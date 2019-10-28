В матче десятого тура чемпионата Испании "Осасуна" на поле домашнего стадиона "Эль-Садар" в городе Памплона обыграла "Валенсию" со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Ойкр Сахурхо (34-я минута), Рубен Гарсия (49) и Первис Эступинан (80), а у гостей единственный мяч на 14-й минуте забил нападающий Родриго.

«Валенсия» с Черышевым в составе проиграла «Осасуне»

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