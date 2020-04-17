Коронавирус

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Валенсия» пожаловалась в УЕФА на испанскую федерацию футбола

«Валенсия» подала жалобу в УЕФА на Федерацию футбола Испании. Клуб недоволен предложением оставить в силе нынешнюю таблицу, если сезон не будет доигран.
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СМИ: «Валенсия» пожаловалась в УЕФА из-за распределения мест в еврокубках

РИА Новости12:05

«Атлетико» получит приглашение в Лигу чемпионов, несмотря на шестое место

Евро-футбол.ру08:59

«Валенсия» и «Хетафе» пожаловались на испанскую федерацию футбола

ProstoProSport11:57

«Валенсия» пожаловалась в УЕФА на испанскую федерацию футбола

Спорт-Экспресс11:26

«Валенсия» направила в УЕФА жалобу на Федерацию футбола Испании. Клуб Черышева могут оставить без еврокубков

Sport24.ru11:09

СМИ: «Атлетико» может получить специальное приглашение от УЕФА для участия в ЛЧ-2020/21

Матч ТВ11:58

В Испании определены участники еврокубков на случай, если сезон завершится досрочно

Чемпионатвчера в 09:47
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 12:29, Ашберн
Общество

Роспотребнадзор назвал плавным прирост заболевших коронавирусом

В России пока сохраняется «очень плавный» прирост заразившихся коронавирусом, заявила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 07:59
437
Происшествия

Умерли два сотрудника «Роскосмоса» с коронавирусом

Из-за двусторонней пневмонии умер также сотрудник в возрасте 58 лет: «Сотрудник еще одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет».
Lenta.ru 11:09
169
Экономика

Банк «Россия» скупил часть долгов авиакомпании Utair

Банк «Россия», один из крупнейших кредиторов авиакомпании Utair, скупил часть ее долгов у других банков, сообщили РБК три источника, близких к участникам переговоров о реструктуризации долгов авиакомпании.
РБК 10:31
2
Шоу-бизнес

Дочка Мерьем Узерли покорила интернет своей красотой

С момента окончания популярного сериала прошло уже 6 лет — теперь Узерли снимается в других проектах и воспитывает дочку (кстати, актриса рассказывала, чем ей пришлось пожертвовать ради малышки).
Комсомольская правда 10:00
1
Армия и оружие

США обвинили РФ в опасном перехвате своего самолета истребителем Су-35

Представители 6-го флота американских ВМС опубликовали отчет, в котором заявили, что российский Су-35 осуществил опасный перехват американского P-8A Poseidon в акватории Средиземного моря.
Discover24 вчера в 02:33
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Шоу-бизнес

Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова

Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
6
Здоровье

Российские власти разрешили лечить коронавирус китайским препаратом

Правительство РФ дало разрешение использовать при лечении пациентов с коронавирусом или подозрением на это заболевание незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Страна Советов on-line 03:56
1,1K
Транспорт

В Петербурге могут ввести пропускной режим

«Фонтанка» сообщает, что в Смольном обсуждают сценарий усиления контроля за горожанами. Речь идет о введении пропускного режима.
АиФ Санкт-Петербург 07:28
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Общество

Трамп представил план отмены карантина в США

Президент США Дональд Трамп представил план поэтапного снятия карантина в стране, введенного из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:37
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Общество

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве непростая, заявил мэр города Сергей Собянин в пятницу, 17 апреля.
Известия 10:07
134
Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
785
Общество

В Рязани 18 апреля ограничат движение транспорта

В Рязани 18 апреля ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
Рязань.Лайф 11:02
16
Общество

Кадыров объявил в Чечне строгий карантин на выходные

Это Кавказ 08:23
30
Политика

Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно будет найти самолет и бежать из страны, если МВФ не выдаст Киеву очередной кредит.
Газета.Ru 07:13
259
Экономика

Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения

Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия 05:13
194
Армия и оружие

75 лет назад началась Берлинская операция

16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста вчера в 15:04
158
Общество

Федун выделил ₽10 млн на борьбу с коронавирусом

Вице-президент ЛУКОЙЛа и владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун передал 10 млн руб. Институту хирургии имени А. В. Вишневского для борьбы с коронавирусом, передает ТАСС.
РБК 11:54
5
Общество

Депутаты попросили Путина выплатить всем россиянам по 25 тысяч

Депутаты из Москвы и Санкт-Петербурга направили президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину обращение с предложением выплатить всем россиянам по 25 тыс. рублей.
Русская Планета 09:37
1K
Энергетика

Российские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычу

Российские нефтяные компании расходятся во мнениях относительно того, насколько они должны сократить добычу по квоте ОПЕК+, пишет Finantial Times (FT).
Ведомости 08:48
86
Происшествия

В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме

Московская полиция утром 17 апреля задержала 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Ведомости 05:54
165
Экономика

Россия в феврале увеличила вложения в гособлигации США на $2 миллиарда

Россия в феврале 2020 года увеличила вложения в казначейские облигации США на $2,076 миллиарда по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Минфина США.
Вести.Ru вчера в 04:37
59
Политика

Путин: пик коронавируса еще не пройден

"Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему ещё очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах России.
РИА Новости 09:28
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Шоу-бизнес

Актриса Евгения Уралова умерла в Израиле

В последнее время актриса проходила лечение от тяжелой болезни в Израиле и умерла в больнице.
Газета.Ru 11:03
5
Общество

Жителям Японии раздадут по 100 тысяч иен из-за пандемии коронавируса

Правительство Японии раздаст жителям по 100 тысяч иен (926 долларов США) в качестве меры поддержки из-за ситуации с распространением коронавируса, пишет Bloomberg.
Общественное телевидение России 05:10
186
Общество

Россияне хотят получать 80 тысяч рублей во время самоизоляции

В результате удалось установить, что для нормальной жизни среднестатистическому гражданину достаточно 80 тысяч рублей в месяц.
Дни24 01:25
38
Хоккей

Стало известно, когда назовут фамилии новичков «Авангарда»

Уже после 1 мая будут объявлены фамилии новичков «Авангарда». Только с наступлением этой даты с новыми игроками можно подписывать контракты.
РИА ОмскИнформ 00:15
Гаджеты

В РФ представили очень компактный смартфон Samsung с мощной начинкой

Dgl.ru 07:02
7
Общество

Губернатор вводит пропускной режим в Саратовской области

На территории Саратовской области с 20 апреля вводится пропускной режим.
АиФ Саратов 06:38
381
Общество

Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные

Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
600
Шоу-бизнес

19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу

Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
Super.ru вчера в 04:58
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