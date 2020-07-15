Валенсия, Испания, 15 июля 2020, 09:01 — REGNUM Испанский футбольный клуб «Валенсия» может продать семь игроков в летнее трансферное окно. Об этом 15 июля сообщает El Chiringuito.

«Валенсия» может продать семь футболистов в летнее трансферное окно

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