Футбол
Вести.Ru«Валенсия» с Черышевым в составе проиграла «Осасуне»
В матче десятого тура чемпионата Испании "Осасуна" на поле домашнего стадиона "Эль-Садар" в городе Памплона обыграла "Валенсию" со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Ойкр Сахурхо (34-я минута), Рубен Гарсия (49) и Первис Эступинан (80), а у гостей единственный мяч на 14-й минуте забил нападающий Родриго.
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«Валенсия» вдесятером проиграла «Осасуне», Черышев провел на поле 65 минут
Спорт-Экспрессвчера в 17:50
«Валенсия» проиграла «Осасуне», оставшись в меньшинстве. Черышев провел 65 минут
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