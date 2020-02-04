Общество
REGNUMВалентина Матвиенко открыла новый детский сад в Брянске
Сразу после прилёта спикер верхней палаты парламента поехала на открытие детского сада «Лёвушка». Новое дошкольное учреждение рассчитано на 200 мест, здесь разместят 12 групп, восемь из которых — ясельные. Председателю Совета Федерации показали современные группы, оборудованный пищеблок.
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с чего всё началось
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, которая прибыла сегодня в Брянск, сейчас находится в детском саду «Левушка». Он построен по государственной программе и может принимать 200 ребятишек.Брянские новости03:57
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Общество
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Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Общество
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Как сообщают зарубежные СМИ, концерн Hyundai приостановит производство автомобилей на своих южнокорейских заводах в этом месяце после сбоя поставок, вызванных вспышкой коронавируса.
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В Калуге учитель применил силу для удаления ученика из класса
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Армия и оружие
Авианосцы США являются крупными целями для противника – глава ВМС США
Исполняющий обязанности министра ВМС Томас Б. Модли сказал, что авианосец «Джеральд Р. Форд» и другие авианосцы его класса представляют собой крупные цели для потенциальных противников, и что ВМС должны больше склоняться к концепции распределенного флота.
Авто
Toyota представила спортивную версию Camry для России
Компания Toyota начала прием заказов в России на спортивную версию седана Camry под названием S-Edition.
Общество
В Одессе националисты снесли последний барельеф Жукову
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Политика
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Технологии
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Специалисты испытали 17 новых моделей колонок - 12 беспроводных и пять домашних, в том числе «умные».
Футбол
«Ростов» сыграет с «Партизаном» в рамках Кубка «Матч Премьер»
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Футбол
Неймар получил желтую карточку за издевательский финт
Шоу-бизнес
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Песков опроверг планы перенести визит Путина в КНР из-за коронавируса
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Цена нефти Brent достигла минимального значения за 13 месяцев
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE опустилась до $54,7 за баррель, достигнув минимума за 13 месяцев, свидетельствуют данные торгов.
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Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса
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Политика
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