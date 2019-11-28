Лига чемпионов

ТАСС СпортТАСС Спорт«Челси» и «Валенсия» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

Валенсия — Челси
2 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Месталья»
7′
Жоржиньо
Даниэль Васс
32′
Карлос Солер
40′
41′
Матео Ковачич
46′
Тэмми Абрахам
Миши Батшуайи
50′
Кристиан Пулишич
Эсекиэль Гарай
53′
55′
Сесар Аспиликуэта
Жауме Коста
Кевин Гамейро
67′
72′
Жоржиньо
Эмерсон Палмьери
73′
НГоло Канте
Ферран Торрес
Франсис Коклен
74′
78′
Кепа Аррисабалага
Карлос Солер
Ли Кан Ин
78′
80′
Виллиан
Мэйсон Маунт
Даниэль Васс
82′
Габриэл Паулиста
87′
Английский футбольный клуб "Челси" сыграл вничью с испанской "Валенсией" со счетом 2:2 в гостевом матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. В составе гостей мячи забили Матео Ковачич (41-я минута) и Кристиан Пулишич (50), у испанской команды отличились Карлос Солер (40) и Даниэль Васс (82).
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