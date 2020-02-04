Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, которая прибыла сегодня в Брянск, сейчас находится в детском саду «Левушка». Он построен по государственной программе и может принимать 200 ребятишек.

с чего всё началось

Сразу после прилёта спикер верхней палаты парламента поехала на открытие детского сада «Лёвушка». Новое дошкольное учреждение рассчитано на 200 мест, здесь разместят 12 групп, восемь из которых — ясельные. Председателю Совета Федерации показали современные группы, оборудованный пищеблок.

Шоу-бизнес Милла Йовович показала фото новорожденной дочери Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.

Общество Google впервые раскрыла, сколько денег приносит YouTube Выручка от подписок в приведённые выше финансовые показатели YouTube не включена, она (наряду с выручкой от продаж смартфонов Pixel и смарт-колонок Google Home) относится к категории "прочее" в финансовом отчёте Alphabet - 5,3 млрд за последний квартал 2019-го.

Политика Верховная рада уволила министра развития территорий Украины Верховная рада Украины уволила министра развития общин и территорий Украины Алёну Бабак, сообщило 4 февраля информационное агентство «Укринформ».

Армия и оружие В Идлибе погибли восемь турецких военных Число турецких военных, погибших при обстреле в Идлибе (Сирия), возросло до восьми, сообщил 3 февраля журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Шоу-бизнес Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.

Здоровье В России снизилась смертность от онкологических заболеваний Показатель смертности от злокачественных новообразований в 2019 году в РФ снизился с 202,36 человека до 199,10 на 100 тысяч населения, а процент погибших от общего числа заболевших составил 21,3%, заявил главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

Культура Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.

Общество Инвестфорум в Сочи перенесут из-за коронавируса Российский премьер-министр поручил перенести запланированный на 12-14 февраля 2020 года в Сочи российский инвестиционный форум из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Политика Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.

Политика Франция высказалась за уточнение минских соглашений В феврале 2015 года лидеры Германии, Франции, Украины и России согласовали документ, известный как минские соглашения.

Политика Путина информируют о ситуации с коронавирусом Президент России Владимир Путин получает информацию о ситуации с коронавирусом от оперативного штаба.

Здоровье Россия готовится к масштабному распространению коронавируса Как сообщил во вторник замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой, созданию противовирусной вакцины мешает отсутствие штамма коронавируса в РФ.

Общество Минтранс предложил высаживать из электричек плохо пахнущих пассажиров В действующих правилах говорится, что работники органов внутренних дел могут высадить из поезда пассажира, если он «при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров».