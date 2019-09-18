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ЧемпионатЧемпионат«Валенсия» с Черышевым обыграла «Челси» в ЛЧ, «Аякс» разгромил «Лилль»

Аякс — Лилль
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Амстердам Арена»
Куинси Промес
18′
39′
Ренату Саншеш
Андре Онана
39′
Эдсон Альварес
50′
Николас Тальяфико
62′
63′
Ренату Саншеш
Луис Араужо
63′
Жонатан Иконе
Юсуф Языджи
Хаким Зиеш
Ноа Ланг
77′
77′
Бубакари Сумаре
Шека
Давид Нерес
Клас-Ян Хунтелар
83′
Лисандро Мартинес
Юрген Эккеленкамп
88′
В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» принимал «Валенсию». Встреча прошла на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне и завершилась победой гостей со счётом 1:0. Автором единственного гола встречи стал нападающий "Валенсии" Родриго, отправивший мяч в ворота "Челси" на 74-й минуте.
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