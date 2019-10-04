Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Валенсия» с Черышевым на своем поле обыграла «Алавес»

Валенсия — Алавес
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Месталья»
Даниэль Васс
14′
15′
Ману Гарсия
15′
Рубен Дуарте
21′
Томас Пина
Пере Понс
Макси Гомес
27′
Родриго Морено
Ману Вальехо
59′
Ферран Торрес
Муктар Диакаби
70′
73′
Химо Наварро
Алеиш Видаль
82′
Антонио Сивера
Даниэль Парехо
83′
84′
Родриго Эли
Борха Сайнс
89′
Лукас Перес
Денис Черышев
Рубен Собрино
90′+2′
«Валенсия» одержала победу над «Алавесом» в домашнем матче 8-го тура чемпионата Испании. Победу хозяевам принесли голы Максимилиано Гомеса и Даниэля Парехо, который реализовал пенальти на 83-й минуте встречи. В составе гостей единственный мяч забил Перес Лукас.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Черышев помог «Валенсии» обыграть на своем поле «Алавес»

Советский спорт14:38

«Валенсия» с Черышевым на своем поле обыграла «Алавес»

Матч ТВ14:31

«Валенсия» – «Алавес»: аналитики не сомневаются в успехе хозяев поля

ODDS.ru01:45

«Валенсия» с Черышевым обыграла «Алавес»

Спорт-Экспресс14:36

Гомес и Парехо принесли «Валенсии» победу над «Алавесом»

Sport24.ru14:25

«Валенсия» с Черышевым обыграла «Алавес» в матче Примеры

Чемпионат14:28

«Валенсия» — «Алавес»: ставка на атаку

Все про Спорт рувчера в 11:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 16:58, Ашберн
Футбол

Соболев ответил на вопрос об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед»

Евро-футбол.ру 14:14
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово

РИА Новости 11:44
Армия и оружие

Боевики «умеренной оппозиции» создают единую армию в Сирии

Вчера в турецком городе Шанылурфа прошла пресс-конференция лидеров вооруженных формирований так называемой сирийской "умеренной оппозиции".
ANNA-News 05:02
Происшествия

В здании МИД произошло задымление

РБК 16:31
Происшествия

Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК

ТАСС вчера в 03:25
Политика

В Польше украинца заставили съесть бандеровский флаг

«Дождались, когда хозяин машины подойдет к ней, окружили его, заставили открыть двери, сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок», — сказал живущий в Польше украинец.
Известия 10:09
Экономика

Доходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 01:58
Политика

КНДР прекратила переговоры с США

Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль заявил о прекращении переговоров с США до конца года и посоветовал американской стороне обдумать свою позицию, передает агентство Рёнхап.
РИА Новости 15:03
Здоровье

The Lancet назвал политику РФ в области алкоголя историей успеха

Россия, исторически считавшаяся одной из самых «пьющих» стран в мире, сегодня является примером того, как долгосрочная стратегия с использованием жестких политических реформ, нацеленных как на производство спиртных напитков, так и на индивидуальное потребление, может обратить вспять разрушительные последствия алкоголя для нации.
Красная весна 01:46
Политика

Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru 02 октября в 08:59
Футбол

Гаттузо рассказал, как мог перейти в «Анжи»

Известный в прошлом полузащитник «Милана» Дженнаро Гаттузо в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер» рассказал о том, как в своё время мог перейти в «Анжи».
Евро-футбол.ру 15:25
Политика

Медведев ответил на сравнение Владимира Зеленского с Моникой Левински

Премьер Дмитрий Медведев в интервью ведущему программы «Вести в субботу» Сергею Брилеву в ходе визита на Кубу прокомментировал сравнение в американских СМИ украинского президента Владимира Зеленского с Моникой Левински.
РБК 10:08
Армия и оружие

Спрогнозирован сценарий ядерной войны в 2025 году

К 2025 году Индия и Пакистан накопят от 400 до 500 единиц ядерного вооружения, в случае ядерной войны между двумя странами в течение недели погибнут от 50 до 125 млн человек, сообщает портал Ars Technica со ссылкой на исследование американских ученых.
REGNUM 12:33
Происшествия

Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника

Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Политика

Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта

Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Футбол

Реал — Гранада 4:2

Спорт-Экспресс 11:53
Армия и оружие

ВВС США создали управление по разработке истребителя нового поколения

Командование ВВС США 2 октября 2019 года создало управление по разработке истребителя нового поколения.
N+1 09:22
Шоу-бизнес

Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребёнка

Российская актриса и продюсер Мария Миронова раскрыла фанатам пол и имя своего новорождённого ребёнка.
News.ru 11:49
Шоу-бизнес

Дочь онкобольной Заворотнюк прервала молчание и вернулась в соцсети

Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк прервала долгое молчание и вернулась в соцсети, написав пост в своем аккаунте в Instagram.
Ugpressa.ru 09:30
Происшествия

На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ

В Горячем Ключе ребенка закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню", сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 07:28
Общество

Рэпер Гуф три раза извинился за оскорбление чеченских женщин

Музыкант в интервью Ксении Собчак рассказывал, как женился на чеченке Рэпер Гуф (Алексей Долматов) опубликовал в своем Instagram видеообращение, в котором несколько раз извинился и попросил прощение за оскорбление женщин Кавказа и особенно чеченок.
АМИТЕЛ 12:01
Авто

Продажи новых легковых автомобилей в РФ сократились

За сентябрь 2019 года показатель продаж составил 157,129 тыс. единиц, что на 0,2% меньше результата аналогичного периода прошлого года.
Piter.tv вчера в 13:31
Гаджеты

Samsung снизила цены на смартфоны Galaxy S10

Компания Samsung значительно снизила стоимость смартфонов линейки Galaxy S10 в топовых версиях.
UfaTime.ru 01:36
Шоу-бизнес

Пугачеву с детьми засняли на видео в московском планетарии

Артистку заснял на видео мальчик, который тоже пришел в музей, чтобы познакомиться с экспонатами.
Народные новости 08:53
Экономика

Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых

Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 05:36
Фигурное катание

Тарасова: «Новое платье Загитовой делает ее сексуальной»

Sport24.ru 09:45
Армия и оружие

Построенный военными мост через реку Осетр открыли в Тульской области

«Все мостовые сооружения построены с опережением графика строительства, и сейчас мы торжественно открываем один из них в Веневском районе области через реку Осетр», — отметил Булгаков.
ФАН 08:02
Единоборства

Головкин оказался тяжелее Деревянченко

В ночь с 5 на 6 октября "Мэдисон Сквер Гарден" примет очередной вечер профессионального бокса, кард которого возглавит титульный поединок казахстанского экс-чемпиона мира Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.
Газета.Ru 14:45
Общество

В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку

Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
Коммерсантъ 11:27
Политика

Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев

Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga 02:28
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Испании по футболуБольше новостей по теме
Главное