Лига чемпионов
ТАСС Спорт«Челси» и «Валенсия» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
|7′
Жоржиньо
Даниэль Васс
|32′
Карлос Солер
|40′
|41′
Матео Ковачич
|46′
Тэмми Абрахам
Миши Батшуайи
|50′
Кристиан Пулишич
Эсекиэль Гарай
|53′
|55′
Сесар Аспиликуэта
Жауме Коста
Кевин Гамейро
|67′
|72′
Жоржиньо
Эмерсон Палмьери
|73′
НГоло Канте
Ферран Торрес
Франсис Коклен
|74′
|78′
Кепа Аррисабалага
Карлос Солер
Ли Кан Ин
|78′
|80′
Виллиан
Мэйсон Маунт
Даниэль Васс
|82′
Габриэл Паулиста
|87′
|50%
|Владение мячом
|50%
|82%
|Процент точных передач
|84%
|8
|Удары в сторону ворот
|8
|6
|Удары в створ ворот
|5
|3
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|1
|6
|Угловые
|7
|15
|Отборы
|7
|12
|Фолы
|21
|3
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
13
Силлесен
9
Гамейро
24
Гарай
5
Паулиста
14
Гайя
17
Коклен
10
Парехо
18
Васс
16
Ли Кан Ин
19
Родриго
22
Гомес
1
Аррисабалага
24
Джеймс
4
Кристенсен
15
Зума
28
Аспиликуэта
7
Канте
33
Палмьери
17
Ковачич
19
Маунт
23
Батшуайи
22
Пулишич
Челси
Расстановка 4‑3‑3
Английский футбольный клуб "Челси" сыграл вничью с испанской "Валенсией" со счетом 2:2 в гостевом матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. В составе гостей мячи забили Матео Ковачич (41-я минута) и Кристиан Пулишич (50), у испанской команды отличились Карлос Солер (40) и Даниэль Васс (82).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 16:04, Ашберн
Экономика
Зарплаты россиян не позволят накопить на пенсию
Российские экономисты пришли к выводу, что граждане, получающие менее ста тысяч рублей в год вряд ли могут рассчитывать на получение пенсии после выхода на заслуженный отдых.
Политика
На Украине отреагировали на обозначение Крыма в сервисах Apple
Глава МИД Украины Вадим Пристайко подверг критике компанию Apple, которая в приложении на территории России начала отображать Крым и Севастополь как российскую территорию.
Политика
В Госдуме оценили условия Украины по транзиту газа
Депутат Госдумы Игорь Ананских прокомментировал заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об условиях для подписания контракта с Россией на транзит газа.
Футбол
Семак заявил, что «Зениту» было тяжело в матче с «Лионом»
Главный тренер петербургского «Зенита» прокомментировал победу над французским «Лионом» (2:0) в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери
Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.
Кино
Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта «Дау»
Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.
Происшествия
Торопившийся водитель врезался в толпу пешеходов в Тамбове
От удара Nissan вылетел на тротуар и врезался в толпу пешеходов, а затем в угол дома.
Политика
Путин осмотрел подлодки и суда на «Адмиралтейских верфях»
В рамах рабочей поездки в Петербург президент Владимир Путин посетил судостроительный завод «Адмиралтейские верфи» и осмотрел продукцию предприятия — новейшие корабли и суда военного и гражданского назначения.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Общество
Истек срок апелляции Дании по «Северному потоку — 2»
Срок апелляции на разрешение Датского энергетического агентства по маршруту прокладки газопровода «Северный поток — 2» к юго-востоку от острова Борнхольм истек 27 ноября в 17:00 мск.
Общество
Обязательную сертификацию лекарств отменили в России
Правительство России отменило обязательную сертификацию для лекарств. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.
Происшествия
С сыном Никаса Сафронова произошел инцидент в самолете
Сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин из-за избыточного веса застрял в уборной самолета, следовавшего из Казани в Москву, сообщил Telegram-канал «Небожена».
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Космос
Черные дыры, возможно, «разогревают кровь» родительских галактик
Космос
Европейцы обсуждают планы по освоению космоса на ближайшую «пятилетку»
По последним данным, наибольшие объёмы финансирования в следующую "пятилетку" планируется направить на поддержание и развитие европейской спутниковой группировки.
Шоу-бизнес
Селена Гомес сделала татуировку, как у Джастина Бибера
Поклонники артистки вспомнили, что бывший бойфренд Гомес Джастин Бибер ранее сделал себе такую же татуировку на ноге.
Хоккей
Панарин опубликовал коллаж с упавшим на лед Путиным
Общество
Поезд с душем и без хлопающих дверей отправится в РФ в первый рейс
Футбол
Победивший рак защитник «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Астаны»
«Манчестер Юнайтед» объявил заявку на матч Лиги Европы против «Астаны».
Происшествия
Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году
Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПбГУ Олег Соколов сообщил адвокату Александру Почуеву, что участвовал в инциденте на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году, в результате которого погиб один человек, сообщил защитник в беседе с РБК.
Общество
В РФ зафиксировано рекордное количество вакансий
«Совершенно секретно»: Количество вакансий, открытых в России, побило значения 2016 года.
Спорт
Пахноцкая: россияне смогут выступать под флагом РФ на ЧЕ и этапах КМ
Российские спортсмены смогут выступать под флагом РФ на чемпионатах Европы и этапах Кубка мира, так как эти соревнования не попадают под понятие Major Еvепт Organizers – крупные или мультиспортивные турниры, где россияне должны участвовать в нейтральном статусе, заявила РИА Новости заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.
Происшествия
МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
Общество
«Нет денег». Садовый заявил, что его семья не сможет внести залог
Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что у его семьи нет денег на залог, о котором прокуратура будет ходатайствовать в суде.
Экономика
Матвиенко призвала снизить налоги для малого и среднего бизнеса
Малый и средний бизнес в России нуждаются в серьезном снижении налоговой нагрузки, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Футбол
Локомотив — Байер 0:2
Футбольный клуб «Локомотив» (Москва) на домашнем стадионе уступил «Байеру» (Леверкузен) в матче группового этапа Лиги чемпионов со счётом 0:2.
Общество
Мосгордума приняла бюджет столицы
Московская городская дума приняла в среду бюджет столицы. Он рассчитан на 2020-2022 годы. "За" высказались 35 из 45 депутатов.
Гаджеты
Почти 30 смартфонов Samsung получат Android 10. Вот их список
Каждый год Samsung публикует план по выпуску новых версий Android для своих устройств.