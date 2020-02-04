Напомним, что Матвиенко проведёт совещание с руководством региона. На нём обсудят вопросы социально-экономического развития. Ожидается, что спикер Совета Федерации посетит объекты промышленности, культуры и социальной инфраструктуры.

с чего всё началось

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, посетившая Брянск во вторник, высоко оценила социальное и экономическое развитие региона. Она отметила, что на Брянщине промышленность и экономика в целом развивается хорошо, а в социальной сфере регион достиг больших успехов.

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