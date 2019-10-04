Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Валенсия» с Черышевым на своем поле обыграла «Алавес»

Валенсия — Алавес
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Месталья»
Даниэль Васс
14′
15′
Ману Гарсия
15′
Рубен Дуарте
21′
Томас Пина
Пере Понс
Макси Гомес
27′
Родриго Морено
Ману Вальехо
59′
Ферран Торрес
Муктар Диакаби
70′
73′
Химо Наварро
Алеиш Видаль
82′
Антонио Сивера
Даниэль Парехо
83′
84′
Родриго Эли
Борха Сайнс
89′
Лукас Перес
Денис Черышев
Рубен Собрино
90′+2′
«Валенсия» одержала победу над «Алавесом» в домашнем матче 8-го тура чемпионата Испании. Победу хозяевам принесли голы Максимилиано Гомеса и Даниэля Парехо, который реализовал пенальти на 83-й минуте встречи. В составе гостей единственный мяч забил Перес Лукас.
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