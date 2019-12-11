Лига чемпионов

РИА НовостиРИА Новости«Валенсия» и «Челси» пробились в плей-офф Лиги чемпионов

Челси — Лилль
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Тэмми Абрахам
19′
Сесар Аспиликуэта
35′
40′
Зеки Челик
Курт Зума
45′+1′
Кристиан Пулишич
Каллум Хадсон-Одои
62′
66′
Тиаго Майя
Жонатан Бамба
67′
Шека
Тэмми Абрахам
Миши Батшуайи
72′
72′
Майк Меньян
Лео
78′
Лоик Реми
82′
Луис Араужо
Ренату Саншеш
Матео Ковачич
Мэйсон Маунт
82′
Испанская "Валенсия" и лондонский "Челси" вышли в плей-офф футбольной Лиги чемпионов. В матче шестого тура группы H "Челси" на своем поле обыграл французский "Лилль" со счетом 2:1. У хозяев голы забили Тэмми Абрахам (19-я минута) и Сесар Аспиликуэта (35), у проигравших отличился Лоик Реми (78).
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