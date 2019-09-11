Футбол

Soccer.ruSoccer.ruСтал известен новый главный тренер «Валенсии»

Бывший главный тренер юношеской и молодежной сборной Испании Альберт Селадес возглавил "Валенсию".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Новым главным тренером «Валенсии» Черышева стал Селадес

Спорт-Экспресс11:22

Бывший игрок «Барселоны» и «Реала» Селадес возглавил «Валенсию»

Sport24.ru11:34

Экс-игрок и тренер «Реала» Селадес возглавил «Валенсию»

Sports.ru11:36

Марселино уволят из «Валенсии» из-за ссоры с президентом

Матч ТВ08:08

«Валенсия» объявила о назначении Селадеса новым главным тренером

Чемпионат11:44

Помощник Зидана возглавил «Валенсию»

Советский спорт11:45

«Валенсия» определилась с новым главным тренером

Евро-футбол.ру11:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 13:04, Вашингтон
Технологии

McDonald’s купит разработчика речевых технологий

Retailer.ru 12:23
Гаджеты

LG запатентовала смартфон с огромным гибким экраном

В свернутом состоянии пользователь получит очень компактное устройство с небольшим экраном, а в разложенном для использования доступен огромный дисплей.
Astera 11:39
Гаджеты

Apple снизила цены на новые iPhone 11

Каково же было их удивление, когда оказалось, что компания не повысила, а, наоборот, снизила цены на новые iPhone.
MOS.news 02:33
Шоу-бизнес

Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак

За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Футбол

Новый футбольный еврокубковый турнир будет называться «Лига конференций»

Новый клубный турнир под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получит название "Лига конференций", сообщает Bild.
РИА Новости 12:34
Футбол

Гризманн похвалил идею остановки матчей из-за проявления расизма

Нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Франции Антуан Гризманн одобрил идею остановки матчей из-за случаев расизма или гомофобии.
Газета.Ru 07:45
Футбол

Зе Луиш признан лучшим нападающим чемпионата Португалии в августе

Нападающий «Порту» Зе Луиш стал лучшим форвардом чемпионата Португалии в августе по версии тренеров лиги.
Sport24.ru 10:16
Происшествия

В Армении скончался российский военнослужащий

Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.
BFM.ru 10:38
Политика

Рада приняла постановление о непризнании местных выборов в Крыму

Депутаты Верховной рады поддержали проект постановления о непризнании Украиной местных выборов в Крыму.
ТАСС 11:16
Политика

В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ

В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском 09:32
Политика

Нидерланды переквалифицировали Цемаха в подозреваемого по делу о MH17

Нидерланды переквалифицировали жителя Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, освобожденного из-под стражи по условиям обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, из свидетеля в подозреваемого по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году.
ТАСС 11:55
Происшествия

Взрывы произошли на военных складах Минобороны Украины в Калиновке

RT на русском 06:16
Футбол

Дети Криштиану Роналду отпраздновали голы отца в ворота сборной Литвы

Сборная Португалии разгромила команду Литвы в отборочном матче чемпионата Европы 2020 с результатом 5:1. Четыре мяча из пяти забил лидер португальцев Криштиану Роналду.
Вести.Ru 06:44
Политика

Дональд и Меланья Трамп почтили память жертв теракта 11 сентября

РИА Новости 11:00
Происшествия

СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка

РИА Новости 12:39
Армия и оружие

США согласились продать Польше истребители F-35

США одобрили продажу Польше нескольких десятков самолетов F-35 на общую сумму в 6,5 млрд долларов, сообщил Пентагон.
Взгляд.ру 12:42
Происшествия

Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры

Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс 10:23
Общество

Мэрия предложила перенести митинги 21 и 22 сентября в Люблино

Московский департамент региональной безопасности не согласовал заявки на митинги 21 и 22 сентября, поданные главой штаба Геннадия Гудкова Эльвирой Вихаревой.
РБК 11:56
Политика

В Германии призвали «Газпром» сократить прокачку газа по OPAL

«Газпром» должен сократить транспортировку газа по трубопроводу OPAL до половины транзитной мощности, как постановил суд Евросоюза.
Известия 09:48
Общество

Названа дата повторного концерта Билана в Самаре

Газета.Ru 04:06
Политика

CNN: США в 2017 году вывезли из России высокопоставленного шпиона

Информатора решили вывезти из России вскоре после того, как президент США Дональд Трамп в мае 2017 года на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком раскрыл секретные сведения об "Исламском государстве", переданные США Израилем.
Грани.ру 09 сентября в 12:41
Политика

Соловьев оценил слова Сенцова о намерении «вернуться в Крым на танке»

Ранее сообщалось, что режиссёр Олег Сенцов заявил украинским СМИ, что вернётся в Крым или Донбасс "только на танках", но не нужно воспринимать его слова буквально.
Аргументы недели 12:25
Баскетбол

Сборная США по баскетболу проиграла Франции в четвертьфинале ЧМ

Сборная США по баскетболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира, уступив в четвертьфинале команде Франции.
Чемпионат 08:58
Происшествия

Следственный комитет сообщил об участившихся случаях пропажи детей

Следственный комитет России обнаружил рост числа случаев исчезновения малолетних детей, сообщается на сайте ведомства.
РБК 11:30
Общество

Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова

Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру для устранения нарушений дело АНО «Седьмая студия» режиссера Кирилла Серебренникова.
РБК 09:36
Происшествия

В Удмуртии возбудили дело после суицида ученого у здания Госсовета

Следователи возбудили уголовное дело после суицида 79-летнего ученого Альберта Разина у здания Госсовета Удмуртии.
ТАСС 07:48
Гаджеты

Место в очереди за iPhone 11 обойдется в 400 тысяч рублей

Lenta.ru 11:29
Экономика

Медведев назвал условия развития арендного жилья в России

Медведев добавил, что для развития сферы жилищного найма потребуется «обеспечить возможность для реализации соответствующих проектов», формирующих рынок коммерческой аренды жилья.
Lenta.ru 06:49
Политика

Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией

"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Шоу-бизнес

Любовник Анны Седоковой выгоняет жену с маленьким сыном из квартиры

Анна Седокова тщательно скрывает свою личную жизнь, но прошлым летом общественность узнала о ее романе с баскетболистом Янисом Тимма.
Bimru.ru 11:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Марселино Гарсия Тораль
Испанский футболист
Бывший испанский футболист, ныне футбольный тренер клуба «Валенсия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное