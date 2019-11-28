Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессВаленсия — Челси 2:2

Валенсия — Челси
2 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Месталья»
7′
Жоржиньо
Даниэль Васс
32′
Карлос Солер
40′
41′
Матео Ковачич
46′
Тэмми Абрахам
Миши Батшуайи
50′
Кристиан Пулишич
Эсекиэль Гарай
53′
55′
Сесар Аспиликуэта
Жауме Коста
Кевин Гамейро
67′
72′
Жоржиньо
Эмерсон Палмьери
73′
НГоло Канте
Ферран Торрес
Франсис Коклен
74′
78′
Кепа Аррисабалага
Карлос Солер
Ли Кан Ин
78′
80′
Виллиан
Мэйсон Маунт
Даниэль Васс
82′
Габриэл Паулиста
87′
«Валенсия» в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов дома сыграла вничью с «Челси» — 2:2. В составе хозяев отличились Карлос Солер и Даниэль Васс. У гостей забили Матео Ковачич и Кристиан Пулишич. В середине второго тайма Даниэль Парехо не реализовал пенальти.
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