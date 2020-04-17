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Все про Спорт руВсе про Спорт ру«Валенсия» пожаловалась в УЕФА за распределение еврокубковых мест

Источники пишут, что руководство «Валенсии» осталось недовольно предложением Королевской испанской футбольной федерации о распределении мест в еврокубках. Так, клуб направил в УЕФА официальную жалобу. В «Валенсии» считают, что у президента RFEF нет полномочий для принятия подобных решений.
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«Валенсия» направила в УЕФА жалобу на Федерацию футбола Испании. Клуб Черышева могут оставить без еврокубков

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СМИ: «Валенсия» пожаловалась в УЕФА из-за распределения мест в еврокубках

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СМИ: «Атлетико» может получить специальное приглашение от УЕФА для участия в ЛЧ-2020/21

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«Валенсия» и «Хетафе» пожаловались на испанскую федерацию футбола

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«Валенсия» пожаловалась в УЕФА на испанскую федерацию футбола

Спорт-Экспрессвчера в 11:26

Директор «Атлетико»: решения Примеры провоцируют клубы на войну друг против друга

Metaratings01:47

В Испании определены участники еврокубков на случай, если сезон завершится досрочно

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Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
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Стала известна дата начала бета-теста RTX в Minecraft

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