Коронавирус
Все про Спорт ру«Валенсия» пожаловалась в УЕФА за распределение еврокубковых мест
Источники пишут, что руководство «Валенсии» осталось недовольно предложением Королевской испанской футбольной федерации о распределении мест в еврокубках. Так, клуб направил в УЕФА официальную жалобу. В «Валенсии» считают, что у президента RFEF нет полномочий для принятия подобных решений.
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В Испании определены участники еврокубков на случай, если сезон завершится досрочно
Чемпионат16 апреля в 09:47
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 02:14, Ашберн
Единоборства
Фергюсон продемонстрировал нужный вес к дате отмененного поединка
Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон продемонстрировал сгонку веса к отмененному из-за пандемии коронавируса турниру UFC 249.
Известия вчера в 20:57
Происшествия
В отношении замглавы Хакасии возбуждено уголовное дело
В отношении и.о. замглавы Хакасии Сергея Новикова возбуждено уголовное дело по обвинению во взятке.
Газета.Ru 01:26
Происшествия
В Башкирии в больницу принудительно поместят шесть граждан
По сообщению пресс-службы ведомства, 17 апреля текущего года Кировский районный суд Уфы рассмотрел семь административных исков Главного санитарного государственного врача Башкирии о помещении граждан в больницу в недобровольном порядке.
REGNUM 01:58
Политика
Владимир Путин сообщил о переносе Парада Победы
Президент России Владимир Путин сообщил о переносе парада Победы, приуроченного к 75-летию празднования 9 мая.
Russkie.org 16 апреля в 13:17
Общество
В МЧС призвали не носить маски на улице
МЧС России призывает отказаться от ношения масок на улице, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Вестник Кавказа вчера в 00:08
Технологии
TechCrunch: Google готовится выпустить собственную банковскую карту
Google работает над собственной банковской картой, интегрированной в платежный сервис Google Pay, сообщает издание TechCrunch.
Ведомости вчера в 14:58
Общество
Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса
Известия вчера в 14:17
Религия
Что разрешено делать тулякам в день Страстной субботы перед Пасхой
Завтра, 18 апреля, для верующих туляков наступает последний День Великого поста и последний день Великой Пасхой - Страстная суббота.
Центр 71 вчера в 07:13
Общество
В Кремле назвали недостаточно эффективными меры поддержки бизнеса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле видят недостаточную эффективность принимаемых мер по поддержке бизнеса и работают над исправлением ситуации.
ТАСС вчера в 05:52
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК 16 апреля в 10:05
Шоу-бизнес
Галкин припомнил Собчак катафалк и свадебный танец
Ведущая возмутилась публикациями коллег по шоу-бизнесу Звезда Первого канала Максим Галкин ответил экс-кандидату в президенты РФ Ксении Собчак в соцсети по поводу ее критики в адрес развлекательного контента российских знаменитостей в период карантина.
WomanHit.ru вчера в 11:48
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
Общество
В одном из регионов России режим самоизоляции продлен до лета
В Башкирии, возможно, будет продлен режим самоизоляции. Вполне возможно он будет действовать до конца мая.
ToDay News Ufa вчера в 07:49
Общество
Со дна океана подняли пролежавшие там два года пикапы
Со дна Тихого океана подняли два пикапа Chevrolet Silverado, которые в 2018 году случайно упали с грузового судна в 25 километрах от берегов Австралии.
РИА Новости 00:14
Наука
Ученые из США вычислили реальный уровень заболеваемости коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом может быть в десятки раз выше официальной статистики. К такому выводу пришли американские ученые.
Известия 01:00
Здоровье
В России снизились заболеваемость ВИЧ-инфекцией и смертность из-за нее
Кемеровская область, несмотря на снижение смертности, осталась в России лидером по смертям, вызванным ВИЧ-инфекцией.
РБК 02:00
Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости вчера в 11:01
Здоровье
Названа доля заразившихся коронавирусом россиян без симптомов
По словам Поповой, еще две недели назад было обнаружено 1-12, максимум — 20 процентов инфицированных без симптомов.
Lenta.ru вчера в 07:32
Общество
Около 80 депутатов призвали выплатить населению по 25 тысяч рублей
Депутаты считают, что нужно дать по 25 тыс. руб. на взрослого и 15 тыс. руб. на ребенка.
Коммерсантъ вчера в 20:13
Политика
США расследуют происхождение коронавируса
США расследуют происхождение коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 20:51
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews вчера в 07:16
Здоровье
Создали петицию с требованием уволить главврача РКБ
В интернете начинает набирать оборот созданная активистами петиция с требованием уволить главного врача РКБ имени Куватова Эльзу Сыртланову.
Evo-rus.com вчера в 12:10
Футбол
Матерацци рассказал, чем был недоволен после победы на ЧМ-2006
Спорт день за днем 16 апреля в 16:12
Общество
В Москве умер ещё 21 пациент с коронавирусом
В Москве скончался ещё 21 пациент с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 16:44
Экономика
Более 500 тыс. предпринимателей получат средства на выплату зарплат
Бизнес начнет получать средства из федерального бюджета на выплату зарплат уже с 18 мая.
EastRussia 16 апреля в 07:25
Киберспорт
Virtus.pro и OG сыграют в финале верхней сетки ESL One Los Angeles
В нижней сетке состоятся матчи Team Spirit — Chicken Fighters, Team Secret — Vikin.gg.
Sport24.ru вчера в 16:54
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
Технологии
Стала известна дата начала бета-теста RTX в Minecraft
CyberSport.ru 15 апреля в 00:51