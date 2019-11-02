Футбол

BobsoccerBobsoccer«Валенсия» одержала волевую победу над «Эспаньолом»

Эспаньол — Валенсия
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Корнелья-Эль Прат»
30′
Жоффри Кондогбиа
Марк Рока
31′
63′
Денис Черышев
Ману Вальехо
63′
Рубен Собрино
У Лэй
Матиас Варгас
65′
69′
Даниэль Парехо
Факундо Феррейра
Виктор Кампусано
74′
Серхи Дардер
Эстебан Гранеро
78′
80′
Макси Гомес
89′
Рубен Собрино
Хосе Луис Гайя
Стартовал 12-й тур чемпионата Испании. В первом матче соперник ЦСКА по Лиге Европы "Эспаньол" принимал "Валенсию" и потерпел поражение со счетом 1:2. Хозяева открыли счет в первом тайме ударом с пенальти.
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