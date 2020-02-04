Общество

Брянская учительская газетаБрянская учительская газетаВалентина Матвиенко высоко оценила достижения Брянской области

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с представителями власти в Хрустальном зале здания правительства Брянской области дала высокую оценку развитию региона, особенно отметила значительные показатели в социальной сфере.
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с чего всё началось

В город Брянск прилетела спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

Валентину Матвиенко встретили первые лица региона - губернатор Александр Богомаз, председатель облдумы Владимир Попков, федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук. Глава региона вручил гостье красивый букет сирени. Напомним, что Матвиенко проведёт совещание с руководством региона.
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«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
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Конгресс США может принять новый пакет санкций против проекта "Северный поток — 2", если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода, пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне.
РИА Новости 10:50
Общество

Возвращающиеся из Китая россияне пройдут карантин в Тюменской области

Россияне и граждане других стран, которые приняли решение покинуть китайскую провинцию Хубэй, пройдут двухнедельный карантин в Тюменской области, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.
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Самолет авиакомпании «Победа», на борту которого находились 183 пассажира, выехал за пределы взлетной полосы в аэропорту Уфы.
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В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.
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Украинцам дадут субсидии на оплату газа — министр энергетики Оржель

Несмотря на обещания Зеленского о снижении тарифов на газ для населения, украинцы обнаружили в платежках дополнительную строчку — доставки газа.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов республики, передает агентство "БелТА".
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Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым

В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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В заброшенной воинской части в Петербурге нашли четыре трупа

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