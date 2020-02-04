Валентину Матвиенко встретили первые лица региона - губернатор Александр Богомаз, председатель облдумы Владимир Попков, федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук. Глава региона вручил гостье красивый букет сирени. Напомним, что Матвиенко проведёт совещание с руководством региона.

с чего всё началось

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