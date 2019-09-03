Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Валенсия» подписала защитника лиссабонского «Спортинга»

Защитник лиссабонского «Спортинга» Тьерри Коррейя перешел в «Валенсию». Португалец подписал соглашение до 30 июня 2024 года.
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Игрок «Спортинга» Коррейя перешел в «Валенсию»

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«Валенсия» подписала защитника лиссабонского «Спортинга»

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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 21:28, Вашингтон
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