Общество
Город32Валентина Матвиенко высоко оценила развитие Брянщины
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, посетившая Брянск во вторник, высоко оценила социальное и экономическое развитие региона. Она отметила, что на Брянщине промышленность и экономика в целом развивается хорошо, а в социальной сфере регион достиг больших успехов.
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с чего всё началось
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко сегодня с рабочей поездкой посетит Брянскую область. Об этом сообщает «Парламентская газета». В рамках визита спикер Совфеда встретится с главой региона Александром Богомазом.РИА Стрела02:20
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