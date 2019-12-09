Лига чемпионов

Sportbox.RUSportbox.RU«Валенсия» и «Челси» вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Аякс — Валенсия
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Амстердам Арена»
Эдсон Альварес
10′
24′
Родриго Морено
Эдсон Альварес
Серджино Дест
46′
54′
Кевин Гамейро
Ману Вальехо
Ноа Ланг
Клас-Ян Хунтелар
70′
79′
Жауме Доменек
Николас Тальяфико
79′
Андре Онана
81′
81′
Даниэль Парехо
Донни ван де Бек
83′
86′
Ману Вальехо
Николас Тальяфико
Сим Де Йонг
89′
90′+3′
Габриэл Паулиста
Душан Тадич
90′+4′
90′+5′
Ферран Торрес
Элиаким Мангаля
«Челси» на своем поле обыграл «Лилль» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Лондонцы победили со счетом 2:0. Голы в матче забили Тэмми Абрахам и Сесар Аспиликуэта. В другом матче группы Н «Валенсия» на выезде выиграла у «Аякса».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Валенсия» и «Челси» вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Чемпионатвчера в 16:55

«Аякс» — «Валенсия»: как сыграют гости?

Все про Спорт ру09 декабря в 08:05

«Челси» — «Лилль». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 10 декабря 2019 года

LiveSport.ru09 декабря в 01:00

«Челси» победил «Лилль» и вышел в плей-офф со 2-го места, пропустив вперед «Валенсию»

Sports.ruвчера в 04:27

«Валенсия» и «Челси» вышли в плей-офф Лиги чемпионов. «Аякс» отправится в Лигу Европы

Sport24.ruвчера в 16:54

«Валенсия» и «Челси» вышли в плей-офф Лиги чемпионов, «Аякс» весной сыграет в Лиге Европы

Спорт-Экспрессвчера в 16:55

Как «Валенсия» выбила «Аякс» из Лиги чемпионов. ВИДЕО

Sport.ru00:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 06:48, Ашберн
Политика

Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»

Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Lenta.ru вчера в 10:11
Технологии

«Tele2» принимает старые телефоны на утилизацию

Представители «Tele2» подчеркнули, что мобильные телефоны россияне меняют чаще другой техники.
ГЛАС.RU 04:08
Политика

В Верховной Раде вновь подрались депутаты

В Верховной Раде в очередной раз подрались украинские депутаты.
Lenta.ru 06:00
Технологии

Microsoft будет требовать обновить ОС Windows 7 до десятки 15 января

В разъяснении о необходимости установки нового программного обеспечения компания Microsoft заявляет, что пользование Windows 7 будет небезопасным из-за ее подверженности влиянию вредоносного софта и вирусов.
OAnews 05:21
Авто

В России отзывают более 1,1 тысячи автомобилей Subaru Impreza

По сообщению пресс-службы Росстандарта, российский офис марки объявил о начале добровольной отзывной кампании, которая затронет 1 125 автомобилей Subaru Impreza и XV.
SpeedMe вчера в 04:33
Экономика

Власти вернулись к идее снизить стоимость беспошлинных посылок до €20

Правительство России вернулось к обсуждению идеи снизить стоимость посылок, доставляемых из зарубежных интернет-магазинов без уплаты пошлин, до €20 в месяц, сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов, передает ТАСС.
РБК 06:06
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 04:03
Политика

В Кремле прокомментировали встречу Лаврова и Трампа

РИА Новости 04:57
Общество

Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Газета.Ru вчера в 06:00
Происшествия

В Подмосковье нашли обезглавленное тело фотолюбителя

Газета.Ru 05:31
Происшествия

В Японии обнаружили российский катер, пропавший полтора месяца назад

Российский катер, пропавший полтора месяца назад, обнаружен в японских водах береговой охраной Японии.
ТАСС 05:48
Политика

Кадыров призвал Сокурова быть мужчиной

Газета.Ru 06:31
Армия и оружие

Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельбы "Калибрами" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен" в Черном море.
РИА Новости 02:16
Происшествия

В Мурманске задержали террориста из «Правого сектора»

В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта.
Российская газета 05:25
Экономика

Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.
ТАСС вчера в 05:59
Политика

Песков: Путин не смотрел «Слугу народа» с Зеленским

Президент России Владимир Путин не смотрел и не будет смотреть сериал "Слуга народа", в котором украинский лидер Владимир Зеленский сыграл роль главы государства еще до своего избрания.
Российская газета 04:41
Политика

Меркель назвала Путина победителем на саммите в Париже

Газета.Ru 05:55
Игры

Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала

Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
CyberSport.ru 04:01
Единоборства

Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага

Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Российская газета 03:00
Гаджеты

Компания Xiaomi представила новый смартфон Redmi K30

Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Redmi K30 с поддержкой сетей связи пятого поколения.
UfaTime.ru вчера в 15:47
Гаджеты

Названы системные требования PC-версии Detroit: Become Human

В официальном твиттере студии Quantic Dream были опубликованы системные требования к PC-версии Detroit: Become Human.
Игромания.ру вчера в 13:41
Происшествия

СК возбудил дело против двух экс-сотрудников администрации Челябинска

Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников администрации Челябинска, которые подозреваются во взяточничестве.
RT на русском 06:40
Общество

Планировавшего захват зданий УМВД приговорили к 17 годам колонии

«Приговорить Вершинина путём частичного сложения наказания к 17 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год», — зачитал приговор судья.
RT на русском 05:56
Политика

Рада предложила на год продлить закон об особом статусе Донбасса

Верховная рада Украины предлагает до 31 декабря 2020 года продлить действие закона об особом статусе Донбасса, говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте парламента.
РИА Новости 06:31
Происшествия

В Петербурге арестован фигурант дела о хищении средств «Метростроя»

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу до 6 февраля 2020 года одного из фигурантов дела о хищении средств компании «Метрострой» — Анатолия Болотова, гендиректора компании «Безопасные технологии и разработки».
Коммерсантъ вчера в 13:40
Космос

Уточнены размеры потенциально опасного для Земли астероида

Первоначально размер астероида оценивался как около 990 метров. В этот раз он пролетел на расстоянии 0,41 а.е. от Земли.
Популярная механика 09 декабря в 02:49
Общество

31 декабря сделали выходным днем в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил 31 декабря выходным днем. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 06:17
Здоровье

Более 40% россиян заявили о недоверии врачам

Недоверие врачам Не доверяют поставленному диагнозу или перепроверяют назначения врача 41% россиян, следует из результатов совместного исследования "Качество медицинских услуг: запрос на жесткий контроль" Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центра социального проектирования "Платформа", с которым ознакомился РБК.
РБК 03:48
Экономика

«АЛРОСА» в ноябре увеличила продажи на 5%

Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $282,1 млн, бриллиантов − $5,8 млн.
Finam.Ru вчера в 05:33
Гаджеты

Huawei собирается ставить свою HarmonyOS на «умные» устройства

Китайская компания Huawei с 2020 года планирует выпустить собственную операционную систему HarmonyOS для гаджетов, в том числе для «умных» колонки, смарт-часов и устройства виртуальной реальности.
Коммерсантъ 05:57
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное