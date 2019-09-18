В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» принимал «Валенсию». Встреча прошла на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне и завершилась победой гостей со счётом 1:0. Автором единственного гола встречи стал нападающий "Валенсии" Родриго, отправивший мяч в ворота "Челси" на 74-й минуте.

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