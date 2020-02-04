Общество

REGNUMREGNUMВалентина Матвиенко открыла новый детский сад в Брянске

Сразу после прилёта спикер верхней палаты парламента поехала на открытие детского сада «Лёвушка». Новое дошкольное учреждение рассчитано на 200 мест, здесь разместят 12 групп, восемь из которых — ясельные. Председателю Совета Федерации показали современные группы, оборудованный пищеблок.
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с чего всё началось

Матвиенко назвала Брянскую область лидером в строительстве детсадов

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, которая прибыла сегодня в Брянск, сейчас находится в детском саду «Левушка». Он построен по государственной программе и может принимать 200 ребятишек.
Брянские новости03:57

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Валентина Матвиенко открыла детский сад в Брянске

Новости Брянска05:47

Валентина Матвиенко совершит рабочую поездку в Брянскую область

Парламентская газета00:30

В Брянске Валентина Матвиенко похвалила губернатора за поддержку врачей

Брянские новости06:39

В Брянске Валентина Матвиенко оценила продукцию БМЗ

Наш Брянск.Ru05:11

В Брянске Валентина Матвиенко открыла детский сад «Лёвушка»

Городской телеканал (Брянск)05:43

В Брянске Валентина Матвиенко оценила продукцию БМЗ

БрянскToday04:30

Брянский губернатор встретился с Валентиной Матвиенко

РИА Стрела06:28
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Кино

«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории

РИА Новости вчера в 15:20
Политика

Путин заявил, что поправки к Конституции продиктованы жизнью

Поправки к Конституции, предложенные в послании Федеральному собранию, продиктованы жизнью, заявил президент России Владимир Путин.
RT на русском 06:31
Происшествия

В Архангельской области женщина убила недовольного едой мужа

Муж сделал ей грубое замечание, что она приготовила не то блюдо. Началась ссора, мужчина ударил супругу рукой по губам.
Известия 02:50
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском 03:31
Политика

Литва предложила Белоруссии обсудить вопросы поставок нефти и газа

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс на переговорах с белорусским коллегой Владимиром Макеем предложил обсудить вопросы организации регулярных поставок нефти через территорию Литвы, а также возможности альтернативных поставок газа.
Взгляд.ру 04:34
Общество

Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 08:38
Общество

Власти Украины исправили квитанции женщине после скандала с собакой

Кабинет министров Украины по поручению президента страны Владимира Зеленского разобрался с коммунальными платежами пенсионерки, которой посоветовали продать собаку для оплаты ЖКУ.
Известия 04:17
Политика

Посол Франции рассказал о неудавшейся изоляции России

Посол добавил, что Россия — крупный партнер, а у Франции есть свои интересы.
Lenta.ru 05:32
Политика

Лукашенко обвинил Москву в обмане с ценами на газ

При покупке «Белтрансгаза» Россия пообещала, что выведет Белоруссию на внутрироссийские цены.
РБК 05:25
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью

Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Газета.Ru 06:09
Общество

Hyundai закрывает заводы в Южной Корее из-за коронавируса

Как сообщают зарубежные СМИ, концерн Hyundai приостановит производство автомобилей на своих южнокорейских заводах в этом месяце после сбоя поставок, вызванных вспышкой коронавируса.
32CARS.ru 06:19
Экономика

В Минэнерго предложили изменить тарифы на электроэнергию для бизнеса

Законопроект предлагает равномерно распределить величину перекрёстного субсидирования на все категории потребителей, кроме населения, независимо от того, к каким сетям они присоединились.
RT на русском 06:32
Происшествия

В Калуге учитель применил силу для удаления ученика из класса

4 февраля в соцсетях появилось видео, на котором один из учителей школы № 25 применил силу к школьнику на своем уроке.
Kaluga-poisk.ru 04:55
Армия и оружие

Авианосцы США являются крупными целями для противника – глава ВМС США

Исполняющий обязанности министра ВМС Томас Б. Модли сказал, что авианосец «Джеральд Р. Форд» и другие авианосцы его класса представляют собой крупные цели для потенциальных противников, и что ВМС должны больше склоняться к концепции распределенного флота.
REGNUM 05:13
Авто

Toyota представила спортивную версию Camry для России

Компания Toyota начала прием заказов в России на спортивную версию седана Camry под названием S-Edition.
AutoNews 04:30
Общество

В Одессе националисты снесли последний барельеф Жукову

Московский Комсомолец 06:26
Культура

Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru вчера в 03:04
Гаджеты

Гибкий улучшенный Escobar Fold 2 оставит позади Samsung Galaxy Fold

Goroday.ru 04:31
Политика

Историк Яд ва-Шем извинился за умолчание о «преступлениях СССР»

В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.
REGNUM 04:08
Технологии

В Роскачестве указали на недостатки «умных колонок»

Специалисты испытали 17 новых моделей колонок - 12 беспроводных и пять домашних, в том числе «умные».
МИР 24 04:57
Футбол

«Ростов» сыграет с «Партизаном» в рамках Кубка «Матч Премьер»

«Ростов» встретится с белградским «Партизаном» в рамках турнира Кубок «Матч Премьер».
Нева Спорт вчера в 17:01
Футбол

Неймар получил желтую карточку за издевательский финт

Газета.Ru 02 февраля в 07:17
Происшествия

В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела

РИА Новости 02:59
Шоу-бизнес

66-летняя Проклова появилась перед зрителями в шортах и без макияжа

Кадр со съемочной площадки выложен в Сети. На снимке актриса без капли макияжа и в удобной одежде.
ТВ Центр 02:44
Армия и оружие

В Индонезии раскритиковали российские истребители Су-35

Эрис Хэриянто, бывший командующий ПВО Индонезии, назвал истребители Су-35, произведенные в России, бесперспективными, призвав власти страны переходить на передовые машины.
Discover24 03:04
Политика

Песков опроверг планы перенести визит Путина в КНР из-за коронавируса

Сроки визита Владимира Путина в Китай, несмотря на распространение коронавируса, остаются неизменными, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Москва 24 05:58
Происшествия

Экс-полковника Захарченко поместили в штрафной изолятор за драку

Известия 06:15
Энергетика

Цена нефти Brent достигла минимального значения за 13 месяцев

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE опустилась до $54,7 за баррель, достигнув минимума за 13 месяцев, свидетельствуют данные торгов.
Ведомости вчера в 12:07
Здоровье

Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
RT на русском 02:37
Политика

Рада приняла в первом чтении проект о сокращении числа депутатов

Парламент Украины на заседании во вторник принял в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в конституцию, предполагающий сокращение числа депутатов с 450 до 300, такое решение поддержали 236 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 06:13
Как работают Яндекс.Новости?
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