Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Валенсия» с Черышевым одержала волевую победу в матче с «Эспаньолом»

Эспаньол — Валенсия
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Корнелья-Эль Прат»
30′
Жоффри Кондогбиа
Марк Рока
31′
63′
Денис Черышев
Ману Вальехо
63′
Рубен Собрино
У Лэй
Матиас Варгас
65′
69′
Даниэль Парехо
Факундо Феррейра
Виктор Кампусано
74′
Серхи Дардер
Эстебан Гранеро
78′
80′
Макси Гомес
89′
Рубен Собрино
Хосе Луис Гайя
В 12-м туре испанской Примеры «Эспаньол» принимал «Валенсию». Матч состоялся на стадионе «Корнелья-Эль Прат» в Барселоне и завершился со счётом 1:2. Первый гол был забит на 31-й минуте. Его автором стал полузащитник хозяев Марк Рока, реализовавший пенальти.
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