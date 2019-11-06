Лига чемпионов

MetaratingsMetaratingsВаленсия — Лилль 4:1

Валенсия — Лилль
4 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Месталья»
21′
Габриэл Дос Сантос
25′
Виктор Осимхен
Денис Черышев
Ферран Торрес
30′
Эсекиэль Гарай
32′
37′
Бенжамен Андре
Ли Кан Ин
Ману Вальехо
54′
65′
Жозе Фонте
Даниэль Парехо
66′
Даниэль Васс
67′
74′
Юсуф Языджи
Ренату Саншеш
80′
Бенжамен Андре
Луис Араужо
80′
Домагой Брадарич
Адама Сумаоро
82′
Жоффри Кондогбиа
84′
90′
Адама Сумаоро
Жонатан Бамба
Ферран Торрес
90′
Родриго Морено
Кевин Гамейро
90′+2′
«Валенсия» уверенно победила «Лилль» в матче Лиги чемпионов. «Лилль» вёл в счёте, однако испанский клуб сумел отыграться, а затем и обеспечить себе победу, забив четыре мяча. Российский полузащитник Денис Черышев травмировался уже в первом тайме, отыграв всего тридцать минут.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Главный тренер «Валенсии» прокомментировал травму Черышева

Матч ТВ18:20

Черышев получил травму в матче ЛЧ с «Лиллем»

Sport24.ru16:26

Черышев получил травму в игре с «Лиллем» и был заменен на 30-й минуте

Sports.ru16:03

«Валенсия» — «Лилль» — 4:1, травма Черышева

Чемпионат18:00

Черышев получил травму в матче против «Лилля»

Газета.Ru18:16

Главный тренер «Валенсии» высказался о травме Черышева

Спорт-Экспресс17:59

«Валенсия» - «Лилль»: Черышев выйдет в стартовом составе хозяев

Soccer.ru14:20
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 19:53, Вашингтон
Игры

Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.
РИА Новости 12:40
Гаджеты

Xiaomi представила телевизоры Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro

Компания Xiaomi анонсировала в Китае серии Smart TV, Xiaomi Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro.
MobiDevices 06:03
Политика

Власти США заявили о планах России вмешаться в американские выборы

Россия, Китай и Иран собираются вмешиваться в американские выборы, заявили Пентагон, минюст и министерство внутренней безопасности США.
Взгляд.ру 18:58
Футбол

«Челси» и «Аякс» закончили матч ЛЧ со счетом 4:4

Газета.Ru 17:31
Общество

В Госдуме предложили ограничить число разрешений на такси в регионах

Зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от ЛДПР Александр Старовойтов предложил разрешить регионам ограничивать число разрешений на такси, сообщила газета «Ведомости».
РБК вчера в 22:28
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отказалась петь на Новый год за 21 миллион рублей

Алла Пугачева даже за более чем внушительную сумму в 21 миллион рублей отказывается выступать на Новый год.
Дни24 11:24
Шоу-бизнес

Муж Лолиты назвал причину расставания с ней

Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости вчера в 05:59
Здоровье

В Бурятии капитально отремонтируют 14 школ и детсадов

Капитальный ремонт детских садов и начальных школ начался в Бурятии в рамках программы Минвостокразвития России «Единая субсидия».
Взгляд.ру вчера в 02:21
Шоу-бизнес

Константин Богомолов трогательно поздравил Ксению Собчак с 38-летием

Известный режиссер Константин Богомолов опубликовал очень трогательные фото со своей женой Ксенией Собчак.
Дни24 03:40
Гаджеты

Представлен странный смартфон Xiaomi Qin AI Assistant Pro

Компания Xiaomi представила смартфон Qin AI Assistant Pro.
Игромания.ру 12:31
Политика

Семья Иссахар отозвала прошение об остановке экстрадиции Буркова в США

Яффа Иссахар, мать осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар, попросила отозвать ходатайство о приостановке экстрадиции в США из Израиля россиянина Алексея Буркова, сообщают СМИ.
Взгляд.ру 12:27
Общество

Диетолог назвала самые вредные сладости

РИА Новости 01:00
Общество

Новак назвал абсурдными новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому»

Ранее украинский "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск против "Газпрома", в котором требует пересмотреть тариф на транзит газа и компенсацию в размере более $12 млрд.
ТАСС 10:19
Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
Автоновости дня 03:55
Политика

США должны признать Крым российским, заявил американский экс-дипломат

Бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад на страницах журнала National Interest заявил, что признание Соединенными Штатами российского статуса Крыма является одним из ключевых шагов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом.
РИА Новости 18:04
Политика

Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку

"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.
Вести.Ru 08:30
Происшествия

Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru 03:48
Происшествия

Убитый в Москве начальник центра «Э» по Ингушетии похоронен в Назрани

Глава региона Махмуд-Али Калиматов ранее назвал гибель братьев Эльджаркиевых большой утратой для ингушского народа и выразил соболезнования их родным и близким.
Аргументы и Факты вчера в 09:11
Наука

Бессонная ночь заставила префронтальную кору повысить тревожность

Оказалось, что повышенная тревожность после бессонной ночи сопровождается снижением активности медиальной префронтальной коры и ослаблением связи между ней и отделами мозга, отвечающими за обработку эмоций.
N+1 08:58
Экономика

Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток

Для поддержки бизнеса Минвостокразвития предлагает увеличить объем льготных кредитов до 500 млрд руб. к 2025 году и запустить бесплатное онлайн-обучение начинающих предпринимателей на базе Дальневосточного федерального университета.
РБК 10:19
Футбол

Стюард матча «Крыльев Советов» с «Рубином» умер из-за драки фанатов

Газета.Ru 05:29
Культура

На экранах «Верность» Нигины Сайфуллаевой

На экранах "Верность" Нигины Сайфуллаевой В кинопрокат вышла "Верность" Нигины Сайфуллаевой.
Коммерсантъ вчера в 17:29
Шоу-бизнес

Асмус пожаловалась на травлю в Сети из-за фильма «Текст»

Российская актриса Кристина Асмус заявила о самой настоящей травле, которую организовали против нее неизвестные тролли.
ФАН вчера в 09:26
Происшествия

В ЕАО число погибших в ДТП возросло до пяти человек

Число погибших при столкновении двух иномарок на федеральной автодороге Р-297 Чита-Хабаровск в Смидовичском районе Еврейской автономной области увеличилось до пяти человек, еще один пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 06:38
Общество

Со дна Балтийского моря подняли 900 бутылок коньяка

Команда шведских дайверов подняла со дна Балтийского моря 900 старинных бутылок французского коньяка и ликера.
Известия 07:59
Кино

В эфире Первого канала – премьера сериала Сергея Гинзбурга «Отчим»

Tricolor TV Magazine 03 ноября в 23:45
Политика

В Польше заявили о тревоге из-за интеграции России и Белоруссии

Усиление интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства вызывает тревогу в Европе, так как это может изменить «европейский баланс сил», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников.
РБК 18:08
Происшествия

В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой

В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Российская газета 07:35
Экономика

СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами

Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 01:01
Космос

Астрономы разглядели в главном поясе астероидов самую маленькую карликовую планету

Недавно астрономы, используя новейшее оборудование, смогли разглядеть в поясе астероидов ещё одну карликовую планету.
Слово и Дело вчера в 11:10
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное