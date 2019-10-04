Футбол

ProstoProSportProstoProSport«Валенсия» с Черышевым дома обыграла «Алавес»

Валенсия — Алавес
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Месталья»
Даниэль Васс
14′
15′
Ману Гарсия
15′
Рубен Дуарте
21′
Томас Пина
Пере Понс
Макси Гомес
27′
Родриго Морено
Ману Вальехо
59′
Ферран Торрес
Муктар Диакаби
70′
73′
Химо Наварро
Алеиш Видаль
82′
Антонио Сивера
Даниэль Парехо
83′
84′
Родриго Эли
Борха Сайнс
89′
Лукас Перес
Денис Черышев
Рубен Собрино
90′+2′
Футболисты «Валенсии» в домашнем матче восьмого тура чемпионата Испании переиграли «Алавес». Встреча, прошедшая в субботу в Валенсии на стадионе «Месталья», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В их составе по мячу забили Максимилиано Гомес и Даниэль Парехо, реализовавший пенальти.
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