Общество
Город32Валентина Матвиенко высоко оценила развитие Брянщины
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, посетившая Брянск во вторник, высоко оценила социальное и экономическое развитие региона. Она отметила, что на Брянщине промышленность и экономика в целом развивается хорошо, а в социальной сфере регион достиг больших успехов.
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с чего всё началось
Напомним, что Матвиенко проведёт совещание с руководством региона. На нём обсудят вопросы социально-экономического развития. Ожидается, что спикер Совета Федерации посетит объекты промышленности, культуры и социальной инфраструктуры.БрянскToday03:07
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