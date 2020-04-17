Источники пишут, что руководство «Валенсии» осталось недовольно предложением Королевской испанской футбольной федерации о распределении мест в еврокубках. Так, клуб направил в УЕФА официальную жалобу. В «Валенсии» считают, что у президента RFEF нет полномочий для принятия подобных решений.

«Валенсия» пожаловалась в УЕФА за распределение еврокубковых мест

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