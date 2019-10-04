Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Валенсия» с Черышевым обыграла «Алавес»

Валенсия — Алавес
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Месталья»
Даниэль Васс
14′
15′
Ману Гарсия
15′
Рубен Дуарте
21′
Томас Пина
Пере Понс
Макси Гомес
27′
Родриго Морено
Ману Вальехо
59′
Ферран Торрес
Муктар Диакаби
70′
73′
Химо Наварро
Алеиш Видаль
82′
Антонио Сивера
Даниэль Парехо
83′
84′
Родриго Эли
Борха Сайнс
89′
Лукас Перес
Денис Черышев
Рубен Собрино
90′+2′
«Валенсия» победила «Алавес» в матче 8-го тура чемпионата Испании. Полузащитник сборной России Денис Черышев вышел на поле в стартовом составе «летучих мышей» и был заменен в добавленное время.
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