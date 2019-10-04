Футбол
Матч ТВ«Валенсия» с Черышевым на своем поле обыграла «Алавес»
Даниэль Васс
|14′
|15′
Ману Гарсия
|15′
Рубен Дуарте
|21′
Томас Пина
Пере Понс
Макси Гомес
|27′
Родриго Морено
Ману Вальехо
|59′
Ферран Торрес
Муктар Диакаби
|70′
|73′
Химо Наварро
Алеиш Видаль
|82′
Антонио Сивера
Даниэль Парехо
|83′
|84′
Родриго Эли
Борха Сайнс
|89′
Лукас Перес
Денис Черышев
Рубен Собрино
|90′+2′
|57%
|Владение мячом
|43%
|80%
|Процент точных передач
|74%
|6
|Удары в сторону ворот
|4
|3
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|2
|2
|Офсайды
|–
|4
|Угловые
|7
|8
|Отборы
|9
|7
|Фолы
|15
|1
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
13
Силлесен
18
Васс
24
Гарай
5
Паулиста
3
Коста
12
Диакаби
10
Парехо
17
Коклен
23
Собрино
15
Вальехо
22
Гомес
13
Сивера
18
Видаль
5
Лагуардиа
29
Сайнс
3
Дуарте
24
Бёрк
19
Гарсия
20
Понс
11
Риоха
7
Перес
9
Хоселу
Алавес
Расстановка 4‑4‑2
«Валенсия» одержала победу над «Алавесом» в домашнем матче 8-го тура чемпионата Испании. Победу хозяевам принесли голы Максимилиано Гомеса и Даниэля Парехо, который реализовал пенальти на 83-й минуте встречи. В составе гостей единственный мяч забил Перес Лукас.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 16:58, Ашберн
Футбол
Соболев ответил на вопрос об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед»
Евро-футбол.ру 14:14
Армия и оружие
Боевики «умеренной оппозиции» создают единую армию в Сирии
Вчера в турецком городе Шанылурфа прошла пресс-конференция лидеров вооруженных формирований так называемой сирийской "умеренной оппозиции".
ANNA-News 05:02
Происшествия
Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК
ТАСС вчера в 03:25
Политика
В Польше украинца заставили съесть бандеровский флаг
«Дождались, когда хозяин машины подойдет к ней, окружили его, заставили открыть двери, сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок», — сказал живущий в Польше украинец.
Известия 10:09
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 01:58
Политика
КНДР прекратила переговоры с США
Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль заявил о прекращении переговоров с США до конца года и посоветовал американской стороне обдумать свою позицию, передает агентство Рёнхап.
РИА Новости 15:03
Здоровье
The Lancet назвал политику РФ в области алкоголя историей успеха
Россия, исторически считавшаяся одной из самых «пьющих» стран в мире, сегодня является примером того, как долгосрочная стратегия с использованием жестких политических реформ, нацеленных как на производство спиртных напитков, так и на индивидуальное потребление, может обратить вспять разрушительные последствия алкоголя для нации.
Красная весна 01:46
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru 02 октября в 08:59
Футбол
Гаттузо рассказал, как мог перейти в «Анжи»
Известный в прошлом полузащитник «Милана» Дженнаро Гаттузо в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер» рассказал о том, как в своё время мог перейти в «Анжи».
Евро-футбол.ру 15:25
Политика
Медведев ответил на сравнение Владимира Зеленского с Моникой Левински
Премьер Дмитрий Медведев в интервью ведущему программы «Вести в субботу» Сергею Брилеву в ходе визита на Кубу прокомментировал сравнение в американских СМИ украинского президента Владимира Зеленского с Моникой Левински.
РБК 10:08
Армия и оружие
Спрогнозирован сценарий ядерной войны в 2025 году
К 2025 году Индия и Пакистан накопят от 400 до 500 единиц ядерного вооружения, в случае ядерной войны между двумя странами в течение недели погибнут от 50 до 125 млн человек, сообщает портал Ars Technica со ссылкой на исследование американских ученых.
REGNUM 12:33
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Футбол
Реал — Гранада 4:2
Спорт-Экспресс 11:53
Армия и оружие
ВВС США создали управление по разработке истребителя нового поколения
Командование ВВС США 2 октября 2019 года создало управление по разработке истребителя нового поколения.
N+1 09:22
Шоу-бизнес
Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребёнка
Российская актриса и продюсер Мария Миронова раскрыла фанатам пол и имя своего новорождённого ребёнка.
News.ru 11:49
Шоу-бизнес
Дочь онкобольной Заворотнюк прервала молчание и вернулась в соцсети
Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк прервала долгое молчание и вернулась в соцсети, написав пост в своем аккаунте в Instagram.
Ugpressa.ru 09:30
Происшествия
На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ
В Горячем Ключе ребенка закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню", сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 07:28
Общество
Рэпер Гуф три раза извинился за оскорбление чеченских женщин
Музыкант в интервью Ксении Собчак рассказывал, как женился на чеченке Рэпер Гуф (Алексей Долматов) опубликовал в своем Instagram видеообращение, в котором несколько раз извинился и попросил прощение за оскорбление женщин Кавказа и особенно чеченок.
АМИТЕЛ 12:01
Авто
Продажи новых легковых автомобилей в РФ сократились
За сентябрь 2019 года показатель продаж составил 157,129 тыс. единиц, что на 0,2% меньше результата аналогичного периода прошлого года.
Piter.tv вчера в 13:31
Гаджеты
Samsung снизила цены на смартфоны Galaxy S10
Компания Samsung значительно снизила стоимость смартфонов линейки Galaxy S10 в топовых версиях.
UfaTime.ru 01:36
Шоу-бизнес
Пугачеву с детьми засняли на видео в московском планетарии
Артистку заснял на видео мальчик, который тоже пришел в музей, чтобы познакомиться с экспонатами.
Народные новости 08:53
Экономика
Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 05:36
Армия и оружие
Построенный военными мост через реку Осетр открыли в Тульской области
«Все мостовые сооружения построены с опережением графика строительства, и сейчас мы торжественно открываем один из них в Веневском районе области через реку Осетр», — отметил Булгаков.
ФАН 08:02
Единоборства
Головкин оказался тяжелее Деревянченко
В ночь с 5 на 6 октября "Мэдисон Сквер Гарден" примет очередной вечер профессионального бокса, кард которого возглавит титульный поединок казахстанского экс-чемпиона мира Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.
Газета.Ru 14:45
Общество
В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку
Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
Коммерсантъ 11:27
Политика
Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев
Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga 02:28