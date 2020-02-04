Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, которая прибыла сегодня в Брянск, сейчас находится в детском саду «Левушка». Он построен по государственной программе и может принимать 200 ребятишек.

с чего всё началось

Сразу после прилёта спикер верхней палаты парламента поехала на открытие детского сада «Лёвушка». Новое дошкольное учреждение рассчитано на 200 мест, здесь разместят 12 групп, восемь из которых — ясельные. Председателю Совета Федерации показали современные группы, оборудованный пищеблок.

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