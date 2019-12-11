Лига чемпионов

Sportbox.RUSportbox.RU«Валенсия» и «Челси» вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Челси — Лилль
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Тэмми Абрахам
19′
Сесар Аспиликуэта
35′
40′
Зеки Челик
Курт Зума
45′+1′
Кристиан Пулишич
Каллум Хадсон-Одои
62′
66′
Тиаго Майя
Жонатан Бамба
67′
Шека
Тэмми Абрахам
Миши Батшуайи
72′
72′
Майк Меньян
Лео
78′
Лоик Реми
82′
Луис Араужо
Ренату Саншеш
Матео Ковачич
Мэйсон Маунт
82′
«Челси» на своем поле обыграл «Лилль» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Лондонцы победили со счетом 2:0. Голы в матче забили Тэмми Абрахам и Сесар Аспиликуэта. В другом матче группы Н «Валенсия» на выезде выиграла у «Аякса».
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«Валенсия» и «Челси» вышли в плей-офф Лиги чемпионов

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