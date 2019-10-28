Футбол
Вести.Ru«Валенсия» с Черышевым в составе проиграла «Осасуне»
В матче десятого тура чемпионата Испании "Осасуна" на поле домашнего стадиона "Эль-Садар" в городе Памплона обыграла "Валенсию" со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Ойкр Сахурхо (34-я минута), Рубен Гарсия (49) и Первис Эступинан (80), а у гостей единственный мяч на 14-й минуте забил нападающий Родриго.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Валенсия» вдесятером проиграла «Осасуне», Черышев провел на поле 65 минут
Спорт-Экспрессвчера в 17:50
«Валенсия» проиграла «Осасуне», оставшись в меньшинстве. Черышев провел 65 минут
Sport24.ruвчера в 17:51
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 00:55, Ашберн
Политика
МВД Украины подтвердило вывоз оружия добровольцев из Донбасса
Заместитель главы полиции Украины Вадим Троян заявил о вывозе оружия украинских добровольческих отрядов из населенного пункта Золотое-4 в близи линии разведения сил в Донбассе.
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии
Армия и оружие
В США представлен план захвата НАТО Калининградской области
Научный сотрудник неправительственной, но основанной при поддержке ЦРУ, американской организации The Jamestown Foundation Ричард Хукер обнародовал доклад How To Defend The Baltic States ("Как защитить государства Балтики"), в котором заявил, что НАТО "отберет" у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии.
Происшествия
В Томской области пропала семья с годовалым ребёнком
Пропавшую без вести семью с годовалым ребёнком разыскивают в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 октября в областном главке МЧС.
Общество
Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%
Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» о вводе тысячи бойцов в Донбасс
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова лидера батальона «Азов» Андрея Билецкого о разводе войск в Донбассе.
Общество
Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять
Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову
Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Общество
Трехдневные выходные ждут россиян в ноябре
В 2019 году День народного единства выпадает на понедельник, поэтому нас ждут длинные выходные — отдыхать будем 2, 3 и 4 ноября.
Транспорт
Стали известны тарифы на проезд по трассе Москва-Петербург
Экономика
Кремль проверит данные о закрытии 700 тысяч малых предприятий
Кремль разберется со статистикой активности субъектов малого и среднего бизнеса в стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
В Иркутской области полицейских осудили за избиение подозреваемого
Ангарский городской суд (Иркутская область) приговорил трех сотрудников полиции за избиение подозреваемого.
Кино
Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн
В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Фигурное катание
Трусова обновила два рекорда мира и стала победительницей Skate Canada
Россиянка Александра Трусова, занимавшая третье место после короткой программы на втором этапе серии Гран-при Skate Canada, в произвольной выступила с одной ошибкой, но набрала феноменальное количество баллов, став победительницей турнира.
Политика
Член конгресса США подала в отставку после сексуального скандала
Член палаты представителей США от демократов Кэти Хилл подала в отставку после получившего огласку сексуального скандала с ее участием, передает ТАСС.
Футбол
«Торпедо» потеряло очки в матче ФНЛ с «Балтикой»
Московское "Торпедо" сыграло вничью с калининградской "Балтикой" в матче 20-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Гаджеты
Samsung утвердила дизайн и характеристики Samsung Galaxy S11
Инсайдер, который неоднократно подтверждал, что у него есть свои источники в Samsung, сообщил, что южнокорейская компания наконец определилась с дизайном и характеристиками нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S11.
Космос
В центре Млечного Пути может находиться тоннель в другую Вселенную
Ученые предположили, что червоточиной может быть сверхмассивная черная дыра в центре нашего Млечного Пути - Sgr A*. Если это действительно так, то на соседние звезды будет распространяться гравитационное влияние объектов, которые располагаются на другом конце «кротовой норы».
Шоу-бизнес
Участник «Голоса» объяснил свое поведение на проекте
Причину своего «оскорбительного» поведения рассказал участник шоу «Голос» в своем Instagram 26 октября.
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики «Формулы-1», Квят стал девятым
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Мексики, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Происшествия
Лесовоз на Урале врезался в трубу и оставил без газа город
Вечером в Свердловской области газоснабжения были лишены свыше 37 тыс. человек, об этом сообщает «Облгазета.ru».
Политика
Президент Аргентины признал поражение на выборах
Действующий президент Аргентины Маурисио Макри поздравил своего оппонента, оппозиционного кандидата Альберто Фернандеса с победой на президентских выборах, сообщает La Nacion.
Гаджеты
AMD Ryzen 5 3600X признали лучшим бюджетным игровым CPU
Процессор AMD Ryzen 5 3600X был снова признан бюджетным чипом игрового назначения.
Экономика
Пенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей
В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы.
Космос
Россия и Япония могут создать космического робота совместно
Разработчик робота FEDOR может создать нового космического робота совместно с японскими коллегами.
Авто
Новый седан Hyundai Sonata российской сборки получил ОТТС
В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую Hyundai Sonata российской сборки.
Экономика
Владелец Louis Vuitton задумался о покупке Tiffany
LVMH видит в Tiffany & Co возможность расширить свое присутствие в США и получить преимущество в конкурентной борьбе на ювелирном рынке, утверждают собеседники Bloomberg.
Общество
Мисс Украина-2019 рассказала, чей Крым
Победительница конкурса "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша заявила, что Крым является "территорией всех людей".
Политика
СМИ: Лейтенанты не могут уволиться по своему желанию из вооруженных сил
Источники газеты говорят о негласном распоряжении министра обороны и утверждают, что проблема носит массовый характер.
Происшествия