Политика

РИА НовостиРИА НовостиМатвиенко переизбрали на пост председателя Совета Федерации

Спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко переизбрали на этот пост в третий раз. Альтернативных кандидатур не было. Регламент требует переизбрания председателя верхней палаты парламента в случае проведения выборов губернатора в его регионе.
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Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга с 31 августа 2011 года.
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