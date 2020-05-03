Коронавирус
Советский спорт«Валенсия» может продать Черышева
Как отмечает издание, несмотря на то, что хавбек подписал контракт с Валенсией прошлым летом, клуб готов выслушать предложения о его переходе.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 14:54, Ашберн
Общество
В РФ допустили введение «паспорта иммунитета» к коронавирусу
В России есть вся информация о зараженных коронавирусной инфекцией, поэтому «паспорта иммунитета» можно внедрить за короткий срок, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Рамблер 14:39
Общество
797 новых случаев коронавируса выявлено в Подмосковье за сутки
За все время в Подмосковье было 2152 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Министерство здравоохранения МО 01 мая в 13:32
Общество
Главный эпидемиолог Минздрава оценил ситуацию в стране
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России постепенно стабилизируется, заявил главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико.
Вести.Ru 09:07
Происшествия
Житель Одесской области попал под суд за флаг СССР
В день всех трудящихся мужчина вывесил на крыше собственного дома флаг СССР. Об этом сообщила пресс-служба национальной полиции Украины.
Телеканал 360° 12:01
Космос
В начале существования у Марса могло быть мощное магнитное поле
ТАСС 01 мая в 14:14
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы
Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru 06:56
Общество
Мантуров оценил запасы масок на складах в Москве
«В Москве на сегодняшнее утро на складах «Дельруса», который уполномочен к централизованной закупке, 15,5 млн в остатке», — сказал Мантуров.
РБК 13:53
Общество
Спрогнозирован срок возобновления рейсов по миру
Официальный представитель компании «Аэрофлот» Юлия Спивакова спрогнозировала срок возобновления полетов по миру.
Lenta.ru 14:44
Политика
Помпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом
У США есть достаточно доказательств того, что Коммунистическая партия Китая «делала всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса».
RT на русском 10:45
Шоу-бизнес
64-летняя Наталья Андрейченко приняла участие в мировом челлендже
Наталья Андрейченко решила, что возраст веселью не помеха и приняла участие в мировом челлендже #quarantinepillowchallenge.
Телепрограмма 09:46
Общество
Минздрав выступил против резкого снятия ограничений из-за коронавируса
Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что введенные меры по профилактике коронавируса и режим самоизоляции после прохождения пика заболеваемости отменять нельзя.
Lenta.ru вчера в 05:31
Общество
Уткин жестко высказался о Волгограде
Газета.Ru 12:29
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений после 12 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что в столице после майских праздников некоторые ограничения могут снять, однако это произойдет только при условии позитивной динамики по заболеваемости коронавирусом.
РБК 08:07
Политика
Репетиция воздушного парада Победы пройдёт 4 мая в Москве
Москва, 2 мая 2020, 23:57 — REGNUM В небе Москвы 4 мая будет проведена репетиция авиапарада Победы, сообщает 2 мая газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.
REGNUM вчера в 16:57
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Армия и оружие
Представители ЛНР обвинили ВСУ в пяти обстрелах за сутки
ПолитРоссия 04:48
Общество
Глава Минздрава не исключил второй волны коронавируса в России
Глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-Заде для телеканала «Россия 24» заявил о возможности второй волны распространения COVID-19 в России, «если не создадим популяционного иммунитета».
Коммерсантъ 13:10
Здоровье
Глава Минздрава рассказал об опасности самолечения при коронавирусе
Занимающиеся самолечением при коронавирусе россияне в основном формируют пул крайне тяжёлых пациентов, которым необходима интенсивная терапия.
Парламентская газета 13:19
Общество
Коронавирус выявили у 39 работников Чаяндинского месторождения
Роспотребнадзор подтвердил коронавирус лишь у 39 работников Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, из них 23 человека лечатся в больницах Якутии и Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил на ежедневном брифинге глава региона Айсен Николаев.
РИА Новости 03:57
Политика
Путин обратится к россиянам 9 мая у Вечного огня
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что 9 мая планируется очередное обращение Владимира Путина к россиянам.
Газета.Ru вчера в 13:04
Шоу-бизнес
Заболевшая Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса
Васильева ожидает результатов по сданному ранее анализу на коронавирусную инфекцию, призналась актриса РИА Новости.
iReactor 05:00
Авто
Некоторые автобренды отказались поднимать цены в России
Что касается отечественной марки Lada, то после 1% роста цен в апреле, дальнейшего пересмотра расценок пока не планируется.
Автоновости дня 13:49
Авто
В мае АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили Lada
«АвтоВАЗ» рассказал о новых скидках и спецпредложениях, позволяющих приобрести автомобили LADA в мае на максимально выгодных условиях.
Автоновости дня вчера в 01:29
Политика
Трамп анонсировал показ фильма об украинском Майдане
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter анонсировал повторный показ 50-минутного фильма экс-советника американского лидера и политического эксперта Майкла Капуто "Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства".
Газета.Ru 11:31
Здоровье
Врач рассказал о ранних симптомах коронавируса
Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев назвал ранние симптомы заражения новой коронавирусной инфекцией.
Известия 13:17
Армия и оружие
Sohu оценило реакцию российского флота на приближение авианосца США
«Россия отправила две тактические группы ВМФ РФ, состоящих из кораблей Тихоокеанского флота, на учения с боевыми стрельбами Большое скопление российских и американских сил в Тихоокеанском регионе вызвало обеспокоенность мирового сообщества, так как сложилась уникальная по нынешним временам ситуация», — отмечают эксперты из КНР.
ПолитРоссия 13:07
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила продление ограничений до июня
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.
Smolnarod.ru 08:36
Общество
Украинцев возмутил российский лук в киевском супермаркете
РИА Новости вчера в 21:56