Как отмечает издание, несмотря на то, что хавбек подписал контракт с Валенсией прошлым летом, клуб готов выслушать предложения о его переходе.

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Политика Репетиция воздушного парада Победы пройдёт 4 мая в Москве Москва, 2 мая 2020, 23:57 — REGNUM В небе Москвы 4 мая будет проведена репетиция авиапарада Победы, сообщает 2 мая газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ. 3

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Армия и оружие Sohu оценило реакцию российского флота на приближение авианосца США «Россия отправила две тактические группы ВМФ РФ, состоящих из кораблей Тихоокеанского флота, на учения с боевыми стрельбами Большое скопление российских и американских сил в Тихоокеанском регионе вызвало обеспокоенность мирового сообщества, так как сложилась уникальная по нынешним временам ситуация», — отмечают эксперты из КНР. 6