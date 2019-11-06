Лига чемпионов
MetaratingsВаленсия — Лилль 4:1
|21′
Габриэл Дос Сантос
|25′
Виктор Осимхен
Денис Черышев
Ферран Торрес
|30′
Эсекиэль Гарай
|32′
|37′
Бенжамен Андре
Ли Кан Ин
Ману Вальехо
|54′
|65′
Жозе Фонте
Даниэль Парехо
|66′
Даниэль Васс
|67′
|74′
Юсуф Языджи
Ренату Саншеш
|80′
Бенжамен Андре
Луис Араужо
|80′
Домагой Брадарич
Адама Сумаоро
|82′
Жоффри Кондогбиа
|84′
|90′
Адама Сумаоро
Жонатан Бамба
Ферран Торрес
|90′
Родриго Морено
Кевин Гамейро
|90′+2′
|57%
|Владение мячом
|43%
|77%
|Процент точных передач
|72%
|–
|Удары в сторону ворот
|7
|8
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|4
|4
|Угловые
|3
|11
|Отборы
|10
|7
|Фолы
|19
|2
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Валенсия
Расстановка 4‑3‑3
13
Силлесен
18
Васс
24
Гарай
5
Паулиста
14
Гайя
15
Вальехо
10
Парехо
6
Кондогбиа
22
Гомес
9
Гамейро
20
Торрес
16
Меньян
14
Бамба
6
Фонте
4
Дос Сантос
17
Челик
11
Араужо
24
Сумаре
29
Брадарич
9
Реми
7
Осимхен
18
Саншеш
Лилль
Расстановка 3‑4‑3
«Валенсия» уверенно победила «Лилль» в матче Лиги чемпионов. «Лилль» вёл в счёте, однако испанский клуб сумел отыграться, а затем и обеспечить себе победу, забив четыре мяча. Российский полузащитник Денис Черышев травмировался уже в первом тайме, отыграв всего тридцать минут.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 19:53, Вашингтон
Игры
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.
РИА Новости 12:40
Гаджеты
Xiaomi представила телевизоры Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro
Компания Xiaomi анонсировала в Китае серии Smart TV, Xiaomi Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro.
MobiDevices 06:03
Политика
Власти США заявили о планах России вмешаться в американские выборы
Россия, Китай и Иран собираются вмешиваться в американские выборы, заявили Пентагон, минюст и министерство внутренней безопасности США.
Взгляд.ру 18:58
Футбол
«Челси» и «Аякс» закончили матч ЛЧ со счетом 4:4
Газета.Ru 17:31
Общество
В Госдуме предложили ограничить число разрешений на такси в регионах
Зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от ЛДПР Александр Старовойтов предложил разрешить регионам ограничивать число разрешений на такси, сообщила газета «Ведомости».
РБК вчера в 22:28
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась петь на Новый год за 21 миллион рублей
Алла Пугачева даже за более чем внушительную сумму в 21 миллион рублей отказывается выступать на Новый год.
Дни24 11:24
Шоу-бизнес
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости вчера в 05:59
Здоровье
В Бурятии капитально отремонтируют 14 школ и детсадов
Капитальный ремонт детских садов и начальных школ начался в Бурятии в рамках программы Минвостокразвития России «Единая субсидия».
Взгляд.ру вчера в 02:21
Шоу-бизнес
Константин Богомолов трогательно поздравил Ксению Собчак с 38-летием
Известный режиссер Константин Богомолов опубликовал очень трогательные фото со своей женой Ксенией Собчак.
Дни24 03:40
Гаджеты
Представлен странный смартфон Xiaomi Qin AI Assistant Pro
Компания Xiaomi представила смартфон Qin AI Assistant Pro.
Игромания.ру 12:31
Политика
Семья Иссахар отозвала прошение об остановке экстрадиции Буркова в США
Яффа Иссахар, мать осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар, попросила отозвать ходатайство о приостановке экстрадиции в США из Израиля россиянина Алексея Буркова, сообщают СМИ.
Взгляд.ру 12:27
Общество
Диетолог назвала самые вредные сладости
РИА Новости 01:00
Общество
Новак назвал абсурдными новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому»
Ранее украинский "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск против "Газпрома", в котором требует пересмотреть тариф на транзит газа и компенсацию в размере более $12 млрд.
ТАСС 10:19
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
Автоновости дня 03:55
Политика
США должны признать Крым российским, заявил американский экс-дипломат
Бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад на страницах журнала National Interest заявил, что признание Соединенными Штатами российского статуса Крыма является одним из ключевых шагов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом.
РИА Новости 18:04
Политика
Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку
"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.
Вести.Ru 08:30
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru 03:48
Происшествия
Убитый в Москве начальник центра «Э» по Ингушетии похоронен в Назрани
Глава региона Махмуд-Али Калиматов ранее назвал гибель братьев Эльджаркиевых большой утратой для ингушского народа и выразил соболезнования их родным и близким.
Аргументы и Факты вчера в 09:11
Наука
Бессонная ночь заставила префронтальную кору повысить тревожность
Оказалось, что повышенная тревожность после бессонной ночи сопровождается снижением активности медиальной префронтальной коры и ослаблением связи между ней и отделами мозга, отвечающими за обработку эмоций.
N+1 08:58
Экономика
Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток
Для поддержки бизнеса Минвостокразвития предлагает увеличить объем льготных кредитов до 500 млрд руб. к 2025 году и запустить бесплатное онлайн-обучение начинающих предпринимателей на базе Дальневосточного федерального университета.
РБК 10:19
Культура
На экранах «Верность» Нигины Сайфуллаевой
На экранах "Верность" Нигины Сайфуллаевой В кинопрокат вышла "Верность" Нигины Сайфуллаевой.
Коммерсантъ вчера в 17:29
Шоу-бизнес
Асмус пожаловалась на травлю в Сети из-за фильма «Текст»
Российская актриса Кристина Асмус заявила о самой настоящей травле, которую организовали против нее неизвестные тролли.
ФАН вчера в 09:26
Происшествия
В ЕАО число погибших в ДТП возросло до пяти человек
Число погибших при столкновении двух иномарок на федеральной автодороге Р-297 Чита-Хабаровск в Смидовичском районе Еврейской автономной области увеличилось до пяти человек, еще один пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 06:38
Общество
Со дна Балтийского моря подняли 900 бутылок коньяка
Команда шведских дайверов подняла со дна Балтийского моря 900 старинных бутылок французского коньяка и ликера.
Известия 07:59
Кино
В эфире Первого канала – премьера сериала Сергея Гинзбурга «Отчим»
Tricolor TV Magazine 03 ноября в 23:45
Политика
В Польше заявили о тревоге из-за интеграции России и Белоруссии
Усиление интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства вызывает тревогу в Европе, так как это может изменить «европейский баланс сил», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников.
РБК 18:08
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Российская газета 07:35
Экономика
СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами
Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 01:01
Космос
Астрономы разглядели в главном поясе астероидов самую маленькую карликовую планету
Недавно астрономы, используя новейшее оборудование, смогли разглядеть в поясе астероидов ещё одну карликовую планету.
Слово и Дело вчера в 11:10