Общество
Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса
В сети стало вирусным видео, снятое в подземке Лос-Анджелеса. На кадрах бездомная женщина поёт отрывок из арии O mio babbino caro.
RT на русском 30 сентября в 09:51
Гаджеты
Компания GoPro представила экшн-камеру GoPro Hero 8
Компания GoPro наконец представила долгожданную экшн-камеру GoPro Hero 8. Новинку можно считать прямым наследником прошлогодней модели.
ITZine.ru 00:15
Гаджеты
Microsoft представила беспроводные наушники Surface Earbuds
MobiDevices 12:54
Политика
CNN: ФБР запустило в Facebook рекламу на русском для поиска шпионов
ФБР размещало в Facebook сообщения на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам, сообщает СNN.
Ведомости 17:10
Гаджеты
Названы смартфоны Huawei, которые получат Android 10
В течение октября обновление Android 10 вместе с новой EMUI станет доступно для флагманских смартфонов P20, P30 и Mate 20, в ноябре его получит Mate 10.
iReactor 06:42
Политика
Новак сообщил о возможных вариантах маршрута «Северного потока-2»
Москва рассчитывает реализовать проект "Северный поток-2" в заявленном маршруте, но при этом существуют и другие варианты, сообщил Новак.
Экономика сегодня 02:51
Происшествия
Во Владивостоке женщину-кондуктора убили в трамвае
Во Владивостоке женщина-кондуктор была убита в трамвае, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморью.
Росбалт вчера в 21:30
Общество
Алибасов в суде объяснил претензии к производителю «Крота»
Красочная упаковка средства для прочистки труб «Крот» вводит в заблуждение, так как похожа на упаковку сока, заявил музыкальный продюсер Бари Алибасов, подавший иск против торговой сети «Ашан» и производителя средства после отравления им. Об этом сообщил корреспондент РБК из зала суда.
РБК 16:30
Происшествия
Посетительница зоопарка ради танца забралась в вольер со львами
Посетительница зоопарка в Нью-Йорке пробралась в вольер со львами и станцевала перед изумленным хищником.
Вести.Ru 08:21
Наука
Красное мясо не влияет на возникновение раковых опухолей
Ugpressa.ru вчера в 10:57
Происшествия
Премьер Ирака ввел в Багдаде комендантский час из-за протестов
Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди объявил о введении в столице страны Багдаде комендантского часа с пяти часов утра четверга, сообщает иракское информационное агентство INA.
РИА Новости 18:40
Авто
В США выставили на продажу отечественный грузовик ГАЗ-66 1983 года
Аукционный дом Bring a Trailer разместил объявление о продаже грузовика ГАЗ-66 1983 года выпуска.
Тарантас Ньюс вчера в 08:35
Кино
Сиквел «Полицейского с Рублевки» показал первые кадры
ИА InterMedia вчера в 13:58
Политика
В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 30 сентября в 22:22
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» со счетом 4:3
Встреча завершилась со счетом 4:3. В составе победителей отличились Садио Мане, Энди Робертсон и Мохамед Салах, оформивший дубль.
ProstoProSport 16:49
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Происшествия
Директор школы во Владимире обезвредил подростка с топором
Во Владимире директор одной из школ обезвредил восьмиклассника, который пришёл в учебное заведение с топором и достал его из рюкзака.
RT на русском 16:30
Космос
Американцы защитили проект «тихого» сверхзвукового самолета
Подразделение Skunk Works американской компании Lockheed Martin защитило проект демонстратора «тихого» сверхзвукового самолета X-59, разработка которого ведется по заказу NASA в рамках программы QueSST.
N+1 30 сентября в 09:02