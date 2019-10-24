Лига чемпионов

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Валенсия» упустила победу над «Лиллем», у Черышева гол

Лилль — Валенсия
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Пьер-Моруа»
Зеки Челик
21′
Луис Араужо
42′
46′
Жоффри Кондогбиа
Карлос Солер
63′
Денис Черышев
65′
Кевин Гамейро
Ли Кан Ин
Луис Араужо
Жонатан Иконе
65′
Юсуф Языджи
Лоик Реми
71′
82′
Муктар Диакаби
84′
Муктар Диакаби
Тьягу Джало
86′
Тьягу Джало
Жонатан Бамба
87′
87′
Денис Черышев
Эсекиэль Гарай
90′+3′
Макси Гомес
Жонатан Иконе
90′+5′
Габриэл Дос Сантос
90′+8′
В выездном матче с «Лиллем» у испанцев все шло по плану, россиянин Денис Черышев на 63-й минуте открыл счет, и казалось, что ноль и единица будут гореть на табло до финального свистка, но на 90-й минуте гол Жонатана Иконе принес «Лиллю» ничью (1:1) и первое очко в Лиге чемпионов.
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