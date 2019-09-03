Футбол
Матч ТВ«Валенсия» подписала защитника лиссабонского «Спортинга»
Защитник лиссабонского «Спортинга» Тьерри Коррейя перешел в «Валенсию». Португалец подписал соглашение до 30 июня 2024 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 21:28, Вашингтон
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Транспорт
Два новых железнодорожных маршрута создадут в Петербурге к 2030 году
Город получит наземную альтернативу метро К 2030 году в Санкт-Петербурге создадут два новых железнодорожных маршрута.
АиФ Санкт-Петербург 08:41
Политика
Форум СМИ России и Китая открылся во Владивостоке
В V форуме СМИ России и Китая участвуют представители ведущих СМИ, медиакомпаний, интернет-платформ и других отраслевых организаций двух стран.
Интерфакс - Россия 20:21
Футбол
Переход Комличенко в ЦСКА сорвался
Переход форварда чешского "Млады Болеслав" Николая Комличенко в московский ЦСКА сорвался. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 16:27
Политика
Премьер Грузии уходит в отставку
Ранее СМИ сообщали, что Бахтадзе 2 сентября сделает заявление об отставке.
Газета.Ru 04:29
Футбол
Защитник «Витесса» Караваев перешел в «Зенит»
Rambler News Service 13:31
Политика
Помпео и новая глава Еврокомиссии провели встречу
Государственный секретарь США Майк Помпео встретился в Брюсселе с новой главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
RT на русском 19:31
Происшествия
Испанцы нашли на яхте россиянина и 800 килограммов кокаина
Испанские силовики перехватили в Атлантическом океане яхту с почти 800 килограммами кокаина.
Lenta.ru 13:20
Футбол
«Нам будет не хватать тебя». Рамос проводил Наваса в «ПСЖ»
Защитник «Реала» Серхио Рамос пожалал удачи голкиперу Кейлору Навасу, который в рамках обмена с «ПСЖ» отправился в парижский клуб.
Матч ТВ 14:20
Происшествия
В Калифорнии нашли тела восьми погибших при пожаре на судне
В американском штате Калифорния обнаружили тела восьми погибших после пожара на коммерческом судне Conception у берегов острова Санта-Крус.
RT на русском 19:59
Общество
В Сети появились видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter обсуждают бушующий ураган «Дориан» и публикуют видео стихии в социальных сетях.
Мойка78 вчера в 14:47
Общество
Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю
Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.
Вести.Ru 05:20
Политика
В Госдуме объяснили требования Польши о репарации
Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.
Известия 09:16
Общество
Синоптики пообещали россиянам теплую слякотную зиму
Ранее в августе Гришковец пообещал москвичам теплую осень и позднюю зиму.
Известия 11:27
Теннис
Рублев не смог выйти в четвертьфинал US Open
Российский теннисист Андрей Рублев завершил выступление на Открытом чемпионате США на стадии 1/8 финала.
Российская газета 17:11
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета 18:48
Общество
Пик паводка в Хабаровском крае придется на 3-4 сентября
Наводнение в Хабаровском крае достигнет своего пика 3-4 сентября в районе Комсомольска-на-Амуре.
Московский Комсомолец 18:01
Футбол
«Ювентус» подписал нападающего сборной КНДР
"Ювентус" объявил о трансфере нападающего "Кальяри" и сборной КНДР Кван-Сон Хана. 20-летний футболист будет выступать за "Ювентус" U-23.
Soccer.ru 19:57
Политика
Путин в шутку предложил назначить Мутко мэром затопленного Тулуна
Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 сентября, предложил в шутку назначить вице-премьера Виталия Мутко мэром Тулуна, пострадавшего от наводнения, во время встречи с жителями в Иркутской области.
Известия 08:11
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15
Общество
Росстат подсчитал, сколько женщин работает в России
Только 53,2% женщин были трудоустроены в России в 2018 году, свидетельствуют данные Росстата.
РИА Новости 20:17
Энергетика
Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти
Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru 18:45
Шоу-бизнес
Вместо школы Рудковская отправит сына выступать в клубах и парках
Вместо школы Рудковская отправит сына выступать в клубах и парках Лена Миро накинулась на продюсера с обвинениями за то, что ее младший сын не пошел в первый класс.
Экспресс газета 07:14
Космос
Космонавты допросили робота «Федора» на МКС
Российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов допросили робота "Федора" на МКС в ходе эксперимента.
Газета.Ru 14:15
Экономика
Крым и Сирия подписали договор о поставках сельхозпродукции
В Дамаске крымско-сирийский торговый дом «Содружество» подписал контракт на поставки сирийской сельхозпродукции в Россию, сообщает 2 сентября агентство РИА Новости со ссылкой на директора торгового дома Сергея Голяндина.
REGNUM 16:55
Космос
Космолифт из нанотрубок соединит Луну и Землю
Хайтек+ 06:45
Кино
Кара Делевинь рассказала, как навыки модели мешают играть в кино
Британская модель и актриса Кара Делевинь призналась, что во время съемок в первых фильмах ей пришлось переучиваться, чтобы избавиться от привычек из модельного бизнеса, которые мешали работе в кино.
Культуромания 15:35
Наука
Ученые объяснили выживание комодских драконов
Авторы новой статьи, опубликованной в журнале Global Ecology and Conservation, разобрались в почти чудесной истории их выживания.
Naked Science 27 августа в 03:18