Общество
REGNUMВалентина Матвиенко открыла новый детский сад в Брянске
Сразу после прилёта спикер верхней палаты парламента поехала на открытие детского сада «Лёвушка». Новое дошкольное учреждение рассчитано на 200 мест, здесь разместят 12 групп, восемь из которых — ясельные. Председателю Совета Федерации показали современные группы, оборудованный пищеблок.
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с чего всё началось
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, которая прибыла сегодня в Брянск, сейчас находится в детском саду «Левушка». Он построен по государственной программе и может принимать 200 ребятишек.Брянские новости03:57
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Политика
МИД Польши заявил о своей победе в историческом споре с Россией
Польский министр иностранных дел Яцек Чапутович заявил, что Польша выиграла исторический спор с Россией, сообщает агентство РАР.
Политика
Посол России в Китае заявил о фактически военном положении
Российский посол в Китае Андрей Денисов заявил, что обстановка в китайском Ухане, откуда распространился коронавирус, остается напряженной, город фактически на военном положении.
Политика
Лукашенко заявил об окончании «периода холода» в отношениях с США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в отношениях Минска и Вашингтона закончился период холода.
Армия и оружие
На параде 9 Мая впервые представят новейшие образцы военной техники
В военном параде, который пройдет на Красной площади 9 мая 2020 года, будет задействовано более 20 образцов современной боевой техники.
Футбол
Директор «Енисея»: «Обязательства перед игроками выходят за рамки финансирования, но понимание ситуации вверху есть»
Понимание ситуации вверху есть. И финансирование есть, только его с учетом всех обстоятельств надо корректировать.
Происшествия
В Ставрополе женщина родила дома сына и зарезала его ножницами
Жительница Ставрополя дома родила ребенка, а затем зарезала его ножницами.
Здоровье
Москвичей приглашают на бесплатную диагностику шести видов рака
Бесплатную диагностику шести самых распространенных видов онкологических заболеваний проведут в Москве в феврале.
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Общество
Google впервые раскрыла, сколько денег приносит YouTube
Выручка от подписок в приведённые выше финансовые показатели YouTube не включена, она (наряду с выручкой от продаж смартфонов Pixel и смарт-колонок Google Home) относится к категории "прочее" в финансовом отчёте Alphabet - 5,3 млрд за последний квартал 2019-го.
Политика
Верховная рада уволила министра развития территорий Украины
Верховная рада Украины уволила министра развития общин и территорий Украины Алёну Бабак, сообщило 4 февраля информационное агентство «Укринформ».
Армия и оружие
В Идлибе погибли восемь турецких военных
Число турецких военных, погибших при обстреле в Идлибе (Сирия), возросло до восьми, сообщил 3 февраля журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Происшествия
МВД пресекло деятельность банды автомошенников
Полицейские пресекли деятельность преступной группы автомобильных мошенников.
Общество
МВД предложило трехзначные комбинации кодов регионов для автономеров
МВД предложило ввести изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров, установив трехзначный код для некоторых российских регионов.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью
Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.
Политика
Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян
Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
Здоровье
В России снизилась смертность от онкологических заболеваний
Показатель смертности от злокачественных новообразований в 2019 году в РФ снизился с 202,36 человека до 199,10 на 100 тысяч населения, а процент погибших от общего числа заболевших составил 21,3%, заявил главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
Общество
Инвестфорум в Сочи перенесут из-за коронавируса
Российский премьер-министр поручил перенести запланированный на 12-14 февраля 2020 года в Сочи российский инвестиционный форум из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Политика
Эрдоган приветствовал почетный караул в Киеве словами «слава Украине»
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита на Украину приветствовал почетный караул в Киеве лозунгом "Слава Украине".
Общество
В Петербурге и Ленобласти предлагают уравнять социальные льготы
«В течение двух-трех лет интегрируем все социальные пакеты, которые действуют между Петербургом и Ленинградской областью», — заявил Дрозденко.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые после расставания появились вместе
Американский актёр Брэдли Купер и российская модель Ирина Шейк впервые появились вместе на публике после расставания.
Происшествия
Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице
Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
Политика
Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Политика
Франция высказалась за уточнение минских соглашений
В феврале 2015 года лидеры Германии, Франции, Украины и России согласовали документ, известный как минские соглашения.
Политика
Путина информируют о ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин получает информацию о ситуации с коронавирусом от оперативного штаба.
Здоровье
Россия готовится к масштабному распространению коронавируса
Как сообщил во вторник замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой, созданию противовирусной вакцины мешает отсутствие штамма коронавируса в РФ.
Общество
Минтранс предложил высаживать из электричек плохо пахнущих пассажиров
В действующих правилах говорится, что работники органов внутренних дел могут высадить из поезда пассажира, если он «при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров».
Происшествия
В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела
Случайный прохожий обнаружил четыре тела на территории бывшей воинской части в Приморском районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Гаджеты
Samsung начнёт выпускать самую быструю память HBM2E в текущем полугодии
В текущем полугодии Samsung обещает наладить серийный выпуск микросхем памяти HBM2E с использованием техпроцесса 10-нм класса.