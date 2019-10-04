Футбол
Спорт-Экспресс«Валенсия» с Черышевым обыграла «Алавес»
Даниэль Васс
|14′
|15′
Ману Гарсия
|15′
Рубен Дуарте
|21′
Томас Пина
Пере Понс
Макси Гомес
|27′
Родриго Морено
Ману Вальехо
|59′
Ферран Торрес
Муктар Диакаби
|70′
|73′
Химо Наварро
Алеиш Видаль
|82′
Антонио Сивера
Даниэль Парехо
|83′
|84′
Родриго Эли
Борха Сайнс
|89′
Лукас Перес
Денис Черышев
Рубен Собрино
|90′+2′
|57%
|Владение мячом
|43%
|80%
|Процент точных передач
|74%
|6
|Удары в сторону ворот
|4
|3
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|2
|2
|Офсайды
|–
|4
|Угловые
|7
|8
|Отборы
|9
|7
|Фолы
|15
|1
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
13
Силлесен
18
Васс
24
Гарай
5
Паулиста
3
Коста
12
Диакаби
10
Парехо
17
Коклен
23
Собрино
15
Вальехо
22
Гомес
13
Сивера
18
Видаль
5
Лагуардиа
29
Сайнс
3
Дуарте
24
Бёрк
19
Гарсия
20
Понс
11
Риоха
7
Перес
9
Хоселу
Алавес
Расстановка 4‑4‑2
«Валенсия» победила «Алавес» в матче 8-го тура чемпионата Испании. Полузащитник сборной России Денис Черышев вышел на поле в стартовом составе «летучих мышей» и был заменен в добавленное время.
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Примера. «Валенсия» победила «Алавес», Черышев не отметился результативными действиями
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