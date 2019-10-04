«Валенсия» победила «Алавес» в матче 8-го тура чемпионата Испании. Полузащитник сборной России Денис Черышев вышел на поле в стартовом составе «летучих мышей» и был заменен в добавленное время.

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