Лига чемпионов

РИА НовостиРИА Новости«Валенсия» упустила победу над «Лиллем» в матче ЛЧ, Черышев забил

Лилль — Валенсия
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Пьер-Моруа»
Зеки Челик
21′
Луис Араужо
42′
46′
Жоффри Кондогбиа
Карлос Солер
63′
Денис Черышев
65′
Кевин Гамейро
Ли Кан Ин
Луис Араужо
Жонатан Иконе
65′
Юсуф Языджи
Лоик Реми
71′
82′
Муктар Диакаби
84′
Муктар Диакаби
Тьягу Джало
86′
Тьягу Джало
Жонатан Бамба
87′
87′
Денис Черышев
Эсекиэль Гарай
90′+3′
Макси Гомес
Жонатан Иконе
90′+5′
Габриэл Дос Сантос
90′+8′
Испанская "Валенсия" сыграла вничью с французским "Лиллем" в выездном матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча группы H, прошедшая в среду, закончилась со счетом 1:1.
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