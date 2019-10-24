В выездном матче с «Лиллем» у испанцев все шло по плану, россиянин Денис Черышев на 63-й минуте открыл счет, и казалось, что ноль и единица будут гореть на табло до финального свистка, но на 90-й минуте гол Жонатана Иконе принес «Лиллю» ничью (1:1) и первое очко в Лиге чемпионов.

«Валенсия» упустила победу над «Лиллем», у Черышева гол

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