Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Валенсия» подписала защитника лиссабонского «Спортинга»

Защитник лиссабонского «Спортинга» Тьерри Коррейя перешел в «Валенсию». Португалец подписал соглашение до 30 июня 2024 года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Игрок «Спортинга» Коррейя перешел в «Валенсию»

Газета.Ru18:36

«Валенсия» отдала 12 млн евро за 20-летнего защитника

Евро-футбол.ру16:26

«Валенсия» подписала защитника лиссабонского «Спортинга»

Матч ТВ15:18

«Валенсия» подписала защитника лиссабонского «Спортинга»

Sportbox.RU15:18
Показать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 19:40, Вашингтон
Энергетика

Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти

Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru 18:45
Политика

Украинского политолога выгнали из студии «России 1»

В июне украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участие в программе «60 минут» за оскорбление оппонента.
RT на русском 18:59
Экономика

Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК вчера в 17:00
Происшествия

Журналиста Азара отпустили из полиции

РИА Новости 18:42
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Российская газета 18:48
Культура

Прооперировали Александра Розенбаума

Евразия Daily 07:58
Происшествия

Тело пропавшего девятилетнего мальчика найдено в Калужской области

Газета.Ru 14:27
Общество

Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю

Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.
Вести.Ru 05:20
Общество

Во Флориде объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан»

Ранее из-за приближения урагана «Дориан» эвакуация была объявлена в штатах Южная Каролина и Джорджия.
РБК 01:50
Кино

Хоакин Феникс рассказал о подготовке к роли Джокера

Хоакин Феникс рассказал, как он готовился к съемкам в фильме Тодда Филиппса «Джокер».
Культуромания 09:11
Политика

В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине

Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия 17:32
Авто

Представлен электрический кроссовер Cupra Tavascan

Новый концепт Cupra Tavascan наречен по названию небольшой деревушки, которая расположена в Пиренеях недалеко от французской границы.
Авторевю 05:45
Политика

Россия предложила НАТО присоединиться к мораторию по РСМД

Несмотря на выход США из договора о размещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД), Москва оставляет за собой право зеркально отвечать на создание Вашингтоном подобных боевых средств.
Телеканал 360° 04:56
Путешествия

Индия снизила стоимость электронных виз

Власти Индии в два раза снизили стоимость оформления электронных виз для туристов, в том числе для граждан РФ, следует из данных на портале правительства Индии.
Интерфакс 07:58
Политика

Первый президент Крыма пришел в сознание после инсульта

Мешков был первым и единственным президентом Крыма, этот пост он занимал в 1994–1995 годах, когда республика была автономией в составе Украины.
Известия 14:39
Происшествия

Прокуратура просит 6 лет тюрьмы для блогера за угрозы детям силовиков

REGNUM 12:59
Политика

Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу

Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
Газета.Ru 16:53
Шоу-бизнес

Актер Эммануил Виторган за свое отцовство заплатил два миллиона

Друзья пары рассказали, что Виторганам дочь выносила суррогатная мама, которая обошлась им в 2 миллиона рублей.
Bimru.ru 05:09
Театры

РАМТ запускает новый проект-конкурс

Авторы лучших работ могут получить предложения о дальнейшем сотрудничестве с театром.
Орфей 14:20
Футбол

Форвард из КНДР стал игроком «Ювентуса»

Нападающий из КНДР Хан Кван Сон на правах аренды перешёл из «Кальяри» в туринский «Ювентус».
Евро-футбол.ру 14:04
Экономика

ЦБ предупредил о близкой к пиковой кредитной нагрузке россиян

С учетом всех займов общая долговая нагрузка населения за первое полугодие увеличилась с 9,9 до 10,4%. При этом, отметили в ЦБ, это значение показателя является заниженным, поскольку учитывается располагаемый доход населения России в целом, в том числе тех россиян, у которых нет кредитов.
РБК 04:09
Политика

Фреска с изображением Захарченко появилась в итальянском Турине

Глава представительства ДНР в Италии Маурицио Марроне сообщил, что фреска с изображением первого главы самопровозглашённой Донецкой Народной Республики Александра Захарченко появилась в Турине.
News.ru 14:08
Политика

Китай пожаловался в ВТО из-за новых американских пошлин

Решение Трампа последовало за сообщением о том, что Пекин введет дополнительные пошлины на ввоз американских товаров (5 078 товарных позиций, в первую очередь, автомобили и запчасти) общим объемом 75 миллиардов долларов в год.
Российская газета 13:04
Экономика

Россиян предупредили о подорожании авиабилетов

Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».
Lenta.ru 00:50
Кино

В Италии установили памятник Железному человеку

Терра 07:33
Общество

На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост

В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ 11:16
Политика

Посол России в Египте Сергей Кирпиченко умер в Каире

Труд 07:48
Общество

Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника

Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.
РБК 06:33
Кино

Фильм «Матрица» опять выйдет в прокат в России

«Матрица» выйдет в прокат 14 октября – через 20 лет после премьеры. При этом формат фильма обновят – зрители увидят его в формате 4К.
Ореанда-Новости 14:39
Политика

Кремль обсудит новую систему выборов в Госдуму

Зачем нужны изменения Идея возможного изменения принципа формирования Госдумы возникла в контексте задачи получить в палате следующего созыва устойчивое провластное большинство — не менее 226 голосов, сказали два близких к Кремлю источника РБК.
РБК 06:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спортинг
Португальский футбольный клуб
Португальский профессиональный футбольный клуб из города Лиссабон, выступающий в Лиге Сагриш. Образован 1 июля 1906 года. Является одним из самых титулованных клубов страны: 18-кратный чемпион Португалии, 17-кратный обладатель Кубка и восьмикратный - Суперкубка страны, 2-кратный победитель Кубка португальской лиги. Домашним стадионом клуба является «Жозе Алваладе», вмещающий 50 049 зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное