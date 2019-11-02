Футбол
Bobsoccer«Валенсия» одержала волевую победу над «Эспаньолом»
|30′
Жоффри Кондогбиа
Марк Рока
|31′
|63′
Денис Черышев
Ману Вальехо
|63′
Рубен Собрино
У Лэй
Матиас Варгас
|65′
|69′
Даниэль Парехо
Факундо Феррейра
Виктор Кампусано
|74′
Серхи Дардер
Эстебан Гранеро
|78′
|80′
Макси Гомес
|89′
Рубен Собрино
Хосе Луис Гайя
|45%
|Владение мячом
|55%
|73%
|Процент точных передач
|79%
|4
|Удары в сторону ворот
|5
|5
|Удары в створ ворот
|4
|2
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|2
|5
|Угловые
|5
|6
|Отборы
|7
|19
|Фолы
|14
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Эспаньол
Расстановка 5‑3‑2
13
Лопес
34
Гомез
5
Налдо
20
Эспиноса
15
Лопес
3
Педроса
4
Санчес
21
Рока
23
Гранеро
22
Варгас
31
Кампусано
13
Силлесен
18
Васс
24
Гарай
12
Диакаби
3
Коста
14
Гайя
10
Парехо
6
Кондогбиа
15
Вальехо
19
Родриго
22
Гомес
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
Стартовал 12-й тур чемпионата Испании. В первом матче соперник ЦСКА по Лиге Европы "Эспаньол" принимал "Валенсию" и потерпел поражение со счетом 1:2. Хозяева открыли счет в первом тайме ударом с пенальти.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 12:03, Вашингтон
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