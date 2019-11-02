Футбол

BobsoccerBobsoccer«Валенсия» одержала волевую победу над «Эспаньолом»

Эспаньол — Валенсия
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Корнелья-Эль Прат»
30′
Жоффри Кондогбиа
Марк Рока
31′
63′
Денис Черышев
Ману Вальехо
63′
Рубен Собрино
У Лэй
Матиас Варгас
65′
69′
Даниэль Парехо
Факундо Феррейра
Виктор Кампусано
74′
Серхи Дардер
Эстебан Гранеро
78′
80′
Макси Гомес
89′
Рубен Собрино
Хосе Луис Гайя
Стартовал 12-й тур чемпионата Испании. В первом матче соперник ЦСКА по Лиге Европы "Эспаньол" принимал "Валенсию" и потерпел поражение со счетом 1:2. Хозяева открыли счет в первом тайме ударом с пенальти.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Валенсия» одержала волевую победу над «Эспаньолом». Черышев провел на поле полтора тайма

Спорт-Экспресс09:54

«Валенсия» с Черышевым одержала волевую победу в матче с «Эспаньолом»

Чемпионат09:58

«Валенсия» одержала волевую победу над «Эспаньолом» после замены Черышева

Матч ТВ09:55

«Валенсия» после замены Черышева забила «Эспаньолу» дважды и победила

Sport24.ru10:00

«Валенсия» одержала волевую победу над «Эспаньолом» после замены Черышева

Sportbox.RU09:55

«Валенсия» одержала волевую победу над «Эспаньолом» в чемпионате Испании

РИА Новости10:18

Примера. Волевая победа «Валенсии», поражение «Барселоны», «Реал» примет «Бетис»

LiveSport.ru10:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 13:37, Ашберн
Музыка

Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»

Газета.Ru вчера в 17:14
Политика

Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»

МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.
РБК вчера в 17:36
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

РИА Новости вчера в 19:04
Происшествия

Силовики жестко разгоняют протестующих в дагестанском селе Меусиша

Напомним, что уже несколько недель жители селения протестуют против начатого на их землях строительства водовода в райцентр Уркарах.
Московский Комсомолец в Дагестане вчера в 04:39
Происшествия

Главного борца с экстремизмом Ингушетии застрелили в Москве

Lenta.ru 12:38
Общество

Антикоррупционный суд отпустил депутата Верховной рады под залог в $4 млн

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал депутату Верховной рады Ярославу Дубневичу, подозреваемому в коррупции, меру пресечения в виде внесения залога в сумме 100 млн гривен ($4 млн).
ТАСС 13:18
Армия и оружие

В США начали спуск на воду построенного авианосца John F. Kennedy

На верфи Newport News Shipbuilding началось заполнение водой сухого дока, в котором находится строящийся для ВМС США второй авианосец типа Gerald R. Ford - USS John F. Kennedy (CVN 79).
Военное обозрение 31 октября в 09:19
Общество

Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев

Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости 08:50
Армия и оружие

Украина закрыла небо и север Черного моря из-за учений

В связи с проведением стрельб в рамках учений Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря, сообщает "Украинский милитарный портал".
Газета.Ru 11:51
Гаджеты

Разработчик TikTok представил свой первый смартфон

UfaTime.ru 07:23
Футбол

«Барселона» проиграла «Леванте» в матче чемпионата Испании

Газета.Ru 13:00
Происшествия

В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru 13:09
Здоровье

Медики рассказали, как кофе влияет на артериальное давление

Давление повышает кофеин, которые есть в этом напитке. По этой причине врачи советуют не злоупотреблять кофе.
Ореанда-Новости 11:59
Шоу-бизнес

Симоньян опубликовала трогательный снимок с новорожденной дочкой

Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в Instagram фотографию супруга, актера театра и кино Тиграна Кеосаяна, с новорожденной дочерью Маро на руках.
ФАН 11:08
Здоровье

Минздрав изменил норму потребления соли для россиян

Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму для соли.
Газета.Ru 10:31
Политика

В Белом доме заявили о готовности к импичменту Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила 1 ноября о готовности администрации президента США Дональда Трампа к его отстранению от должности палатой представителей.
Известия вчера в 15:41
Происшествия

Школьницы разрушили несколько надгробий на кладбище под Курском

Полиция задержала трех школьниц, подозреваемых в разрушении надгробий на кладбище в городе Щигры Курской области.
Интерфакс 13:11
Кино

Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате

Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
VN.RU 30 октября в 23:18
Политика

Цемах заявил о давлении спецслужб Украины из-за показаний по делу MH17

Свидетель по делу крушения малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах обвинил украинские спецслужбы в том, что те оказывали на него давление, чтобы добиться "правильных" показаний по делу о крушении Boeing MH17, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:27
Общество

«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж

Украинская компания «Нафтогаз» подала новый иск в Стокгольмский арбитраж против российской компании «Газпром», касающийся контракта на транзит газа.
РБК 12:18
Единоборства

Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдёт дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
RT на русском 13:31
Общество

Мама девочки с родимым пятном на все лицо обратилась к россиянам

Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости 08:48
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за ролика, где дети интервьюируют гея

РИА Новости 10:00
Футбол

Рома — Наполи 2:1

"Рома" одержала победу над "Наполи" в матче 11-го тура чемпионата Италии.
Газета.Ru 11:54
Происшествия

В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник

Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.
Известия 07:09
Общество

Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу

Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.
Газета.Ru вчера в 15:24
Авто

Составлен топ-10 внедорожников с наибольшим клиренсом в России

Автоновости дня 02:26
Политика

В немецком городе объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию»

"НацизмуНеМесто" означает — подобно чрезвычайной климатической ситуации — что перед нами стоит чрезвычайно серьезная проблема.
Lenta.ru 11:34
Фигурное катание

Тарасова рассказала об ошибках Загитовой на Гран-при

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российской фигуристки Алины Загитовой на этапе серии Гран-при Internationaux de France.
РЕН ТВ 03:56
Футбол

Мать Криштиану Роналду пожаловалась на футбольную мафию

Если бы ни мафия, мой сын выиграл больше "золотых мячей", - сетует мать заезды футбола.
Российская газета 10:30
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Испании по футболуБольше новостей по теме
Главное