Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Валенсия» с Черышевым обыграла «Алавес»

Валенсия — Алавес
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Месталья»
Даниэль Васс
14′
15′
Ману Гарсия
15′
Рубен Дуарте
21′
Томас Пина
Пере Понс
Макси Гомес
27′
Родриго Морено
Ману Вальехо
59′
Ферран Торрес
Муктар Диакаби
70′
73′
Химо Наварро
Алеиш Видаль
82′
Антонио Сивера
Даниэль Парехо
83′
84′
Родриго Эли
Борха Сайнс
89′
Лукас Перес
Денис Черышев
Рубен Собрино
90′+2′
В восьмом туре Ла Лиги «Валенсия» принимала «Алавес» и добилась победы благодаря точным ударам Макси Гомеса и Даниэля Парехо с пенальти. Гости вернули подобие интриги на 89-й минуте после результативного удара Лукаса Переса - 2:1.
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