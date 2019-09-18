В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» принимал «Валенсию». Встреча прошла на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне и завершилась победой гостей со счётом 1:0. Автором единственного гола встречи стал нападающий "Валенсии" Родриго, отправивший мяч в ворота "Челси" на 74-й минуте.

«Валенсия» с Черышевым обыграла «Челси» в ЛЧ, «Аякс» разгромил «Лилль»

Технологии Пользователей Avito предупредили об активизации Android-трояна Международная компания Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак, зафиксировала новую кампанию Android-трояна Fanta, жертвами которого стали клиенты 70 банков, платежных систем, web-кошельков в РФ и СНГ, сообщили ТАСС в пресс-службе Group-IB.

Здоровье Московские родители получат онлайн-доступ к данным о прививках детей Доступ к электронной медицинской карте ребенка с информацией о проведенных и пропущенных прививках предоставят московским родителям до конца текущего года.

Киберспорт Valve обновила систему подбора рейтинговых игр в Dota 2 Компания Valve рассказала об изменениях в системе поиска игр в Dota 2. Теперь принимать участие в рейтинговых матчах смогут исключительно те игроки, которые сыграли не менее 100 часов.

Экономика Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.

Общество В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать белое вино Бело вино набирает популярность сред россиян, однако не все умеют правильно его выбирать.

Финансы Курс доллара: эксперт сказал, когда лучше покупать валюту В ближайшей перспективе, по мнению эксперта, высокие цены на нефть должны помочь «россиянину» удержаться на плаву, а рывок Brent выше 70 долларов откроет путь к дальнейшему укреплению рубля.

Шоу-бизнес Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.

Общество В Ростове-на-Дону требуют увольнения учителя из-за макияжа и маникюра Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога.

Происшествия На российских пограничников напали в Японском море Экипаж северокорейской шхуны, на которой находились браконьеры, напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.

Политика Программу интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря Посол Белоруссии в России, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко заявил, что программа дальнейшей интеграции двух стран может быть утверждена до 8 декабря.

Наука Позитроны укажут на распад вакуума при столкновении тяжелых ионов Физики из России, Китая и Германии предложили «индикатор», который указывает на распад нейтрального вакуума при столкновениях тяжелых ионов.

Общество В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.

Экономика В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».

Шоу-бизнес Федор Бондарчук и Паулина Андреева отмечают свадьбу в Санкт-Петербурге 17 сентября 52-летний режиссер Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева в Санкт-Петербурге празднуют свою свадьбу в кругу звездных друзей.

Общество Тверская область попала в топ регионов с разорительной «коммуналкой» Стоит отметить, что значение имеют именно проценты, поскольку показатель высчитывается из соотношения дохода семьи к средней стоимости ЖКУ и демонстрирует, какую часть зарабатываемых семьей денег люди вынуждены платить за воду, свет, газ и т.д. В других регионах, где размер заработных плат выше и даже стоимость ЖКУ выше, процент затрат на коммуналку от семейного достатка может быть ниже.

Шоу-бизнес Дочь проболталась о беременности Кейт Миддлтон Юная дочь Кейт Миддлтон – Шарлотта – случайно проболталась о беременности матери. Теперь поклонники вновь строят невероятные догадки.

Экономика Сети клиник «Ниармедик» и «Доктор рядом» решили объединиться В 2018 году консолидированная выручка группы составила 1,3 млрд руб. По собственным данным "Ниармедика", в 2019-м количество прикрепленных по полисам ДМС пациентов превысит 440 тыс. человек, а консолидированная выручка только клиник сети достигнет 1,4 млрд руб. Для слияния будет создана новая холдинговая компания, в которую обе стороны внесут активы.

Происшествия Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.

Происшествия Организатор несогласованного митинга в Улан-Удэ арестован на 10 суток Советский районный суд Улан-Удэ признал Петра Дондукова виновным в организации несанкционированного митинга в столице Бурятии.