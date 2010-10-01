Футбол
Матч ТВ«Валенсия» подписала защитника лиссабонского «Спортинга»
Защитник лиссабонского «Спортинга» Тьерри Коррейя перешел в «Валенсию». Португалец подписал соглашение до 30 июня 2024 года.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 18:01, Вашингтон
Политика
В США подготовили проект закона о смертной казни за массовые убийства
Генпрокурор США Уильям Барр подготовил проект закона по смертной казни за массовые убийства, сообщил журналистам глава аппарата вице-президента Марк Шорт.
РИА Новости 11:58
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru 16:20
Экономика
ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков в техосмотре
Банк России задумался над возможностью передать правительству функции Российского союза автостраховщиков (РСА) в части техосмотра.
Известия 06:00
Происшествия
В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле
Тридцать четыре человека погибли в результате возгорания на корабле у берегов Калифорнии, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление.
РИА Новости 08:50
Происшествия
Илью Азара и Любовь Соболь отпустили из отделения полиции
Журналиста Илью Азара и юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь отпустили из отделения полиции.
Ведомости 17:48
Политика
В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия 17:32
Финансы
Отношение платежей по кредиту к доходам населения близится к пику
Основной вклад внесли необеспеченные потребительские кредиты: коэффициент обслуживания долга по ним вырос с 8,3 до 8,8% и приблизился к пику 2014 г. (9,3%).
Ведомости вчера в 16:45
Политика
Лукашенко отказался ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, почему отказался от идеи ездить на работу на велосипеде или электрическом мотоцикле из-за лидера Украины Владимира Зеленского.
Газета.Ru 15:06
Общество
Анастасии Заворотнюк разрешили покинуть Россию
В мае этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Заворотнюк о временном ограничении выезда за рубеж из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей.
Lenta.ru 13:16
Здоровье
Почему у здорового на вид человека может случиться разрыв сердца
Разрыв сердца обычно является смертельным для человека последствием перенесенного им инфаркта миокарда.
MedikForum.ru 14:13
Энергетика
Новак объяснил меньшее сокращение добычи нефти ситуацией с «Дружбой»
Россия в августе сократила добычу нефти на 143 тыс. баррелей в сутки в рамках соглашения ОПЕК+.
РБК 17:35
Армия и оружие
Зариф заявил, что Иран и Россия проведут совместные военные учения
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в Индийском океане пройдут совместные российско-иранские военные учения.
RT на русском 11:01
Космос
Космонавты допросили робота «Федора» на МКС
Российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов допросили робота "Федора" на МКС в ходе эксперимента.
Газета.Ru 14:15
Финансы
Курс евро обновил двухлетний минимум
В понедельник вечером курс евро уменьшается по отношению к курсу доллара и достиг минимума с мая 2017 года.
Российская газета 15:47
Политика
Порошенко вошёл в комитет Рады по интеграции с ЕС
Бывший президент Украины Пётр Порошенко вошёл в состав комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Европейским союзом.
RT на русском 15:33
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Вести.Ru вчера в 03:29
Наука
В австралийском метеорите обнаружили неизвестный минерал
Калифорнийские ученые нашли в упавшем в 1951 году на юго-востоке Австралии метеорите неизвестный ранее минерал.
ТАСС 11:08
Наука
Магнитная буря обрушилась на Землю
Как отмечают ученые, происходящая магнитная буря стала второй по силе в этом году.
Кубанские новости 07:22
Политика
Путин раскритиковал оскорбившую пострадавших от паводка чиновницу
RT на русском 14:40
Единоборства
UFC бесплатно показала бой Нурмагомедова и Макгрегора
Нурмагомедов в последний раз выходил в октагон в октябре 2018 года именно на турнире UFC 239, победив Макгрегора удушающим приёмом в четвёртом раунде.
Чемпионат 12:35
Технологии
РЖД совместно ФРИИ запускает собственный корпоративный акселератор
Фото: Global Look Press © Anton Belitsky «Российские железные дороги» запускает собственный корпоративный акселератор, рассчитанный на технологичные стартапы, сообщает Rubase.
Газета Малый бизнес 10:31
Политика
Зеленский поручил за 3 месяца легализовать казино на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Верховной раде в сжатые сроки принять закон о легализации игорного бизнеса в стране, сообщает «Интерфакс».
Sport24.ru 07:36
Общество
Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини
Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.
РЕН ТВ вчера в 20:53
Экономика
Медведев проведет совещания о бюджетных расходах на ЖКХ, жилье и культуру
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет во вторник совещания о расходах федерального бюджета в 2020-2022 годах на ЖКХ, жилищное строительство, физкультуру и культуру.
ТАСС 17:03
Политика
Пенс обвинил Россию в желании разрушить партнерство США и Польши
Вице-президент США Майк Пенс обвинил Россию в желании разрушить партнёрские отношения Вашингтона и Варшавы.
РИА Новости 08:09
Кино
Железному человеку установили памятник в Италии
News.ru 04:29
Футбол
«Рубин» объявил о переходе Ташаева
Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев перешёл в «Рубин», сообщается на официальном сайте казанского клуба.
Чемпионат 15:05
Хоккей
«Спартак» уступил в овертайме рижскому «Динамо» на старте КХЛ
Хоккеисты московского "Спартака" на выезде уступили в овертайме рижскому "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 15:21