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ВедомостиТерешкова предложила обнулить президентские сроки Путина
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Вопрос стоит не о нем, а о нас, гражданах России, и ее будущем. Если так, то зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции. Надо все честно, открыто и публично предусмотреть. Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции.
— Валентина Терешкова, российский космонавтИзвестия 08:27
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Валентина Терешкова предложила рассмотреть вопрос о снятии ограничений по числу президентских сроков
Государственная Дума РФ07:16
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