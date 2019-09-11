Футбол

MetaratingsMetaratings«Валенсия» уволит главного тренера Марселино

Новым главным тренером «летучих мышей» станет Альберт Селадес, который ранее возглавлял молодежную сборную Испании. У Марселино, напомним, был конфликт с президентом «Валенсии» Питером Лимом. Лим вмешивался в работу спортивного директора клуба Матеу Алемани, это не устраивало тренера.
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Президент «Валенсии» решил уволить главного тренера и спортивного директора клуба

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Источник: «Валенсия» уволит главного тренера Марселино и спортивного директора

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