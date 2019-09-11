Футбол
Metaratings«Валенсия» уволит главного тренера Марселино
Новым главным тренером «летучих мышей» станет Альберт Селадес, который ранее возглавлял молодежную сборную Испании. У Марселино, напомним, был конфликт с президентом «Валенсии» Питером Лимом. Лим вмешивался в работу спортивного директора клуба Матеу Алемани, это не устраивало тренера.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 09:54, Вашингтон
Общество
Суд отменил подписку о невыезде режиссеру Серебренникову
РИА Новости 09:36
Кино
Опубликован трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа
Видеосервис Apple TV опубликовал на YouTube первый трейлер сериала "Смотри" со звездой "Игры престолов" Джейсоном Момоа в главной роли.
Газета.Ru 08:35
Общество
Медведев призвал ввести более гибкие формы рабочего времени
Дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 06:28
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Общество
В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM 08:19
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Гаджеты
Apple презентовала iPhone 11 и iPhone 11 Pro
Презентация Apple уже второй год подряд проходит максимально спокойно - новые iPhone слишком далеки от технологической революции и не вызывают никакого желания сменить старую модель на обновленную.
Газета.Ru 09:17
Шоу-бизнес
Билан извинился за выступление в нетрезвом виде в Самаре
Певец пояснил, что в его жизни давно отсутствует алкоголь, и поэтому он "не рассчитал" Певец Дима Билан извинился перед жителями Самары за выступление в нетрезвом виде.
Аргументы и Факты 09 сентября в 17:49
Общество
Малышева высказалась о поедании человечины
Телеведущая Елена Малышева неодобрительно высказалась об употреблении в пищу человечины. Об этом она упомянула в комментарии каналу «360».
Lenta.ru 09:08
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Экономика
Авиакомпании РФ в августе увеличили перевозки на 10%
Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" перевезла 1,5 млн человек (+1%), "Победа" - более 1 млн пассажиров (+51,4%).
Интерфакс 07:07
Шоу-бизнес
Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак
Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей.
Lenta.ru 03:55
Футбол
Караваев и Осорио прошли тоннель для новичков «Зенита»
Бомбардир.ру 08:05
Политика
Президент РФ Путин уволил почти 30 генералов и полковников
По данным газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, Президент России Владимир Путин освободил от должности около 30 высших должностных лиц из руководящего состава правоохранительных органов, включая руководителей управлений СК в Крыму и Дагестане.
Военное дело вчера в 00:12
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1972 года
Среда стала самым тёплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет, сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
RT на русском 09:09
Происшествия
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 06:25
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Политика
Кремль прокомментировал выступление Дудя и Серебренникова на премии GQ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на премии журнала GQ.
Lenta.ru 06:58
Футбол
«Манчестер Сити» готовит новый контракт для Сане
Soccer.ru вчера в 13:31
Происшествия
В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Общество
ВЦИОМ: каждый пятый россиянин хочет пройти диспансеризацию от работы
Каждый пятый россиянин хотел бы, чтобы работодатель предоставил ему возможность пройти диспансеризацию.
ТАСС вчера в 20:04
Шоу-бизнес
В окружении Заворотнюк рассказали о ее здоровье
Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о том, что она больна онкологическим заболеванием.
Газета.Ru 08:25
Происшествия
Российского военнослужащего нашли мертвым в Гюмри
В Армении нашли мертвым 23-летнего военнослужащего 102-й российской военной базы в Гюмри.
РИА Новости 09:25
Баскетбол
Сборная США по баскетболу вылетела из чемпионата мира
Сборная США по баскетболу не сможет побороться за медали чемпионата мира. Американские футболисты уступили в 1/4 финала сборной Франции.
Газета.Ru 09:28
Космос
Робот Федор больше не полетит в космос
По словам Дудорова, инженеры предприятия уже разрабатывают нового робота, который сможет выходить в открытый космос.
Эхо Москвы 05:06
Политика
Миллер признал возможность продажи газа Украине со скидкой 25%
Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил условия, на которых Украина может получить газ со скидкой в 25%.
Телеканал 360° 09 сентября в 19:27
Экономика
Президент РФ провел встречу с главой Минсельхоза России
Российский лидер Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым, передает корреспондент The Moscow Post.
The Moscow Post 09:21
Политика
В Севастополе рассказали об итогах выборов в Законодательное собрание
Напомним, 8 сентября в Крыму прошли выборы депутатов второго созыва в Госсовет РК.
КП - Крым 09 сентября в 05:47