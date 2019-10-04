«Валенсия» одержала победу над «Алавесом» в домашнем матче 8-го тура чемпионата Испании. Победу хозяевам принесли голы Максимилиано Гомеса и Даниэля Парехо, который реализовал пенальти на 83-й минуте встречи. В составе гостей единственный мяч забил Перес Лукас.

«Валенсия» с Черышевым на своем поле обыграла «Алавес»

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