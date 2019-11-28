Лига чемпионов

RT на русскомRT на русском«Валенсия» и «Челси» сыграли вничью в матче ЛЧ

Валенсия — Челси
2 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Месталья»
7′
Жоржиньо
Даниэль Васс
32′
Карлос Солер
40′
41′
Матео Ковачич
46′
Тэмми Абрахам
Миши Батшуайи
50′
Кристиан Пулишич
Эсекиэль Гарай
53′
55′
Сесар Аспиликуэта
Жауме Коста
Кевин Гамейро
67′
72′
Жоржиньо
Эмерсон Палмьери
73′
НГоло Канте
Ферран Торрес
Франсис Коклен
74′
78′
Кепа Аррисабалага
Карлос Солер
Ли Кан Ин
78′
80′
Виллиан
Мэйсон Маунт
Даниэль Васс
82′
Габриэл Паулиста
87′
Испанская «Валенсия» и английский «Челси» сыграли вничью в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 2:2. В составе хозяев отличились Карлос Солер и Даниэль Васс на 40-й и 82-й минутах.
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