Лига чемпионов
Евро-футбол.ру«Валенсия» упустила победу над «Лиллем», у Черышева гол
Зеки Челик
|21′
Луис Араужо
|42′
|46′
Жоффри Кондогбиа
Карлос Солер
|63′
Денис Черышев
|65′
Кевин Гамейро
Ли Кан Ин
Луис Араужо
Жонатан Иконе
|65′
Юсуф Языджи
Лоик Реми
|71′
|82′
Муктар Диакаби
|84′
Муктар Диакаби
Тьягу Джало
|86′
Тьягу Джало
Жонатан Бамба
|87′
|87′
Денис Черышев
Эсекиэль Гарай
|90′+3′
Макси Гомес
Жонатан Иконе
|90′+5′
Габриэл Дос Сантос
|90′+8′
|56%
|Владение мячом
|44%
|85%
|Процент точных передач
|78%
|14
|Удары в сторону ворот
|1
|6
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|5
|4
|Офсайды
|2
|9
|Угловые
|4
|16
|Отборы
|8
|23
|Фолы
|10
|4
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|1
Лилль
Расстановка 3‑4‑3
16
Меньян
14
Бамба
6
Фонте
4
Дос Сантос
17
Челик
21
Андре
24
Сумаре
29
Брадарич
9
Реми
7
Осимхен
10
Иконе
13
Силлесен
18
Васс
5
Паулиста
12
Диакаби
3
Коста
17
Коклен
8
Солер
10
Парехо
24
Гарай
22
Гомес
16
Ли Кан Ин
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
В выездном матче с «Лиллем» у испанцев все шло по плану, россиянин Денис Черышев на 63-й минуте открыл счет, и казалось, что ноль и единица будут гореть на табло до финального свистка, но на 90-й минуте гол Жонатана Иконе принес «Лиллю» ничью (1:1) и первое очко в Лиге чемпионов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 18:55, Ашберн
Футбол
Йога, яхта и пустота после «Челси»: The Telegraph рассказала, как Абрамович живет в «изгнании»
Абрамович мог бы легко приехать в Великобританию, используя свой израильский паспорт, который он получил после отказа в продлении британской визы (паспорт Израиля дает право жить в Великобритании не более 90 дней из 180), подчеркивает The Telegraph.
Forbes 12:50
Футбол
«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов
Газета.Ru 15:00
Наука
Утреннюю гимнастику до завтрака назвали особенно полезной
Naked Science 21 октября в 02:54
Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru 03:49
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru 07:00
Авто
Компания Nissan может отказаться от своего бренда Datsun
Автоновости дня 06:55
Экономика
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета РФ
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов, сообщает ТАСС.
Москва 24 06:31
Происшествия
Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке
Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.
RT на русском 12:05
Кино
Показан финальный трейлер девятого эпизода «Звездных войн»
Канал Star Wars опубликовал финальный трейлер «Звездных войн» — Скайуокер.
iReactor вчера в 01:13
Общество
Нидерланды лишили россиян пиратского кино и сериалов
В Голландии отключили сервера, на которых российские пиратские сайты хранили более 30 тыс. фильмов и сериалов.
Агентство Телеграф вчера в 10:26
Авто
Renault показала патрульный автомобиль на базе Renault Logan Stepway
Российское подразделение Renault совместно c компанией-партнером «Центр Подготовки и Поддержки Движение», которая с 2014 года специализируется на поставках спецтехники, представили прототип автомобиля, который построен на базе Renault Logan Stepway, для использования в подразделениях ДПС и ППС.
32CARS.ru 07:10
Спорт
В США приняли «Закон Родченкова о борьбе с допингом»
В США палата представителей конгресса приняла так называемый «Закон Родченкова о борьбе с допингом».
ProstoProSport 03:58
Армия и оружие
Фактор Путина: Пушков объяснил успехи России в переговорах с Турцией
Напомним, президенты России и Турции подписали меморандум из десяти пунктов по итогам шестичасовых переговоров.
РЕН ТВ 18:03
Кино
Юрий Быков: «Я в кино 10 лет, пашу как проклятый»
Piter.tv вчера в 08:30
Общество
Малышева выписана после госпитализации
Телеведущая Елена Малышева выписана из Боткинской больницы, куда она попала после скачка давления.
RT на русском 10:01
Происшествия
В Краснодаре на участковых завели дело из-за незаконных задержаний
В Краснодаре уволили трех полицейских, которые незаконно задерживали, а потом отпускали наркосбытчиков на участке, который не был за ними закреплен.
РЕН ТВ 03:08
Авто
Toyota выставила на продажу самый дешевый кросс Toyota Yaris LX
Компания Toyota объявила старт продаж нового субкомпактного кроссовера Yaris LX.
Новые автомобили 20 октября в 23:30
Игры
Call of Duty: Modern Warfare не увидеть на полках магазинов РФ
Goroday.ru вчера в 13:06
Происшествия
Сотрудник RT обвинил генерала Следственного комитета в избиении
Оператор государственного телеканала RT Александр Карюк заявил, что его бывшая жена, официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко применила к нему физическую силу.
News.ru 10:30
Авто
Представлен универсал Subaru Levorg с новым мотором
Subaru продает Levorg в Японии в течение почти шести лет, поэтому неудивительно, что универсал собирается войти во второе поколение.
SpeedMe 01:41
Общество
Власти США рассказали о задержании Ахмеда Билалова
Бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова задержали в США за нарушение правил пребывания по неиммиграционной визе.
Газета.Ru 12:01
Здоровье
В российских медвузах захотели увеличить число бюджетных мест
В России следует увеличить количество бюджетных мест в медицинских учебных заведениях с 27 тысяч до 30-35 тысяч.
Lenta.ru вчера в 11:23
Происшествия
Во Владивостоке три человека погибли при пожаре на кладбище
Три человека погибли при пожаре в бытовом помещении на территории "Морского кладбища" во Владивостоке, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
РИА Новости 17:44
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова показала фигуру через шесть дней после родов
Неделю назад в жизни модели Анастасии Решетовой и Тимати произошло долгожданное событие – они наконец-то стали родителями, у пары появился наследник.
ГлобалМСК.ру 09:34