Футболисты «Валенсии» в домашнем матче восьмого тура чемпионата Испании переиграли «Алавес». Встреча, прошедшая в субботу в Валенсии на стадионе «Месталья», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В их составе по мячу забили Максимилиано Гомес и Даниэль Парехо, реализовавший пенальти.

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