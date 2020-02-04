Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко сегодня с рабочей поездкой посетит Брянскую область. Об этом сообщает «Парламентская газета». В рамках визита спикер Совфеда встретится с главой региона Александром Богомазом.

с чего всё началось

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, посетившая Брянск во вторник, высоко оценила социальное и экономическое развитие региона. Она отметила, что на Брянщине промышленность и экономика в целом развивается хорошо, а в социальной сфере регион достиг больших успехов.

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