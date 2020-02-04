Общество

REGNUMREGNUMВалентина Матвиенко открыла новый детский сад в Брянске

Сразу после прилёта спикер верхней палаты парламента поехала на открытие детского сада «Лёвушка». Новое дошкольное учреждение рассчитано на 200 мест, здесь разместят 12 групп, восемь из которых — ясельные. Председателю Совета Федерации показали современные группы, оборудованный пищеблок.
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с чего всё началось

Матвиенко назвала Брянскую область лидером в строительстве детсадов

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, которая прибыла сегодня в Брянск, сейчас находится в детском саду «Левушка». Он построен по государственной программе и может принимать 200 ребятишек.
Брянские новости03:57

Подробнее о событии

Губернатор Богомаз встретил Валентину Матвиенко с букетом сирени

Новости Брянска04:57

По Брянску промчался кортеж Валентины Матвиенко

Городской телеканал (Брянск)03:38

В Брянске на БМЗ Валентине Матвиенко показали новые тепловозы

Брянские новости04:39

Стало известно, на чем прибыла в Брянск Валентина Матвиенко

Наш Брянск.Ru04:52

Валентина Матвиенко совершит рабочую поездку в Брянскую область

Парламентская газета00:30

В Брянске спикер Валентина Матвиенко оценила производство БМЗ

БрянскToday04:30

Валентина Матвиенко осмотрела отремонтированный ДК БМЗ

РИА Стрела04:52
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Политика

МИД Польши заявил о своей победе в историческом споре с Россией

Польский министр иностранных дел Яцек Чапутович заявил, что Польша выиграла исторический спор с Россией, сообщает агентство РАР.
Аргументы и Факты вчера в 04:38
Политика

Посол России в Китае заявил о фактически военном положении

Российский посол в Китае Андрей Денисов заявил, что обстановка в китайском Ухане, откуда распространился коронавирус, остается напряженной, город фактически на военном положении.
Взгляд.ру 04:49
Политика

Лукашенко заявил об окончании «периода холода» в отношениях с США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в отношениях Минска и Вашингтона закончился период холода.
News.ru 03:06
Армия и оружие

На параде 9 Мая впервые представят новейшие образцы военной техники

В военном параде, который пройдет на Красной площади 9 мая 2020 года, будет задействовано более 20 образцов современной боевой техники.
Москва 24 04:15
Футбол

Директор «Енисея»: «Обязательства перед игроками выходят за рамки финансирования, но понимание ситуации вверху есть»

Понимание ситуации вверху есть. И финансирование есть, только его с учетом всех обстоятельств надо корректировать.
Матч ТВ 04:43
Происшествия

В Ставрополе женщина родила дома сына и зарезала его ножницами

Жительница Ставрополя дома родила ребенка, а затем зарезала его ножницами.
Вести.Ru 04:15
Здоровье

Москвичей приглашают на бесплатную диагностику шести видов рака

Бесплатную диагностику шести самых распространенных видов онкологических заболеваний проведут в Москве в феврале.
Вечерняя Москва 04:00
Шоу-бизнес

Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экспресс газета 00:40
Происшествия

В Архангельской области женщина убила недовольного едой мужа

Известия 02:50
Общество

Google впервые раскрыла, сколько денег приносит YouTube

Выручка от подписок в приведённые выше финансовые показатели YouTube не включена, она (наряду с выручкой от продаж смартфонов Pixel и смарт-колонок Google Home) относится к категории "прочее" в финансовом отчёте Alphabet - 5,3 млрд за последний квартал 2019-го.
Вести.Ru 00:17
Политика

Верховная рада уволила министра развития территорий Украины

Верховная рада Украины уволила министра развития общин и территорий Украины Алёну Бабак, сообщило 4 февраля информационное агентство «Укринформ».
REGNUM 04:46
Армия и оружие

В Идлибе погибли восемь турецких военных

Число турецких военных, погибших при обстреле в Идлибе (Сирия), возросло до восьми, сообщил 3 февраля журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
REGNUM вчера в 10:41
Происшествия

МВД пресекло деятельность банды автомошенников

Полицейские пресекли деятельность преступной группы автомобильных мошенников.
Известия 04:10
Общество

МВД предложило трехзначные комбинации кодов регионов для автономеров

МВД предложило ввести изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров, установив трехзначный код для некоторых российских регионов.
ТАСС вчера в 01:07
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью

Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.
News.ru 00:22
Политика

Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян

Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
Газета.Ru 02 февраля в 18:51
Здоровье

В России снизилась смертность от онкологических заболеваний

Показатель смертности от злокачественных новообразований в 2019 году в РФ снизился с 202,36 человека до 199,10 на 100 тысяч населения, а процент погибших от общего числа заболевших составил 21,3%, заявил главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
РИА Новости вчера в 08:08
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
РИА Новости вчера в 22:18
Общество

Инвестфорум в Сочи перенесут из-за коронавируса

Российский премьер-министр поручил перенести запланированный на 12-14 февраля 2020 года в Сочи российский инвестиционный форум из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Газета.Ru вчера в 15:39
Политика

Эрдоган приветствовал почетный караул в Киеве словами «слава Украине»

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита на Украину приветствовал почетный караул в Киеве лозунгом "Слава Украине".
Газета.Ru вчера в 07:09
Общество

В Петербурге и Ленобласти предлагают уравнять социальные льготы

«В течение двух-трех лет интегрируем все социальные пакеты, которые действуют между Петербургом и Ленинградской областью», — заявил Дрозденко.
REGNUM 03:34
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые после расставания появились вместе

Американский актёр Брэдли Купер и российская модель Ирина Шейк впервые появились вместе на публике после расставания.
News.ru 04:12
Происшествия

Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице

Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
ТАСС вчера в 08:12
Политика

Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером

Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Российская газета вчера в 05:18
Политика

Франция высказалась за уточнение минских соглашений

В феврале 2015 года лидеры Германии, Франции, Украины и России согласовали документ, известный как минские соглашения.
Lenta.ru 04:27
Политика

Путина информируют о ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин получает информацию о ситуации с коронавирусом от оперативного штаба.
РЕН ТВ 04:00
Здоровье

Россия готовится к масштабному распространению коронавируса

Как сообщил во вторник замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой, созданию противовирусной вакцины мешает отсутствие штамма коронавируса в РФ.
Вести.Ru 03:35
Общество

Минтранс предложил высаживать из электричек плохо пахнущих пассажиров

В действующих правилах говорится, что работники органов внутренних дел могут высадить из поезда пассажира, если он «при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров».
РБК вчера в 17:13
Происшествия

В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела

Случайный прохожий обнаружил четыре тела на территории бывшей воинской части в Приморском районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 02:59
Гаджеты

Samsung начнёт выпускать самую быструю память HBM2E в текущем полугодии

В текущем полугодии Samsung обещает наладить серийный выпуск микросхем памяти HBM2E с использованием техпроцесса 10-нм класса.
3DNews 00:44
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Александр Васильевич Богомаз
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Губернатор Брянской области с 28 сентября 2015.
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Валентина Матвиенко
Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга с 31 августа 2011 года.
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