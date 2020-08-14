Шоу-бизнес
Газета.RuВалентина Легкоступова скончалась в Москве после травмы головы
Бриль заявила, что 6 августа она отправила Легкоступову в наркологическую больницу после того, как обнаружила певицу и ее мужа Юрия Фирсова в состоянии сильного алкогольного опьянения.
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Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Айлендерс» в первом матче серии плей-офф НХЛ
Американский хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" уступил в первой встрече серии "Нью-Йорку" Поединок закончился со итоговым счётом 4:2 в пользу "островитян".
Честный рейтинг букмекеров вчера в 03:37
Спорт
Подписки EA Access и Origin Access получат одно название — EA Play
Что касается ежегодного мероприятия EA Play, то теперь оно называется EA Play Live.
3DNews 14:22
Политика
Украина закрыла вопрос с задержанными в Белоруссии россиянами
Ранее 14 августа сообщалось, что Белоруссия передала России ранее задержанных и объявленных бойцами ЧВК Вагнера 32 российских гражданина.
Lenta.ru 13:58
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал документ с признанием актером вины
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с телеканалом "360" высказался насчет публикации в СМИ снимка протокола допроса, в котором актер признается в управлении автомобилем в нетрезвом виде.
Газета.Ru 21:40
Происшествия
Муж, который поймал падающую из окна жену, умер в реанимации Бердска
В Новосибирской области мужчина, который совершил попытку спасти выпавшую с шестого этажа девушку, скончался.
Вести.Ru 03:02
Фигурное катание
Алина Загитова поступила в университет
Российская фигуристка, Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова стала студенткой Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).
Газета.Ru 13:12
Футбол
Спартак — Ахмат 2:0
Газета.Ru 14:57
Шоу-бизнес
Елена Яковлева помолодела на 15 лет благодаря новой стрижке
Подписчики Елены оценили ее новый образ и написали ей множество приятных комментариев и комплиментов.
RuNews24.ru 02:25
Кино
Опубликован трейлер фильма «Дьявол навсегда» с Паттинсоном и Холландом
Культуромания вчера в 11:31
Общество
Мишустин призвал вернуть советскую романтику на Камчатку
Премьер-министр России Михаил Мишустин посетовал, что приток молодежи на Камчатку сократился, и призвал вернуть на полуостров романтику, которая была в советское время.
Известия 20:14
Авто
ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто
По последним данным стало известно, что в соответствии с новыми требованиями Техрегламента Таможенного союза, автовладельцы теперь обязаны согласовывать в ГИБДД все конструктивные доработки своего транспорта.
32CARS.ru 15:02
Общество
«Газпром» ответил польскому регулятору на запрос о «Северном потоке-2»
«Газпром» 10 августа направил ответ на запрос антимонопольного ведомства Польши (UOKIK), следует из отчёта компании за второй квартал 2020 года.
Право.ру вчера в 10:47
Общество
В Красноярском крае официально отменен режим самоизоляции
В Красноярском крае с 14 августа официально отменен режим самоизоляции, введенный в начале марта 2020 г. в связи с распространением коронавируса.
ТВК 10:42
Политика
Двух депутатов Европарламента не пустили в Белоруссию
Главе делегации Европейского парламента по связям с Белоруссией Роберту Бедроню и докладчику по Белоруссии Пятрасу Ауштрявичюсу в пятницу было отказано во въезде на территорию Белоруссии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕП.
РИА Новости 16:59
Шоу-бизнес
Бывшая жена Аршавина рассказала, сколько он зарабатывал в «Зените»
Бывшая жена Андрея Аршавина, российская телеведущая Юлия Барановская поведала о доходах экс-супруга и о своем влиянии на них.
CT news 09:06
Технологии
Названо неподходящее место для Wi-Fi-роутера в квартире
Домашний Wi-Fi-роутер, от которого исходит электромагнитное излучение, можно переместить подальше от спального места или вовсе выключать на ночь.
Lenta.ru 22:59
Космос
«Роскосмос»: Бензол в воздухе МКС не угрожает экипажу
Российская газета вчера в 20:22
Космос
NASA протестирует систему утилизации отходов человека
Политика минимизации отходов особенно актуальна для всех миссий за пределами МКС, поскольку длительные полеты автоматически означают необходимость обеспечения продовольственной безопасности и утилизации отходов (и это в условиях, когда свободное пространство внутри корабля на вес золота).
Fertilizer Daily вчера в 05:31
Шоу-бизнес
«Сын» Любови Успенской оказался ребенком Миланы Тюльпановой
На опубликованном Успенской видео было показано, как Любовь Залмановна обнимается с мальчиком так, как будто бы ей недавно передали в руки ребёнка, перешедшего под её опеку.
Bimru.ru 05:14
Шоу-бизнес
Певица Наталья Подольская сообщила о беременности
Певица Наталья Подольская сообщила в инстаграме о беременности.
РИА Новости 09:47
Футбол
Как «Бавария» обыграла «Барселону» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Противостояние «Барселоны» и «Баварии» вызывало, пожалуй, наибольший интерес у болельщиков, ведь обе команды по умолчанию каждый сезон претендуют на победу в Лиге чемпионов.
RT на русском 17:56
Общество
Украинского священника высадили из автобуса за слова о «российской попсе»
"Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в бусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой", - написал Винник.
Газета.Ru 21:21
Политика
СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана
Помпео отметил, что совет отклонил «разумную резолюцию по продлению 13-летнего оружейного эмбарго в отношении Ирана», а также открыл путь к тому, чтобы «крупнейшая в мире страна – спонсор терроризма продавала и покупала оружие».
Известия 18:48
Политика
МИД Украины опроверг причастность Киева к протестам в Белоруссии
Граждане Украины не причастны к организации протестов, которые проходят в Белоруссии после выборов президента.
РБК 21:27
Здоровье
В Горном Алтае зафиксировали вспышку бубонной чумы
Напомним, в начале июля в северных районах Монголии и Китая была зарегистрирована вспышка бубонной чумы – двое человек заразились, употребив в пищу сурка.
ТВК 06:39
Политика
Посол в Белоруссии объяснил освобождение 32 задержанных ранее россиян
Возвращение на родину задержанных в Белоруссии перед выборами граждан России было совершено в полном соответствии не только с международными нормами, но и нормами национального законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь.
Life.ru 16:31
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова стала платиновой блондинкой
Актриса Елизавета Арзамасова стала блондинкой и удивила фанатов своим новым образом.
iReactor вчера в 08:17
Политика
Трамп обязал ByteDance отказаться от активов в США, связанных с TikTok
Указ предписывает ByteDance и ее дочерним компаниям отказаться от всех активов и избавиться от личных данных пользователей, собранных с помощью TikTok или Мusical.ly в США.
Интерфакс 21:58