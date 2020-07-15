Коронавирус
REGNUM«Валенсия» может продать семь футболистов в летнее трансферное окно
Валенсия, Испания, 15 июля 2020, 09:01 — REGNUM Испанский футбольный клуб «Валенсия» может продать семь игроков в летнее трансферное окно. Об этом 15 июля сообщает El Chiringuito.
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Технологии
В США опубликовали первые итоги испытаний вакцины от коронавируса
Американская биотехнологическая компания Moderna завершила первую фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Ведомости вчера в 21:50
Армия и оружие
В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении очередного военного объекта ВС Армении точечным ударом в товузском направлении границы.
РИА Новости 00:17
Общество
Вакцина от коронавируса: 18 добровольцев готовятся к выписке
В Сеченовском университете готовятся к выписке 18 добровольцев, испытавших на себе первую российскую вакцину от коронавируса, передает "ТВ Центр".
ТВ Центр 01:35
Авто
Льготные автокредиты с начала года получили 85 тысяч россиян
Программой льготного автокредитования с начала 2020 года воспользовались более 85 тыс. граждан России.
RT на русском 02:26
Наука
Новосибирские ученые получили нейтрализующие коронавирус антитела
РИА Новости 03:25
Происшествия
На Урале суд отпустил под залог гендиректора «Титановой долины»
Ленинский районный суд в среду отпустил под залог в размере 2,5 миллионов рублей генерального директора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова, арестованного по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
РИА Новости 03:35
Общество
Совфед предложил изымать детей из семьи по решению суда
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается допускать изъятие детей из семьи только согласно решению суда или при ограничении родительских прав судебными приставами.
Газета.Ru вчера в 13:30
Происшествия
На IT-директора «Почты России» завели уголовное дело
Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Коммерсантъ 03:24
Недвижимость
В Москве рухнул спрос на однокомнатные квартиры
По итогам первого полугодия 2020-го спрос на однокомнатные квартиры в московских новостройках эконом- и комфорткласса рухнул на 34 процента по сравнению с показателем за аналогичный период 2019-го.
Lenta.ru 03:33
Общество
В Госдуме предложили платить гражданам за найденную просрочку
Депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать гражданам, которые нашли на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного магазину за это нарушение.
RT на русском вчера в 23:01
Кино
Состоялась премьера военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом
Эксклюзивно на платформе потокового сервиса Apple TV+ 10 июля состоялся релиз героической военной драмы с Томом Хэнксом «Грейхаунд».
Киноафиша России 13 июля в 09:36
Путешествия
АТОР назвала готовые принимать туристов из России страны
Восемь стран официально объявили, что готовы принимать российских туристов на определенных условиях, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
РИА Новости вчера в 06:40
Политика
Трамп заявил, что ЕС был создан для эксплуатации США
По словам главы Белого дома, Евросоюз создали для эксплуатации США в интересах Европы.
Evo-rus.com 03:31
Политика
Госдума рассмотрит поправки о трехдневном голосовании на выборах
Профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил поправки о многодневном голосовании на выборах, сообщил РИА Новости зампред комитета Олег Нилов.
Российская газета вчера в 13:04
Шоу-бизнес
Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет
Популярный в 90-х певец из Уфы Андрей Губин выступил на публике впервые за 15 лет.
КП - Уфа 13 июля в 04:36
Шоу-бизнес
Муцениеце опровергла свое согласие на отдых детей с Карпович
Агата Муцениеце прокомментировала известие о том, что ее дети отдыхают в Крыму с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович.
VSE42.RU 01:18
Культура
Amazon купил сериал «Мылодрама»
Коммерсантъ 03:00
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
РИА Новости вчера в 09:50
Общество
Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса
Провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день ВМФ, президент Владимир Путин предложил 26 мая.
Ведомости вчера в 17:51
Финансы
Сбербанк оценил число самозанятых в России
Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что в банке оценивают число самозанятых в России на уровне 15 млн.
RT на русском 03:22
Общество
Акционер Petropavlovsk требует расследовать сделки за 3 года
Everest Alliance Limited, держатель около 5% акций золотодобывающей Petropavlovsk, требует вынесение на голосование на собрании акционеров вопроса о независимой экспертизе всех сделок и договоренностей компании за последние три года, говорится в сообщении.
Вестник золотопромышленника 03:08
Общество
В Совфеде выявили новый случай коронавируса
Положительный тест на наличие коронавируса сдал один из российских сенаторов. В настоящий момент он лечится на дому.
Известия 02:51
Общество
11 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Крыму
За прошедшие сутки коронавирус нового типа диагностировали у 11 человек на территории Крыма.
Аргументы недели вчера в 04:01
Происшествия
Защита губернатора Фургала обжаловала его арест
В Москве защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест.
Lenta.ru 13 июля в 06:14
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
Происшествия
В учебном заведении Петербурга произошел взрыв и пожар
Взрыв газа произошел в школе кулинарии на юге Санкт-Петербурга, после чего начался пожар.
Lenta.ru 03:33
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости 13 июля в 11:59
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 000 рублей
С 15 июля граждане России смогут получить еще две выплаты.
ToDay News Ufa вчера в 16:15
Футбол
Гайч подтвердил желание перейти в ЦСКА
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подтвердил, что ведет переговоры о переходе в ЦСКА.
Российская газета 03:27
Экономика
Минфин перевел 555 млрд рублей семьям с детьми на фоне коронавируса
Минфин РФ перевел 555 миллиардов рублей, или 99% всех средств, выделенных на дополнительную поддержку семей с детьми на фоне коронавируса, что равно нефтегазовым доходам бюджета за второй квартал, говорится в сообщении министерства.
ПРАЙМ 03:34