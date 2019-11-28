Испанская «Валенсия» и английский «Челси» сыграли вничью в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 2:2. В составе хозяев отличились Карлос Солер и Даниэль Васс на 40-й и 82-й минутах.

«Валенсия» и «Челси» сыграли вничью в матче ЛЧ

Политика Украина оценила ущерб возвращенным Россией кораблям Украинские власти предварительно оценили сумму убытков на возвращенных Россией кораблях в минимум 2,3 миллиона долларов, сообщил заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Общество Вступает в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2» Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны вступает в действие в четверг, оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку датского участка, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).

Общество В центре Киева отключилось электричество Отмечается, что, кроме подсветки зданий и электричества в домах,также из строя вышли все дорожное освещение и светофоры.

Происшествия Второй мощный взрыв прогремел на химзаводе в Техасе Второй за сутки мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе TPC Group в американском городе Нечес (штат Техас), пишет Reuters.

Спорт МОК возложил всю вину за допинговый скандал на власти России По заявлению МОК, ранее опубликованный доклад Всемирного антидопингового агентства (WADA, ВАДА) возлагает всю вину за порчу данных московской антидопинговой лаборатории исключительно на российские власти.

Общество Рекордное число вакансий зафиксировали в России В российских компаниях зафиксировали рекордное число вакансий, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата за II квартал 2019 года.

Авто Дрифт по льду Байкала в ноябре закончился аварией Красивый дрифт Lexus LX570 и Toyota Land Cruiser хотел заснять на камеру профессионального дрона и использовать в своей рекламной компании автодиллер Khann, но мероприятие сорвалось.

Экономика Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год Обеспокоенный необходимостью ускорения экономики, Белый дом вчера заявил о планах дифференцировать подходы к частому бизнесу и госкомпаниям при наращивании их производительности.

Политика В Госдуме оценили условия Киева по транзиту газа Ранее Гончарук заявил, что двумя условиями украинской стороны для заключения нового контракта на транзит газа являются европейские правила и вопрос долгосрочного транзита.

Общество Бизнес обвинил Booking.com в нарушении требований ФАС Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com не выполняет требования Федеральной антимонопольной службы (ФАС) относительно изменения условий сотрудничества с российскими отелями, пожаловалась руководителю ФАС Игорю Артемьеву общественная организация малого и среднего бизнеса «Опора России».

Интернет В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.