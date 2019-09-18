Политика

РИА НовостиРИА НовостиВалентина Матвиенко стала сенатором от Петербурга

Вступивший в должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов наделил полномочиями члена Совета Федерации действующего сенатора от региона Валентину Матвиенко. На состоявшихся 8 сентября выборах победил Беглов, который был врио губернатора, с 64,43% голосов избирателей.
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Александр Беглов
Несколько минут назад я подписал соответствующее постановление, полномочиями представителя исполнительной власти Санкт-Петербурга в СФ наделена Валентина Ивановна Матвиенко.
— Александр Беглов, российский политикТАСС 04:34

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