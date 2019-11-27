Английский футбольный клуб "Челси" сыграл вничью с испанской "Валенсией" со счетом 2:2 в гостевом матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. В составе гостей мячи забили Матео Ковачич (41-я минута) и Кристиан Пулишич (50), у испанской команды отличились Карлос Солер (40) и Даниэль Васс (82).

«Челси» и «Валенсия» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

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