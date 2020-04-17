«Валенсия» подала жалобу в УЕФА на Федерацию футбола Испании. Клуб недоволен предложением оставить в силе нынешнюю таблицу, если сезон не будет доигран.

«Валенсия» пожаловалась в УЕФА на испанскую федерацию футбола

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