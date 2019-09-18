Политика
РИА НовостиВалентина Матвиенко стала сенатором от Петербурга
Вступивший в должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов наделил полномочиями члена Совета Федерации действующего сенатора от региона Валентину Матвиенко. На состоявшихся 8 сентября выборах победил Беглов, который был врио губернатора, с 64,43% голосов избирателей.
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Несколько минут назад я подписал соответствующее постановление, полномочиями представителя исполнительной власти Санкт-Петербурга в СФ наделена Валентина Ивановна Матвиенко.
— Александр Беглов, российский политикТАСС 04:34
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Александр Беглов назначил Валентину Матвиенко представителем от Петербурга в Совфед
Телеканал Санкт-Петербург04:30
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 06:05, Вашингтон
Кино
Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»
Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform 16 сентября в 22:38
Происшествия
Четыре российских военных пострадали при нападении браконьеров из КНДР
Четыре, а не три российских пограничника получили ранения в результате нападения браконьеров из Северной Кореи, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 04:33
Общество
Пикеты в поддержку Устинова проходят у администрации президента
Пикеты в поддержку осуждённого актёра Павла Устинова проходят у здания администрации президента России.
RT на русском 05:56
Экономика
Назван срок реализации новой пенсионной реформы в России
Минфин России планирует переход на новую систему накопительный пенсий с начала 2021 года.
9111.ru вчера в 07:22
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли из тюрьмы
Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из исправительной колонии №4 в Белгородской области, где отбывали наказание за серию драк в Москве осенью прошлого года.
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Происшествия
В Псковской области мост рухнул с автомобилем. Водитель в больнице
Один человек пострадал в результате обрушения автомобильного моста через реку Неведрянка в Себежском районе Псковской области 17 сентября.
47 новостей вчера в 17:12
Политика
Сноуден назвал свою книгу самой продаваемой в мире из-за иска США
Бывший сотрудник ЦРУ и Агенства национальной безопасности США Эдвард Сноуден назвал свою книгу «Личное дело» самой продаваемой в мире после того, как Министерство юстиции подало на него в суд.
Lenta.ru 01:41
Шоу-бизнес
Подписчики усомнились в беременности ростовчанки Анастасии Костенко
С новостью о второй беременности супруги футболиста Дмитрия Тарасова общественность с новой силой стала обсуждать пару.
Donday.ru 16 сентября в 00:54
Политика
Программу интеграции России и Белоруссии могут утвердить до 8 декабря
Президенты России и Белоруссии могут утвердить программу интеграции двух стран до 8 декабря, когда исполнится 20 лет с момента подписания договора о создании Союзного государства.
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20-летняя девушка на снимке позирует в красном мини-платье с глубоким декольте.
Газета.Ru 16 сентября в 06:45
Происшествия
Суд освободил Айдара Губайдулина из СИЗО
Мещанский суд Москвы в среду вернул прокурору дело о применении насилия к представителю власти во время массовых беспорядков в Москве 27 июля в отношении Айдара Губайдулина в связи с несоответствием фабулы дела его фактическим обстоятельствам и освободил его из СИЗО под подписку о невыезде, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:52
Политика
Американский поверенный на Украине хочет «расплаты для Путина»
Санкции, которые Запад мог бы ещё ввести в отношении Москвы, коснулись бы финансового, оборонного и энергетического, секторов, заявил Уильям Тейлор, временный поверенный по делам США на Украине, в интервью Первому каналу Грузии.
REGNUM вчера в 22:53
Политика
На Украине поделились стратегией по «возвращению» Крыма
Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил утопический план по «возвращению» Крыма в состав своей страны.
Известия вчера в 23:13
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Армия и оружие
На Су-57 испытывается новая система связи с криптозащитой
В России проходит государственные испытания новейшая версия системы связи и передачи данных с повышенной крипто- и помехозащитой, которую разработали специально для истребителя пятого поколения Су-57.
Профиль 05:13
Гаджеты
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RuNews24.ru 05:55
Наука
Назван фрукт, который замедляет процесс старения
Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY вчера в 14:51
Происшествия
Кузнецова рассказала о состоянии изувеченной девочки из Ингушетии
Аиша была госпитализирована в больницу Назрани в тяжелом состоянии 4 июля.
Lenta.ru 16 сентября в 15:53
Космос
Рогозин: ресурс МКС может быть продлен до 2030 года
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что ресурс Международной космической станции (МКС) можно продлить до 2030 года.
ТАСС 05:54
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Армия и оружие
ВМФ РФ к концу 2019 года получит модернизированный МРК «Смерч»
Продолжаются ходовые испытания модернизированного малого ракетного корабля Тихоокеанского флота «Смерч».
REGNUM вчера в 06:56
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отмечают свадьбу в Санкт-Петербурге
17 сентября 52-летний режиссер Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева в Санкт-Петербурге празднуют свою свадьбу в кругу звездных друзей.
WMJ.ru вчера в 14:47
Политика
Рогозин назвал возможные сроки возвращения пистолетов для космонавтов
Ранее в сентябре в «Роскосмосе» заявили, что рассматривают вопрос возвращения оружия в носимый аварийный запас (НАЗ) космонавтов.
Известия 05:18
Политика
Пенс заявил о приведении войск США в боевую готовность
Вице-президент США Майк Пенс завил о приведении американской армии в боевую готовность, что связанно с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
Известия вчера в 21:48
Происшествия
Житель Удмуртии развратил 19 девочек в Сети
СК возбудил уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Удмуртии, который совратил 19 несовершеннолетних девочек, притворившись девушкой в соцсети.
Газета.Ru 05:04