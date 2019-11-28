Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессВаленсия — Челси 2:2

Валенсия — Челси
2 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Месталья»
7′
Жоржиньо
Даниэль Васс
32′
Карлос Солер
40′
41′
Матео Ковачич
46′
Тэмми Абрахам
Миши Батшуайи
50′
Кристиан Пулишич
Эсекиэль Гарай
53′
55′
Сесар Аспиликуэта
Жауме Коста
Кевин Гамейро
67′
72′
Жоржиньо
Эмерсон Палмьери
73′
НГоло Канте
Ферран Торрес
Франсис Коклен
74′
78′
Кепа Аррисабалага
Карлос Солер
Ли Кан Ин
78′
80′
Виллиан
Мэйсон Маунт
Даниэль Васс
82′
Габриэл Паулиста
87′
«Валенсия» в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов дома сыграла вничью с «Челси» — 2:2. В составе хозяев отличились Карлос Солер и Даниэль Васс. У гостей забили Матео Ковачич и Кристиан Пулишич. В середине второго тайма Даниэль Парехо не реализовал пенальти.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Валенсия» — «Челси» — 2:2, 27 ноября 2019, обзор матча 5-го тура ЛЧ

Чемпионат16:56

Промес и Холанд разрывают Лигу чемпионов, Лукаку — VAR, Васс — законы физики. Обзор ЛЧ

Sport24.ru17:25

«Челси» в концовке матча упустил победу над «Валенсией»

Советский спорт14:51

«Челси» сыграл вничью с «Валенсией» в Лиге чемпионов

РИА Новости15:04

«Валенсия» сыграла вничью с «Челси»

Спорт-Экспресс14:51

«Валенсия» сыграла вничью с «Челси» и возглавила группу

Sportbox.RU14:51

Пулишич набрал 10 (6+4) очков в 11 последних матчах за «Челси»

Sports.ru14:37
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 23:42, Ашберн
Футбол

«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов

Коммерсантъ 14:50
Политика

«Нафтогаз» считает, что «Газпром» закрутит вентиль 1 января

В письме, которое российский «Газпром» прислал украинскому «Нафтогазу», говорится, что 1 января в 10:00 мск у «Газпрома» не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины, напомнил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Коммерсантъ 22:59
Политика

CNN узнал о планах администрации Трампа сократить выплаты США в НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа решила сократить расходы на выплаты в бюджет НАТО. Об этом сообщает телеканал CNN.
РБК 20:41
Общество

В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря

Депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении выходного дня 31 декабря.
Известия 16:34
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Общество

Росстандарт назвал долю некачественного бензина на заправках в Бурятии

Росстандарт составил карту нарушений в сфере розничной продажи автомобильного топлива на АЗС в регионах России, попала туда и Бурятия.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 18:47
Экономика

Игра в преференции: из-за льгот для бизнеса регионы потеряли 211 млрд

По оценке Минфина, в прошлом году регионы недополучили 211 млрд рублей из-за льгот по обоим видам налогов.
Известия 16:01
Политика

Три девушки обвинили посла США при ЕС в сексуальных домогательствах

Американского посла при Европейском союзе Гордона Сондланда обвинили в сексуальных домогательствах сразу три девушки.
VSE42.RU 22:46
Гаджеты

AMD Ryzen 7 2700X возглавил Топ-10 самых популярных процессоров в крупнейшем интернет-магазине США, в десятке – восемь CPU AMD и только два Intel

В Топ-10 самых востребованных процессоров на Amazon вошло восемь CPU AMD и только две модели Intel.
iXBT.com 21:46
Транспорт

Путин открыл платную трассу Москва—Санкт-Петербург

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия платной трассы Москва—Санкт-Петербург М-11.
Коммерсантъ 06:09
Политика

Путин прибыл в Киргизию на саммит ОДКБ

РБК 21:09
Общество

Крымская ракета долетела до масштабных выплат

Какую сумму военнослужащие обязаны возместить Минобороны Крымские военные случайно запустили ракету.
Коммерсантъ FM вчера в 13:12
Происшествия

В Приморье застрелили казачьего атамана

Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".
РИА Новости 21:34
Здоровье

Как происходит трансплантация органов детям в России

Число пересадок органов детям в РФ составляет 220-230 операций (в 2018 году – 233, 10.6% от общего числа трансплантаций).
Независимая газета вчера в 05:50
Общество

Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России

Lenta.ru 22:25
Футбол

Transfermarkt: Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году

Напомним, что Месси выигрывал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 году.
Спорт-Экспресс 19:01
Происшествия

Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году

РБК 15:55
Здоровье

Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака

Малолетняя пациентка Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) скончалась дома — ее операцию по пересадке почек отложили из-за увольнения доктора Михаила Каабака.
Газета.Ru 16:02
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»

РИА Новости вчера в 15:34
Общество

Две украинские электростанции приостановили работу в знак протеста

Две украинские электростанции, а именно «Бурштынская» (Ивано-Франковская область) и «Приднепровская» (Днепр) ТЭС, приостановили свою работу.
ГЛАС.RU 09:45
Политика

Украина оценила ущерб на возвращенных Россией кораблях

Lenta.ru 16:58
Гаджеты

Фирменный контент для Moto Razr 2019 порадует «старую школу»

Смартфон Moto Razr 2019 получил основной экран диагональю 6,2 дюйма разрешением 2142 х 876 пикселей, внешний дисплей имеет диагональ 2,7 дюйма при разрешении 800 х 600 пикселей.
iXBT.com 14:24
Гаджеты

ОС Android 10 получат почти три десятка смартфонов Samsung

В Сети появился предварительный перечень смартфонов Samsung, операционные системы которых получат апдейты до актуальной Android 10.
Planet Today 05:48
Хоккей

Панарин повторил достижение Мессье 25-летней давности

Артемий стал первым игроком «Рейнджерс» с подобным достижением со времён Марка Мессье (сезон-1993/94).
Чемпионат 20:41
Происшествия

Компания, перевозившая россиян в Доминикане, назвала виновника аварии

Доминиканская транспортная компания Monumental сообщила, что авария с пострадавшими россиянами произошла из-за того, что в правую заднюю часть автобуса врезался грузовик, который ехал по встречной полосе движения.
РИА Новости 21:38
Шоу-бизнес

Певица и телеведущая Ольга Орлова обнажилась прямо на работе

Певица и телеведущая Ольга Орлова выложила в Инстаграм свое фото без одежды.
Аргументы недели 07:15
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева выложила фото после бани без косметики

Подписчики, которые привыкли видеть Ларису Андреевну тщательно загримированную, остались в восторге: она и без всякой косметики чудо как хороша.
Wday.ru 03:50
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 10:52
Армия и оружие

Армия США рассчитывает получить солдат-киборгов к 2050 году

Армия США считает, что к 2050 году может быть доступен целый ряд технологий, которые эффективно превратят среднего солдата в кибернетически усиленного супервоина.
LentaChel.ru 03:00
Общество

В Норвегии начали скармливать горбушу собакам

News.ru 07:36
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное