В 12-м туре испанской Примеры «Эспаньол» принимал «Валенсию». Матч состоялся на стадионе «Корнелья-Эль Прат» в Барселоне и завершился со счётом 1:2. Первый гол был забит на 31-й минуте. Его автором стал полузащитник хозяев Марк Рока, реализовавший пенальти.

«Валенсия» с Черышевым одержала волевую победу в матче с «Эспаньолом»

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