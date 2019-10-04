Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Валенсия» с Черышевым обыграла «Алавес»

Валенсия — Алавес
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Месталья»
Даниэль Васс
14′
15′
Ману Гарсия
15′
Рубен Дуарте
21′
Томас Пина
Пере Понс
Макси Гомес
27′
Родриго Морено
Ману Вальехо
59′
Ферран Торрес
Муктар Диакаби
70′
73′
Химо Наварро
Алеиш Видаль
82′
Антонио Сивера
Даниэль Парехо
83′
84′
Родриго Эли
Борха Сайнс
89′
Лукас Перес
Денис Черышев
Рубен Собрино
90′+2′
«Валенсия» победила «Алавес» в матче 8-го тура чемпионата Испании. Полузащитник сборной России Денис Черышев вышел на поле в стартовом составе «летучих мышей» и был заменен в добавленное время.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Валенсия» с Черышевым на своем поле обыграла «Алавес»

Матч ТВ14:31

«Валенсия» с Черышевым обыграла «Алавес» в матче Примеры

Чемпионат14:28

«Валенсия» — «Алавес»: ставка на атаку

Все про Спорт рувчера в 11:03

Гомес и Парехо принесли «Валенсии» победу над «Алавесом»

Sport24.ru14:25

Примера. «Валенсия» победила «Алавес», Черышев не отметился результативными действиями

Бомбардир.ру14:27

«Валенсия» с Черышевым обыграла «Алавес»

Спорт-Экспресс14:36

«Валенсия» – «Алавес»: прогноз на футбол от Владислава Радимова

Legalbet03 октября в 07:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 21:31, Ашберн
Единоборства

Али Ахмедов нокаутировал Эндрю Гонсалеса

Allboxing.ru 21:07
Происшествия

Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника

Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Наука

Разные виды микробов кишечника образуют слаженные «команды»

Ученые хотели понять, связано ли изобилие отдельных веществ с присутствием конкретного вида микроорганизмов или же с функциями, выполняемыми «командой» из нескольких различных видов микробов.
Naked Science 03 октября в 13:29
Шоу-бизнес

Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребёнка

Российская актриса и продюсер Мария Миронова раскрыла фанатам пол и имя своего новорождённого ребёнка.
News.ru 11:49
Общество

Сеть захватила новая оптическая иллюзия с лестницей

В соцсети Twitter обсуждают новую оптическую иллюзии с винтовой лестницей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.
Известия 13:01
Музыка

На «Евровидении» впервые за 15 лет исполнят песню на русском языке

Песню на русском языке исполнят в 2020 году на международном конкурсе «Евровидение». Это случится впервые за 15 лет.
ТК Звезда вчера в 19:44
Политика

Россия и Венесуэла подписали соглашения о сотрудничестве

Россия и Венесуэла подписали ряд соглашений по итогам визита вице-премьера Юрия Борисова в Каракас.
Вести.Ru 21:01
Кино

Федор Бондарчук привел на презентацию «Вторжения» внучек

Вокруг ТВ 15:30
Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Сочи» благодаря дублю Соболева

«Крылья Советов» обыграли «Сочи» в выездном матче 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Sport24.ru 13:55
Хоккей

«Сибирь» опровергла сообщения о смерти защитника Самвела Мнацяна

Хоккейный клуб "Сибирь" из Новосибирска опроверг информацию о смерти бывшего игрока команды Самвела Мнацяна.
Pravda.Ru 12:38
Общество

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве

Синоптики предупредили о желтом уровне погодной опасности до понедельника, 7 октября, в Москве и Московской области.
Газета.Ru 02:05
Политика

МИД Грузии приветствует скорейшее восстановление авиасообщения с РФ

Грузия приветствует скорейшее возобновление прямых рейсов в Россию, сообщил глава МИД страны Давид Залкалиани.
Политика Сегодня вчера в 17:15
Армия и оружие

В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе

Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
Известия 15:35
Общество

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 октября

Общий фон недели с 7 по 13 октября будет связан с постоянной сменой настроений, планов и выводов.
Пятый канал 10:00
Шоу-бизнес

Лишившаяся руки Маргарита Грачева выходит замуж

26-летняя Маргарита Грачева, пострадавшая от действий бывшего супруга, скоро выйдет замуж.
Вечерняя Москва вчера в 06:54
Происшествия

В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева

5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.
SakhaLife.ru вчера в 23:15
Политика

В США прокомментировали заявление КНДР о провале переговоров

Ранее посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.
RT на русском 16:21
Общество

Садальский оскорбил Малышеву, призвавшую поднять пенсионный возраст

Росбалт 18:29
Футбол

«Милан» в большинстве переиграл «Дженоа» в матче чемпионата Италии

"Милан" обыграл "Дженоа" в матче седьмого тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая в Генуе, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Газета.Ru 16:54
Армия и оружие

Турция стягивает военные подразделения к границе с Сирией

REGNUM 21:18
Политика

РФ адаптирует экономику для выполнения Парижского соглашения

В России разработают национальный план по адаптации экономики для выполнения Парижского соглашения по климату, а ткже снижения эмиссии вредных веществ в атмосферу, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Алексея Гордеева.
РЕН ТВ 17:43
Шоу-бизнес

Половина лица Бочкаревой парализована после скандала с наркотиками

Здоровье актрисы Натальи Бочкаревой заметно ухудшилось после задержания полицией.
Народные новости 03 октября в 19:04
Политика

Поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал об инциденте с участием его соотечественника в Польше, в ходе которого его заставили съесть красно-черный флаг Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России).
Lenta.ru 12:19
Гаджеты

Очередное обновление Windows 10 сломало «Пуск»

На днях Microsoft выпустила обновление для всех версий Windows 10, целью которого было исправление проблемы с печатью на принтерах.
Ferra 12:41
Происшествия

В здании МИД произошло задымление

РБК 16:31
Здоровье

Названы способы борьбы с высоким давлением

Известия вчера в 23:20
Футбол

Головин получил красную карточку в матче «Монако» с «Монпелье»

На 82-й минуте россиянин получил вторую желтую карточку и досрочно завершил игру.
Вести.Ru 16:39
Космос

В США представили технологию запуска космических ракет с аэростатов

В США на конкурсе стартапов Disrupt Startup Battlefield в Сан-Франциско была представлена технология запуска космических ракет с аэростатов, что будет на порядок дешевле и доступнее традиционных запусков с земли.
REGNUM 15:19
Политика

В Польше решили отказаться от российского газа в 2022 году

Представитель правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил о решении страны отказаться от импорта газа из России.
Комсомольская правда вчера в 05:56
Футбол

«Анжи» 6 октября, скорее всего, проведёт свой последний матч на «Анжи-Арене»

Как стало известно «Чемпионату», завтра, 6 октября, «Анжи» с большой долей вероятности проведёт свой последний матч на «Анжи-Арене».
Чемпионат 13:41
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Испании по футболуБольше новостей по теме
Главное